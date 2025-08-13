Colombia

Ornella Sierra contó detalles de cuando trabajó en un ‘call center’: una de las épocas más tóxicas de su vida

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ habló en su pódcast sobre las dificultades, autocríticas y el orgullo que siente por su evolución personal y profesional

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La creadora de contenido aseguró que fue un trabajo tóxico en un call center - crédito @ornellasierra4/TikTok

Ornella Sierra llamó la atención de los seguidores de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, no solo por su belleza, sino por la manera en la que llevó la competencia hasta su salida, convirtiéndola, además, en presentadora de la sección digital del reality para la temporada 2025.

Sin embargo, la joven barranquillera poco se había referido a la historia detrás de su éxito en las redes sociales y en lo que se desempeñaba, antes de ser una reconocida influencer.

Según contó, uno de los trabajos que la marcó fue el de asesora en un call center, que calificó como uno de los momentos más tóxicos de su vida.

Ornella Sierra expresó interés en
Ornella Sierra expresó interés en incursionar en la presentación de noticias de entretenimiento - crédito @ornellasierra/Instagram

Yo también tuve un trabajo tóxico, renuncié y fue la mejor decisión de mi vida, el cual fue un call center. Allí estuve tres años de mi vida recibiendo llamadas donde lloraba todos los días. Literalmente fue mi evento canónico. Además, no renuncié, la verdad es que me despidieron de ese empleo”, relató Ornella Sierra en un video.

Esta confesión, que resuena y hace una comparativa con la experiencia de miles de jóvenes en el país, revela una faceta poco conocida de la influenciadora y participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La declaración realizada en su pódcast, saca a la luz sobre los orígenes profesionales de una de las creadoras de contenido más seguidas en Colombia.

Ornella Sierra reafirmó su compromiso
Ornella Sierra reafirmó su compromiso con el canal, destacando que se vienen nuevos proyectos profesionales - crédito @ornellasierra/Instagram

Según contó recientemente, la llamada “Barbie costeña” abrió los ojos para salir de ese trabajo cuando uno de sus jefes le dijo “Ornella, vete de aquí, tú estás hecha para grandes cosas”.

Y fue solo así, cuando Ornella dejó todo y después de más de tres años, recibiendo llamadas e insultos que la hacían llorar, optó por dedicarse a las redes sociales donde encontró su felicidad.

Críticas por su tono de voz en el primer capítulo de su ‘pódcast’

Asimismo, uno de los episodios más significativos según relató en el último capítulo de Cocinando por desparche de Ornella Sierra, fue la ola de críticas que recibió por el tono de su voz en su primer pódcast, confesó:

“Quiero que sepan que el primer capítulo de mi pódcast no lo vi, pues llevo un año sin verlo y voy a reaccionar. Uy no, bebés, los entiendo, ¿yo por qué gritaba así? Ahora sí entiendo las críticas que recibí en ese entonces”.

Ornella Sierra presumió su nueva
Ornella Sierra presumió su nueva figura en redes sociales - crédito @rastreandofamosos/IG

Por otro lado, la joven compartió con sus seguidores cómo se ve actualmente con una silueta mucho más esbelta, marcada y robándose más de un suspiro con el diminuto traje de baño amarillo con el que posó para una sesión de fotos. “Buenos días, hoy tocó trabajar desde full AM”, escribió dentro del post, que ha ganado cientos de comentarios de sus seguidores.

En días pasados, compartió la rutina de ejercicios que practica actualmente para mantenerse delgada y con un abdomen marcado, expresó: “Desde que yo me operé yo siento que toda mi ropa es nueva, este top no se me veía así, inserto imagen de prueba”. También comentó: “Al yo reducirme, el cuerpo se me empezó a ver más compacto. Siento que estreno ropa todos los días con mis bebés nuevas”.

La constante interacción de Ornella Sierra con su audiencia ha propiciado el apoyo de sus seguidores y la colaboración con otros famosos en el entorno digital. Su cercanía y transparencia, reflejadas en los detalles que comparte, han consolidado su posición como una de las influenciadoras más seguidas, multiplicando las oportunidades profesionales derivadas de esa conexión directa.

