Envían a prisión a hombre acusado de intentar asesinar a reciclador en Medellín

Un hombre fue capturado tras agredir con arma blanca a un reciclador en vía pública, hecho que movilizó a vecinos y autoridades, quienes evitaron consecuencias fatales y permitieron la rápida atención médica del herido - crédito redes sociales

Un juzgado de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Manuel Obando Cárdenas, señalado por la Fiscalía de intentar asesinar a un reciclador en una vía pública de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima adelantaba labores de reciclaje y el procesado se le acercó, exigiéndole que abandonara el lugar bajo amenaza de que “se le estaban perdiendo cosas”.

Al no obtener respuesta, Obando Cárdenas propinó una patada al reciclador y luego lo atacó con un cuchillo. El afectado logró escapar de los ataques y recibió la ayuda de la comunidad, que intervino y facilitó la captura del agresor por parte de la Policía.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde los médicos lograron salvarle la vida pese a las heridas sufridas en brazos y piernas.

El Juzgado 39 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín envió a la cárcel a Juan Manuel Obando Cárdenas por el delito de tentativa de homicidio, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

El reciclador, herido en brazos y piernas, fue auxiliado por la comunidad y recibió atención médica oportuna tras el violento ataque en vía pública - crédito Pixabay

Habitante de calle mató a un joven en Itagüí y fue capturado en Envigado

En una calle del municipio de Itagüí, un habitante de calle atacó y mató con arma blanca a un joven que se encontraba caminando junto a su perro. El hecho ocurrió en la tarde del lunes 11 de agosto y fue registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona.

En las imágenes, que circulan en redes sociales y sirvieron de prueba para la investigación, se observa cómo el agresor camina primero por el lado contrario al de la víctima, luego se devuelve y, en un movimiento sorpresivo, lo ataca directamente en el cuello desde atrás. Tras la agresión, el joven, que quedó gravemente herido, intentó contener la hemorragia mientras caía al suelo. De acuerdo con testigos, la lesión fue tan severa que no alcanzó a ser trasladado a un centro hospitalario y falleció en el lugar.

La rápida acción de la Policía y el uso de tecnología facilitaron la captura del implicado en el asesinato de un joven, hecho que generó conmoción y reacciones en redes sociales por la difusión del video - crédito captura de pantalla / Redes Sociales / X

De inmediato, las autoridades activaron un plan candado para la búsqueda del responsable. La captura se realizó minutos después en el municipio de Envigado, cerca del sector de Peldar, gracias a la rápida reacción de soldados de la Policía Militar del Batallón N4. La Secretaría de Seguridad de Envigado confirmó el procedimiento y detalló: “Gracias a la rápida reacción de la Policía Militar del Batallón N4, se logró la captura de este sujeto... minutos antes este sujeto había causado heridas a un joven causándole la muerte en Itagüí”.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del joven asesinado. Testigos y habitantes de la zona señalaron que el ataque habría sido motivado por la negativa del joven a entregarle una moneda al presunto agresor, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

El trágico suceso ha generado profunda consternación en la comunidad de Itagüí y Envigado. Vecinos y residentes del sector han expresado su preocupación ante la creciente presencia de habitantes de calle y pidieron a las autoridades locales más patrullajes preventivos y acciones coordinadas, así como programas de atención e inclusión para esta población, con el objetivo de evitar nuevos hechos violentos.

La captura inmediata del presunto homicida tras el asesinato de un joven en Itagüí resalta el impacto de la vigilancia tecnológica y la articulación entre fuerzas de seguridad en la lucha contra la impunidad - crédito redes sociales

El caso sigue en proceso de judicialización y las autoridades avanzan en el esclarecimiento del móvil del crimen, que pone de nuevo en la agenda pública el debate sobre seguridad ciudadana y la necesidad de políticas integrales para la atención social y prevención del delito.

Sergio Yepes, padre de Esteban Yepes Palacio, el joven asesinado en Itagüí, describió a su hijo como una persona tranquila y juiciosa, sin antecedentes de conflictos. Según relató, “una vez lo sacó, a la vueltecita de la casa, lo atacó un hombre así por detrás con un puñal. Le pegó la puñalada, ahí mismo cayó”, relató el papá del joven.

La familia, al igual que vecinos del sector, pide mayor presencia de la fuerza pública y atención a la problemática de los habitantes de calle, para evitar que otras familias sufran una tragedia similar.