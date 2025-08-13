Colombia

⁠Marbelle arremetió contra Juan Manuel Santos por asistir a velación de Miguel Uribe Turbay: “Cínico”

La despedida del asesinado senador Miguel Uribe Turbay fue planeada por su hermana, y cerrará con la presentación del artista que también está en el documental de su madre, Diana Turbay

Iván Gaitán

La cantante atacó la presencia del exmandatario en el velorio de Miguel Yribe Turbay - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez - @marbelle.official/IG

Marbelle ha utilizado sus redes sociales para expresar el dolor que le generó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, que después de dos meses de batallar con su vida tras el atentado que sufrió el 7 de junio, no soportó más dejando un gran vacío entre su familia, amigos y colegas.

La intérprete de Collar de perlas ha replicado algunas publicaciones de políticos, así como de seguidores que han replicado información del senador asesinado, entre esos, un post de un empresario colombiano en el que arremeten en contra del expresidente Juan Manuel Santos:

No sea cínico @JuanManSantos ¿Como es capaz de presentarse en el congreso a la conmemoración de Miguel? A Miguel Uribe lo mató las FARC, un grupo que supuestamente usted acabó y por el cual se ganó un Nobel Miserable”.

Marbelle se despachó en contra del expresidente Juan Manuel Santos - crédito @Marbelle_30/X

La cantante replicó el mensaje del empresario, añadiendo una frase al inconformismo que siente con la situación y pintado con su característica ironía en cada publicación, en la que dijo que el expresidente era alguien “cínico”, y agregó: “No les corre sangre por esa jeta”, provocando cientos de reacciones de sus seguidores, quienes celebraron sus declaraciones en contra del exmandatario.

Estas declaraciones de la cantante se produjeron inmediatamente después de que el también expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunciara en su cuenta de X, criticando la presencia de Santos en el escenario de la cámara ardiente que le realizan al senador asesinado en el Salón Elíptico del Congreso.

Uribe expresó: “En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales”, despertando una ola de reacciones en redes sociales desde diferentes sectores del Centro Democrático que no estuvieron de acuerdo con las negociaciones de paz del expresidente Santos.

Uribe expresó que Santos devolvió el poder a los criminales. - crédito X @AlvaroUribeVel

Desde la cuenta de X del Centro Democrático calificaron la presencia del exmandatario en las honras fúnebres como algo “ofensivo”, incluso, recordando que Álvaro Uribe Vélez se encuentra privado de su libertad y no podrá asistir al evento. Esto, bajo la premisa de “injustamente privado de su libertad”, en contraste con la libertad de personajes que consideran responsables de escándalos de corrupción y violencia.

Resulta ofensivo ver a Juan Manuel Santos en la cámara ardiente de Miguel Uribe, considerando que su legado y el de sus aliados contribuyó a la violencia que hoy enluta al país… Es igualmente doloroso que el expresidente Uribe, quien lideró la lucha contra la violencia y salvó a Colombia de la destrucción, se encuentre injustamente privado de su libertad y no pueda rendir homenaje a Miguel Uribe en este momento de dolor”.

Qué respondió el expresidente Santos

A través de su cuenta de X, Juan Manuel Santos le respondió al expresidente Uribe pidiéndole de dejara a un lado el odio con el argumento de que el país necesitaba en estos momentos líderes que unieran en lugar de generar más división.

“Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”, escribió Santos.

Mensaje publicado por Álvaro Uribe en su cuenta de X, donde responsabiliza a Juan Manuel Santos por la violencia y la muerte de Miguel Uribe Turbay - crédito Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos/X

Es así como el exjefe de Estado condenado en primera instancia recientemente a 12 años, a través de su cuenta de X, lanzó un mensaje contundente que avivó aún más las tensiones entre los dos expresidentes.

“No sea hipócrita, que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht”.

