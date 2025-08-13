Colombia

Karina García lanzó contundente respuesta a Melissa Gate después de sus declaraciones: “Qué vacía es tu vida”

La segunda finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’ se habría referido a la novia de Altafulla como “culipodrida” o “morronga”, referente a su pelea en el ‘Stream Fighters 4’

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Melissa llamó prepago a Karina
Melissa llamó prepago a Karina García y la modelo paisa le respondió - crédito montaje captura de pantalla Trapitos al Sol - cortesía del Canal RCN

La relación entre Karina García y Melissa Gate sigue en tensión, a pesar de que La casa de los famosos Colombia 2 terminó hace ya varios meses.

Y es que las indirectas entre ambas exparticipantes parecen no tener fin, pues la creadora de contenido afirma que de ella hablan a sus espaldas, mientras que la modelo asegura no referirse en ningún momento de ella.

En redes sociales se han viralizado una serie de comentarios entre las exparticipantes, después de que Melissa afirmara que apostaba todo por el triunfo de Yina, así como que esperaba que la mexicana Karely le gane a Karina García en el encuentro de boxeo organizado por Westcol.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La paisa arremetió con toda
La paisa arremetió con toda al llamar prepago a Karina García - crédito @emfuror/IG

Las declaraciones de Gate fueron contundentes al referirse en contra de la modelo paisa como “culipodrida” y que esperaba que su contrincante por lo menos “le vuele las carillas”, haciendo referencia a que dañen su dentadura.

Sin embargo, ahí no terminó todo, pues aseguró que García era una “prepago” con las siguientes declaraciones.

“El problema no es que seas prepa, el problema es que mientas y digas que no lo eres y te hagas pasar por “santa” morronga asquerosa!”, cita el mensaje de Melissa Gate.

Karina García, reaccionó a las declaraciones de la segunda finalista de La casa de los famosos Colombia, diciendo que su mensaje estaba cargado de odio y que se trataba de una persona “vacía”. A lo que agregó: “Que vacía debe sentirse una persona para que su vida se limite hacer lives en tik tok hablar mal de alguien, me sigues tirando y yo sigo facturando, que Dios te bendiga por qué lo vas a necesitar”, escribió la modelo.

Karina García le respondió a
Karina García le respondió a Melissa Gate - crédito @emfuror/IG

Temas Relacionados

Karina GarcíaMelissa GateStream Fighters 4La casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La joya hídrica del oriente antioqueño que celebra sus Fiestas del Agua: Cómo llegar y qué hacer en el paisajístico municipio

Además de sus atractivos hídricos, San Carlos ofrece experiencias de ecoturismo, recorridos culturales y la posibilidad de participar en actividades comunitarias

La joya hídrica del oriente

Nataly Umaña reveló que está lista para volverse a enamorar sin repetir los errores del pasado: “Ahora pienso más las cosas”

Tras un tiempo en terapia, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ contó por qué no ha tenido pareja luego de su divorcio de Alejandro Estrada y recordó las críticas que enfrentó por su infidelidad al actor

Nataly Umaña reveló que está

Francia Márquez no asistirá a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay en la Catedral Primada de Bogotá: “Hago un llamado al país a unirnos”

La vicepresidenta y exministra de la Igualdad, Francia Márquez, confirmó que por petición de la familia de Miguel Uribe no asistirá a las honras fúnebres del senador asesinado

Francia Márquez no asistirá a

Juan Carlos Florián asumió el Ministerio de Igualdad en medio de polémica: “Me nombró en femenino porque soy una persona y una marica”

El nuevo líder del Ministerio de Igualdad de Colombia enfrenta cuestionamientos por su historia personal, su identidad de género y su pasado en la industria del cine para adultos

Juan Carlos Florián asumió el

Hombre afectado por grave enfermedad se casó en pleno hospital con su pareja después de 11 años juntos: las enfermeras organizaron la boda

En una sala decorada por familiares y el personal médico, Fabio Alexánder Rangel Pinto y Leidy Paola León Rangel contrajeron matrimonio en un hospital de Cúcuta

Hombre afectado por grave enfermedad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña reveló que está

Nataly Umaña reveló que está lista para volverse a enamorar sin repetir los errores del pasado: “Ahora pienso más las cosas”

La Barbie colombiana habría golpeado a influenciadora menor de edad: “Me metió un puño muy fuerte en la cara”

Mara Cifuentes confirmó que formará parte de una película colombiana y dejó dedicatoria a sus padres: “Gracias por aceptarme tal y como soy”

La Segura se despachó contra quienes la criticaron por vacunar a su bebé y distraerlo con pantallas: “Como si nos fueran a traer un tarro de leche a la casa”

Papás de Katiuska se pronunciaron ante la difícil situación que enfrenta la pesista en el ‘Desafío 2025’: “Está muy débil”

Deportes

Así se burló Conmebol de

Así se burló Conmebol de Atlético Nacional y América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Jugador de São Paulo se burló de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido de la Copa Libertadores

Así reaccionó el volante de Atlético Nacional Edwin Cardona después de fallar dos tiros penal ante São Paulo

Estos fueron los insólitos errores que le costaron la derrota al América de Cali ante Fluminense por Copa Sudamericana

Así fue la violenta pelea entre hinchas de São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por Copa Libertadores