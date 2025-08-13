Colombia

Blessd se convirtió en socio de un equipo de la Liga española: ahora el antioqueño tiene dos clubes en Europa

El cantante antioqueño sigue apostando por otros proyectos fuera de la música y sumó su nombre a otro histórico club español para impulsar una iniciativa que busca inspirar a jóvenes

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Blessd sorprende al convertirse en inversor y embajador de la Unión Balompédica Conquense en España - crédito @transfermarkt.co/IG

El cantante antioqueño Blessd, una de las figuras más destacadas de la música urbana latina, ha vuelto a demostrar que su visión empresarial va mucho más allá de los escenarios.

A sus 25 años, el artista anunció que se ha convertido en inversor y embajador de la Unión Balompédica Conquense, histórico club de la ciudad de Cuenca, España, en alianza con su mánager Dímelo Jara, convirtiéndose en un movimiento que marca su segunda inversión en el fútbol europeo, pues ya había sumado su participación en el Vendsyssel FF de Dinamarca.

La noticia fue confirmada por el propio club conquense, que destacó el carácter inédito de esta colaboración, y celebrada en las redes sociales con varias publicaciones.

Por primera vez, una de las grandes estrellas de la música urbana latina se une a un club de nuestro país como inversor, imagen y embajador de un proyecto deportivo, cultural y social. Nunca antes en España se había producido una alianza así, uniendo la fuerza del fútbol con el poder de la música y el impacto social en la juventud”, señaló la institución en un comunicado oficial emitido el domingo 10 de agosto.

Nueva jugada maestra de Blessd: del escenario al estadio con la Unión Balompédica Conquense - crédito @ubconquense/IG

La Unión Balompédica Conquense, conocida popularmente como los blanquinegros por su uniforme blanco y pantalón negro, tiene una larga trayectoria en categorías como la Tercera División y la Segunda División B —actual Segunda Federación—, e incluso ha disputado encuentros en la Copa del Rey.

Su estadio, La Fuensanta, con capacidad para cerca de 6.000 espectadores, será ahora escenario de un proyecto que busca trascender fronteras.

La llegada de Blessd no se limita a un aporte económico, ya que el plan, según se dio a conocer, tiene un fuerte componente social y cultural porque la alianza pretende proyectar el nombre de Cuenca y su provincia a mercados internacionales clave como Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y el resto de Europa.

En paralelo, se busca ofrecer oportunidades deportivas a jóvenes en cuatro países: España, Dinamarca, Colombia y Ecuador, entonces esta expansión conecta directamente con el trabajo que Blessd y su equipo ya desarrollan en Medellín a través de la escuela deportiva Dímelo Jara, así como con la colaboración que mantienen en Ecuador con el AV10 de Antonio Valencia, exjugador del Manchester United.

Blessd sorprende al invertir en club histórico de España - crédito @ubconquense/IG

La idea central es unir el deporte y la música como motores de inspiración y superación personal, según manifestó el club en su comunicado: “Este proyecto nace con la certeza de que la pasión no entiende de límites. Un gol y una canción pueden emocionar de la misma manera. Un niño en Cuenca y otro en Medellín pueden compartir el mismo sueño. Y que, juntos, podemos hacerlo realidad”.

Según informó la institución española, las negociaciones para concretar la llegada de Blessd se extendieron durante varios meses, tiempo en el que el artista estuvo de gira por España.

El vínculo se fortaleció gracias a un trabajo cercano con el consultor del club, el cual aseguró que la decisión se basó no solo en la proyección mediática del cantante, también en los valores, principios y compromiso humano que caracterizan al equipo de Dímelo Jara Company.

Con esta alianza, Blessd no solo sigue consolidando su presencia internacional en el ámbito musical, sino que se posiciona como un referente en el fútbol, demostrando que su impacto puede sentirse tanto en un escenario como en una cancha, pues no es la primera vez que hace este tipo de inversiones.

Blessd anunció en sus redes la compra del Vendsyssel FF, equipo de la segunda división danesa - crédito @BlessdOficial / X

El antioqueño en 2024 adquirió oficialmente los derechos del club Vendsyssel FF de Dinamarca, una compra que también hizo en colaboración de la compañía musical Dímelo Jara.

Acabamos de comprar un equipo de futbol en Europa, se llama VENDSYSSEL FF. Vamos con toda para subir a primera y porque no poder jugar Champions en algún momento... Ya saben a qué equipo irle en Dinamarca. Estoy jugando el modo carrera en la vida real. El sueño de barrio, junto a mi hermano Dímelo Jara, se nos está haciendo real por tanto trabajo", expresó el cantante colombiano en su momento.

Temas Relacionados

BlessdLiga EspañolaClubes en EuropaFútbol españolEquipos de BlessdColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

