Mauricio Hoyos, CEO de Sencia y hermano de Miguel Uribe, envió un mensaje tras el asesinato del exsenador: “Vuela alto, hermanito”

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia; Miguel Uribe Turbay, senador asesinado - crédito Colprensa/Prensa Miguel Uribe

En el Congreso de la República se lleva a cabo una cámara ardiente para rendir homenaje al senador Miguel Uribe, que falleció el lunes 11 de agosto de 2025 a causa de un atentado con arma de fuego.

En el entorno familiar de Miguel Uribe se encuentra María Camila Hoyos, su hermana, una figura clave en los lazos de las familias Hoyos y Turbay, marcadas por el asesinato de su madre, Diana Turbay, ocurrido en 1991.

También está presente Mauricio Hoyos Holguín, conocido por ser el CEO de Sencia y como inversionista.

Aunque Mauricio Hoyos y Miguel Uribe Turbay no tenían lazos de sangre, se consideraban hermanos, ya que María Carolina Hoyos es hermana materna de Miguel Uribe y paterna de Mauricio Hoyos, vinculó que consolidó un lazo fraternal permanente entre ellos.

Mauricio Hoyos despidió a Miguel Uribe, que murió el 11 de agosto de 2025 - crédito mauriciohoyosholguin/Instagram

Por esa afinidad, Mauricio Hoyos compartió un mensaje para despedir a Miguel Uribe Turbay.

En sus redes sociales, Hoyos Holguín aseguró que no tiene palabras para este momento que están viviendo. Además, elogió a Miguel Uribe por su trayectoria y por su lucha en los dos meses y cuatro días que estuvo internado en la Fundación Santa Fe.

“Hoy estoy sin palabras y con un dolor en el corazón que no puedo explicar. Migue, fuiste el papá de los guerreros, dos meses luchando como un gigante. Nos dejas un vacío imposible de llenar y un amor que nos acompañará siempre", afirmó el empresario.

Mauricio Hoyos indicó que la familia y Colombia “está de luto”. Asimismo, aseguró que cuidará a sus familiares y que lo amará “para siempre”.

“No solo te llora tu familia, todo el país está de luto. Vuela alto, hermanito querido. Desde aquí cuidaremos de los tuyos. Te amamos para siempre”, aseveró Hoyos.