Dos colombianos detenidos en isla Santa Rosa por trabajos de topografía sin autorización en Perú

Isla Santa Rosa ELI DUKE EN FLICKR

La Policía Nacional de Perú habría detenido en la isla Santa Rosa, ubicada en el Amazonas, a dos ciudadanos colombianos que realizaban labores de medición satelital y trabajos de topografía sin contar con los permisos exigidos por ese país, informó el medio peruano RPP.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del martes 12 de agosto, cuando una patrulla de aproximadamente veinte uniformados acudió al puerto de la isla tras recibir reportes de transportistas fluviales sobre la presencia de los trabajadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el registro audiovisual captado por testigos, los dos hombres manipulaban equipos de GPS en el muelle.

Según detalló RPP, los detenidos fueron identificados como John Willington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón. Ambos fueron trasladados a una estación de policía local, donde habrían manifestado que trabajaban para una empresa constructora y que desconocían la necesidad de contar con una autorización especial expedida por las autoridades peruanas para desarrollar ese tipo de actividades en la zona.

El operativo se enmarca en un refuerzo de la seguridad implementado por las fuerzas del orden peruanas en esta región fronteriza, la cual ha sido escenario de recientes tensiones diplomáticas entre Colombia y Perú relacionadas con la soberanía de la isla Santa Rosa.

La retención de los dos ciudadanos se produce pocos días después de un incidente que generó atención en ambos países. A inicios de esta semana, se reportó que en un punto de la isla Chinería, cercana a Santa Rosa, fue izada una bandera colombiana en el lugar donde anteriormente ondeaba la bandera de Perú.

El Gobierno peruano consideró este hecho como una provocación y lo vinculó con declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha señalado a Perú de haberse apropiado indebidamente de ese territorio. La respuesta oficial del vecino país incluyó un aumento de la presencia policial y militar en la zona.

En paralelo a estos acontecimientos, en Leticia, ciudad colombiana fronteriza con Perú y Brasil, se gestan actividades con el objetivo de disminuir la tensión. El periodista Francisco Salas Suárez convocó a una marcha por la paz que, según sus palabras, busca enviar un mensaje de tranquilidad y fraternidad hacia el pueblo peruano. “No queremos conflicto con los hermanos peruanos y que somos gente de tranquilidad y de paz”, afirmó en un video publicado en redes sociales.

La movilización está programada para el viernes 22 de agosto de 2025, a partir de las 3:00 de la tarde, y partirá desde la Avenida Internacional, punto estratégico en la triple frontera donde confluyen Colombia, Perú y Brasil.

La situación en la isla Santa Rosa se ha convertido en un foco de atención política y mediática por tratarse de un territorio de relevancia geográfica y económica. Su ubicación en el río Amazonas la convierte en un punto de tránsito fluvial clave, y por ello, los movimientos y actividades que allí se realizan son objeto de vigilancia constante por parte de las autoridades peruanas.

Fuentes consultadas por RPP indicaron que, tras la detención, los dos colombianos permanecen bajo custodia mientras se adelantan las verificaciones necesarias sobre su identidad, el alcance de las labores que estaban realizando y la posible vinculación de estas con proyectos en curso en la zona.