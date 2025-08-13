Hombre trató de evadir un control policial y terminó ahogado en el canal del Dique en Bolívar

Autoridades de Bolívar abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Ronaldo José Rivera Mercado, cuyo caso ha generado conmoción en Santa Lucía y municipios vecinos - crédito Ministerio del Trabajo

La identificación definitiva del cuerpo de Ronaldo José Rivera Mercado fue posible solo tras un exhaustivo análisis de imágenes y videos, realizado por sus familiares, quienes atravesaron momentos de incertidumbre al no coincidir de inmediato características físicas como tatuajes y el largo del cabello debido al avanzado estado de descomposición del cadáver.

Así lo confirmaron sus allegados, quienes se trasladaron hasta el sector de Medianías de Correa, en jurisdicción de Gambote, Bolívar, para el reconocimiento y los trámites correspondientes.

La familia expresó: “Ya estamos haciendo el levantamiento del cadáver”, según declaraciones brindadas a El Heraldo.

Rivera Mercado, de 24 años y oriundo de Santa Lucía, Atlántico, había desaparecido desde el lunes 11 de agosto en aguas del Canal del Dique a la altura del municipio de San Cristóbal, en Bolívar.

El cuerpo de Ronaldo José Rivera Mercado fue encontrado en Gambote, tras recorrer más de 56 kilómetros por el canal, luego de que testigos lo vieran arrojarse al agua para evadir un control policial - crédito Ministerio de Transporte

Ese día, aproximadamente a las 3:30 p. m. varios testigos observaron al joven caminando por las calles del municipio cuando, al notar la presencia de una patrulla de Policía que realizaba controles y requisas, decidió arrojarse al canal para evitar el control de las autoridades.

Según relataron los lugareños, Rivera fue visto nadando brevemente antes de perderse de vista; no hubo información sobre si logró llegar a la orilla o si se desplazó hacia otro municipio.

La desaparición del joven conmocionó a los habitantes de San Cristóbal y zonas vecinas, y motivó la movilización de organismos de búsqueda que recorrieron municipios como Soplaviento, San Estanislao y Mahates, sin obtener resultados concretos.

El hallazgo del cuerpo se produjo la mañana del miércoles 13 de agosto, cuando habitantes de Gambote descubrieron el cadáver flotando boca abajo entre las corrientes del canal. El trayecto recorrido por el cuerpo desde San Cristóbal hasta Gambote fue de aproximadamente 56.4 kilómetros fluviales.

En un primer momento, tanto las autoridades como allegados a la familia descartaron que se tratara de Rivera Mercado, dado que las condiciones físicas observadas no coincidían plenamente con las del joven.

La muerte de Rivera Mercado expone la angustia colectiva y la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda e investigación en zonas afectadas por la inseguridad y la desconfianza ciudadana - crédito Colprensa

Sin embargo, la descomposición impidió una identificación visual certera, lo que obligó a un procedimiento más detallado mediante evidencias fotográficas enviadas a la familia. Finalmente, tras el reconocimiento, se confirmó la identidad del fallecido.

Ante los hechos, la Policía de Bolívar ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia, la cual ha dejado consternada a la comunidad de Santa Lucía. Los organismos encargados prosiguen con los procedimientos legales y la recolección de testimonios para determinar si existieron otras causas en el trágico desenlace de la desaparición y muerte de Ronaldo José Rivera Mercado.

Fuerzas Militares intensifican ofensiva contra grupos armados en Bolívar

El Ejército colombiano ha identificado que el ELN impone tributos sobre la minería ilegal de oro, que representa aproximadamente el 80% de la producción en el sur de Bolívar.

Este grupo armado exige al menos el 10% de la extracción total, en una región con una producción anual de casi cuatro toneladas de oro, lo que se traduce en ingresos que superan $1.6 billones al año.

Operativos recientes permitieron la captura de más de 80 integrantes de organizaciones criminales y la incautación de bienes, en medio de una escalada de violencia y enfrentamientos entre bandas rivales - crédito Ejército Nacional

La disputa por estos recursos ha intensificado el conflicto armado, alimentando la competencia entre organizaciones criminales y agravando las condiciones de vida de la población civil.

Las Fuerzas Militares han reforzado las operaciones en la zona, logrando desmantelar recientemente un depósito de armas del Clan del Golfo en la Serranía de San Lucas, municipio de Altos del Rosario.

Durante este operativo, se incautaron fusiles, munición y otros materiales de guerra destinados a fortalecer la presencia y capacidad de fuego del grupo armado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que estas acciones buscan debilitar la estructura logística del crimen organizado para evitar que consolide su dominio territorial y proteger a los ciudadanos.

En paralelo, informes oficiales advierten sobre la escalada de violencia entre el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN, que aplican estrategias para eliminar a rivales y disputan el control de comunidades y recursos auríferos.