David Racero calificó las palabras de Álvaro Uribe, en homenaje a Miguel Uribe Turbay, como una “oda a la violencia”

El representante se atrevió a señalar que el magnicidio del senador y precandidato presidencial será utilizado por la derecha para hacer oposición al Gobierno nacional

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

El congresista defendió a su sector destacando que ha sido defensor de la vida y la paz - crédito Colprensa

El representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, se fue en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus palabras durante las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El expresidente no estuvo presente durante eucarística en la Catedral Primada, pero el presidente del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, pronunció un discurso en su nombre.

Si bien Racero no mencionó al exmandatario en su mensaje, la publicación en su cuenta oficial de la red social X se dio en el mismo momento en el que Vallejo leía las palabras escritas por el ex jefe de Estado ante los asistentes a las exequias del precandidato asesinado.

En las palabras del expresidente, hoy privado de la libertad en su domicilio, hizo alusión a la decisión del presidente Gustavo Petro de respaldar al régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro, así como la polémica propuesta de este de articular la acción de las fuerzas de ambos países para hacerle frente al narcotráfico en la zona fronteriza.

“El presidente Petro pone a nuestras Fuerzas Armadas a correr el riesgo de defender la tiranía narco comunista de Maduro“, dijo Vallejo en nombre del expresidente Uribe.

Frente a estas palabras, que fueron ampliamente criticadas por sectores afines al Gobierno nacional, el representante Racero, que además es uno de los mayores escuderos del Petro en el Congreso de la República, se pronunció con un mensaje en el que abarcó la trayectoria pública de Uribe.

Gabriel Vallejo, director del Centro
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, pronunció un discurso en nombre de Álvaro Uribe - crédito Centro Democrático

El congresista recordó la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Uribe, en un proceso que por varios años mantuvo la expectativa de la ciudadanía, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Adicionalmente, señaló que el final de la vida pública de Uribe Vélez no podía ser diferente, dado los hechos que, históricamente, han detonado la ira de sus contradictores.

A su vez, el representante calificó no solo las palabras del expresidente en homenaje a Miguel Uribe Turbay, sino la trayectoria política de quien ocupó cargos de suma relevancia en Antioquia y en dos de los tres poderes públicos del país, como una “oda a la violencia”, lo que denota que, según Racero, la vida pública de Álvaro Uribe Vélez es una glorificación a los hechos que terminan en tragedias.

“El ocaso del expresidente y hoy preso, Álvaro Uribe, no podría ser de otra manera: una oda a la violencia“, escribió el representante.

El representante se fue en contra del expresidente Uribe - crédito @DavidRacero/x

Y es que las honras fúnebres y las reacciones del magnicidio del aspirante a la Casa de Nariño no han sido ajenas a la polarización que se vive en el país. El representante, luego de lanzar el ácido mensaje en contra del exmandatario, se refirió a la politización de la que ha sido objeto el asesinato de Uribe Turbay.

Nuevamente, a través de su cuenta oficial de la red social X, el congresista arremetió contra el sector que sufrió la perdida de una de sus figuras más representativas y se atrevió a asegurar que será utilizada como herramienta de oposición en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Colombianos, hoy hemos sido notificados: cabalgarán sobre el asesinato de Miguel Uribe de la manera más ruin para hacer política en contra de Petro.“, señaló.

El congresista aseguró que la
El congresista aseguró que la derecha usará el magnicidio como herramienta de oposición a Gustavo Petro - crédito @DavidRacero

Finalmente, explicó con ironía que los que lloraron por la muerte del senador y precandidato presidencial, son también los que en el pasado han promovido hechos de violencia en contra de sus contradictores, por lo que aseguró que la historia hablará por sí sola y le enseñará a las futuras generaciones el sector que ha estado de lado de la muerte y el que ha sido defensor de la vida y la paz.

“Se equivocan. Petro y el progresismo somos defensores de la vida y de La Paz. Mientras que son muchos que mientras hoy lloran a Miguel Uribe, han sido promotores de violencia. La historia, implacable, hablará de ello“, finalizó.

