Colombia

Carlos Fernando Galán expresó su solidaridad al alcalde de Medellín tras conocerse presunto plan para atacarlo: “No podemos permitir que ocurra otra tragedia”

El mandatario capitalino solicitó al Gobierno nacional reforzar la seguridad de los alcaldes del país, así como de los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño en 2026

Katerin Leguizamón Viasus

Katerin Leguizamón Viasus

Galán se solidarizó con Gutiérrez
Galán se solidarizó con Gutiérrez por el presunto plan en su contra - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su solidaridad con su homólogo de la capital paisa, Federico Gutiérrez, frente a las revelaciones de dos presuntos planes para atentar en su contra. Galán destacó el papel que está desempeñando Gutiérrez como mandatario de Medellín en materia de seguridad.

El mensaje lanzado por el mandatario de la capital del país se dio luego de que se conociera de presuntos planes de las disidencias de las Farc para atentar en contra de Gutiérrez, así como en contra de otros líderes políticos que cobran relevancia de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2026.

La importante revelación la hizo Semana, que informó sobre una denuncia conocida por las autoridades del Valle de Aburra sobre la presunta destinación de 8 millones de dólares por parte de las disidencias de las Farc para atentar en contra de diversos personajes, entre los que se destacan Federico Gutiérrez, Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, entre otros.

De acuerdo con el medio de comunicación citado, la información de atentados en contra de personajes, entre los que se encuentran candidatos presidenciales, provino de un detenido de alto perfil que relató ante la Fiscalía General de la Nación, en mayo de 2025, la pretensión del grupo armado al margen de la ley.

El informe detalló la existencia de un segundo plan, reportado por una fuente anónima a ese medio, que involucra a la banda criminal Robledo y alianzas con las bandas 12 de Octubre y El Picacho, que estarían, presuntamente, planeando asesinar al alcalde utilizando armamento de largo alcance.

Carlos Fernando galán hizo un
Carlos Fernando galán hizo un llamado al Gobierno nacional a reforzar la seguridad de todos los alcaldes - crédito @Asocapitales/X

Frente a estas revelaciones, que se suman a los precedentes del atentado que le causó la muerte al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y al presunto plan para atentar en contra del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, este último lanzó un mensaje de solidaridad con Gutiérrez.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el mandatario bogotano se refirió al presunto plan y destacó que su homólogo paisa ha desempeñado un papel contundente en la lucha contra la inseguridad en su ciudad, por lo que es necesario que estos hechos lo motiven a seguir atacando a los grupos delincuenciales.

Adicionalmente, destacó que el papel de Gutiérrez es fundamental dada la ola de inseguridad por la que atraviesa el país y que cada vez se hace más presente en las ciudades capitales, por lo que enfatizó que su labor como alcaldes de las dos ciudades más importantes de la nación corresponde a devolverle la seguridad a sus habitantes.

Galán se pronunció a través
Galán se pronunció a través de su cuenta oficial de X - crédito @CarlosFGalan/x

“Toda mi solidaridad, alcalde @FicoGutierrez. Siga atacando con contundencia el crimen en Medellín, que el país necesita resultados y nuestra tarea es devolverles la seguridad a nuestras ciudades”, expresó Galán.

A su vez, le hizo un llamado al Gobierno nacional para que refuerce, de manera urgente, la seguridad del alcalde de Medellín, así como la de todos los mandatarios departamentales y locales, con el fin de no registrar una tragedia similar a la del magnicidio del aspirante a la Casa de Nariño Miguel Uribe Turbay.

“Al Gobierno Nacional, un llamado urgente a proteger al alcalde de Medellín, a todos los mandatarios locales y a los candidatos. No podemos permitir que ocurra otra tragedia”, puntualizó.

Galán destacó el papel de
Galán destacó el papel de su homólogo paisa en la seguridad de su ciudad - crédito Alcaldía de Medellín

El mensaje de solidaridad del alcalde de Bogotá con Federico Gutiérrez se dio en medio de un ambiente de conmoción nacional por el cruel atentado del que fue víctima Uribe Turbay y que le causó la muerte. No obstante, el llamado de Galán al Gobierno nacional no es el primero de este tipo, dado que, apenas se cometió dicho atentado, desde todos los sectores políticos solicitaron reforzar la seguridad de los aspirantes a la Casa de Nariño, así como de figuras locales que podrían representar oposición al presidente Gustavo Petro.

