Karina García lanzó contundente respuesta a Melissa Gate después de sus declaraciones: “Qué vacía es tu vida”

Melissa llamó prepago a Karina García y la modelo paisa le respondió - crédito montaje captura de pantalla Trapitos al Sol - cortesía del Canal RCN

La relación entre Karina García y Melissa Gate sigue en tensión, a pesar de que La casa de los famosos Colombia 2 terminó hace ya varios meses.

Y es que las indirectas entre ambas exparticipantes parecen no tener fin, pues la creadora de contenido afirma que de ella hablan a sus espaldas, mientras que la modelo asegura no referirse en ningún momento de ella.

En redes sociales se han viralizado una serie de comentarios entre las exparticipantes, después de que Melissa afirmara que apostaba todo por el triunfo de Yina, así como que esperaba que la mexicana Karely le gane a Karina García en el encuentro de boxeo organizado por Westcol.

La paisa arremetió con toda al llamar prepago a Karina García - crédito @emfuror/IG

Las declaraciones de Gate fueron contundentes al referirse en contra de la modelo paisa como “culipodrida” y que esperaba que su contrincante por lo menos “le vuele las carillas”, haciendo referencia a que dañen su dentadura.

Sin embargo, ahí no terminó todo, pues aseguró que García era una “prepago” con las siguientes declaraciones.

“El problema no es que seas prepa, el problema es que mientas y digas que no lo eres y te hagas pasar por “santa” morronga asquerosa!”, cita el mensaje de Melissa Gate.

Karina García, reaccionó a las declaraciones de la segunda finalista de La casa de los famosos Colombia, diciendo que su mensaje estaba cargado de odio y que se trataba de una persona “vacía”. A lo que agregó: “Que vacía debe sentirse una persona para que su vida se limite hacer lives en tik tok hablar mal de alguien, me sigues tirando y yo sigo facturando, que Dios te bendiga por qué lo vas a necesitar”, escribió la modelo.

Karina García le respondió a Melissa Gate - crédito @emfuror/IG