Juan Pablo Montoya e hijo estarán en Bogotá y podrá conocerlo sin costo, además de escuchar sus anécdotas y conducir un emulador de los carros que ha pilotado

El público podrá interactuar con Juan Pablo y Sebastián Montoya, participar en experiencias de carreras y obtener autógrafos, en una jornada que resalta la herencia y el futuro del automovilismo nacional - crédito Colprensa

El Centro Comercial Bulevar de Bogotá se transformará en un escenario donde la pasión por el automovilismo y el orgullo nacional convergen en una experiencia única.

La cita está programada a las 5:00 p. m, los visitantes podrán encontrarse con Juan Pablo Montoya y su hijo, Sebastián Montoya, dos nombres que representan la herencia y el futuro del deporte motor colombiano.

El evento es de acceso libre, se perfila como un evento que trasciende la simple exhibición para convertirse en un homenaje a la trayectoria y al relevo generacional en las pistas.

La organización del evento ha dispuesto un espacio en el centro comercial, ambientado con una escenografía inspirada en el universo de las carreras.

Los asistentes podrán sumergirse en la atmósfera de la velocidad gracias a simuladores de autos de competición, diseñados para que el público experimente la sensación de pilotar como los profesionales.

El miércoles 13 de agosto, los asistentes vivirán la emoción de las pistas junto a Juan Pablo y Sebastián Montoya, en una cita gratuita que busca acercar el deporte motor a toda la comunidad - crédito Centro Comercial Bulevar Niza

Además, se han previsto zonas temáticas y actividades complementarias que buscan involucrar a toda la familia en la celebración del automovilismo.

La directora de Mercadeo del Centro Comercial Bulevar subrayó el carácter inclusivo de la jornada, al afirmar que “es un evento pensado para toda la familia y una oportunidad única de conocer a estas dos figuras que han llevado el nombre de Colombia a lo más alto del automovilismo mundial”.

Esta actividad forma parte de la agenda de experiencias especiales que la entidad ha programado para el segundo semestre del año, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad y los referentes nacionales.

Durante el encuentro, los aficionados tendrán la posibilidad de obtener un autógrafo exclusivo y tomarse una fotografía con los Montoya. Además, Juan Pablo Montoya compartirá relatos sobre los momentos más exigentes y memorables de su carrera, marcada por victorias en escenarios tan emblemáticos como la Indy 500 y la Fórmula 1.

Su hijo Sebastián, quien avanza con determinación en las categorías formativas rumbo a la máxima categoría del automovilismo, representa la continuidad de un legado que ha inspirado a generaciones de colombianos.

La presencia de Juan Pablo y Sebastián Montoya en Bogotá trasciende la exhibición deportiva y plantea reflexiones sobre la construcción de referentes y el impacto intergeneracional en la cultura colombiana - crédito Centro Comercial Bulevar Niza

La presencia conjunta de padre e hijo en este evento simboliza el traspaso de la antorcha entre generaciones y la fuerza de los sueños compartidos en familia.

La jornada, abierta a grandes y chicos, se presenta como una oportunidad para vivir de cerca la emoción, la inspiración y el sentido de pertenencia que despiertan dos de las figuras más emblemáticas del deporte motor nacional.