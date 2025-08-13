Alcalde Galán responde a las críticas de Trump: “Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo”

El alcalde Carlos Fernando Galán presentó diez razones, sustentadas y con cifras por las que Bogotá está lejos de la imagen negativa proyectada desde la Casa Blanca. - crédito X @CarlosFGalan y White House

La reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que incluyó a Bogotá entre “los peores lugares del mundo”, motivó una amplia respuesta por parte del alcalde Carlos Fernando Galán.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario capitalino publicó un extenso hilo en el que presentó diez razones, sustentadas con cifras y logros concretos, por las que Bogotá está lejos de la imagen negativa proyectada desde la Casa Blanca.

La controversia inició cuando Trump, al justificar un refuerzo policial en Washington D.C., mencionó a Bogotá, Ciudad de México y Lima como referentes de inseguridad global. De acuerdo con los medios de comunicación, el mandatario estadounidense afirmó que los niveles de homicidio en la capital estadounidense superan los de urbes “consideradas entre las peores del mundo”, mencionando directamente a la capital colombiana.

A continuación, los diez puntos defendidos públicamente por Galán, presentando indicadores de referencia y avances obtenidos por la administración distrital:

1. Reducción significativa de la pobreza

Galán resaltó que, en el último año, más de 352.000 personas salieron de la pobreza y 134.000 superaron la pobreza extrema en Bogotá. En 2023 la incidencia de pobreza monetaria fue de 24,10%, cifra que descendió a 19,60% en 2024, marcando una reducción de 4,5 puntos porcentuales.

El promedio nacional experimentó un descenso menor, de 34,6% a 31,8%, según datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). “Nuestra ciudad redujo la pobreza monetaria más rápido que el promedio nacional”, subrayó el alcalde, con cifras incluidas en su comunicado.

2. Avances en seguridad alimentaria

En el segundo punto, Galán destacó que más de 546.000 residentes dejaron la inseguridad alimentaria severa o moderada durante 2024, gracias a una política social sistemática con el programa Bogotá sin Hambre 2.0. Las gráficas oficiales indican que el total nacional disminuyó la prevalencia de inseguridad alimentaria en 167.000 personas con Bogotá incluida. El mensaje enfatizó: “En Bogotá nadie se acueste con hambre”.

3. Cobertura total de alimentación escolar

El alcalde informó que todos los niños y niñas tienen acceso a alimentación escolar sin excepción. Diariamente se distribuyen 870.000 raciones y el porcentaje de platos calientes subió de 39% a 44% en 2024. Las proyecciones oficiales marcan un incremento paulatino en los comedores escolares existentes, con miras a ampliar esta cobertura en los próximos años. Estas cifras buscan otorgar garantías básicas para la población escolar y mejorar la nutrición urbana.

4. Crecimiento económico que supera el promedio nacional

Entre los avances económicos, Galán afirmó que Bogotá lideró el crecimiento económico regional con una tasa de 3,7% anual, superando a departamentos como Valle del Cauca (3,0%) y Antioquia (2,9%). Según el Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental, la capital jalona la recuperación y dinamismo nacional en los sectores productivos. “Hoy Bogotá jalona la economía nacional”, expresó el alcalde.

5. Reactivación y aceleración de obras públicas

El mandatario capitalino destacó el impulso a proyectos de infraestructura: más de 1.200 frentes de obra avanzan actualmente a un ritmo 1,8 veces superior al de la anterior administración. El progreso de la primera línea del Metro de Bogotá se reflejó en un avance global de 60% para agosto de 2025 (desde un 29% en diciembre de 2023). La inversión en infraestructura es presentada como motor de generación de empleo y mejoramiento urbano.

6. Auge del turismo y reconocimiento internacional

El sector turístico mostró cifras al alza, con un crecimiento del 8,7% respecto a 2023 y la llegada de más de 14 millones de turistas anuales a la capital. El aeropuerto El Dorado fue catalogado como el mejor de Suramérica por Skytrax. Desde 2021, el número de visitantes registra aumentos sostenidos: de 6,2 millones ese año a más de 14 millones proyectados para 2025, en línea con una tendencia de recuperación postpandemia y posicionamiento internacional.

7. Políticas ambientales y restauración de áreas verdes

En materia ambiental, en apenas año y medio de gestión se restauraron 936 hectáreas de áreas protegidas, superando el acumulado de las últimas tres administraciones. El comparativo histórico muestra 234 hectáreas restauradas durante el gobierno de Gustavo Petro (2012-2015), 342 en el de Enrique Peñalosa (2016-2019) y 666 bajo la administración de Claudia López (2020-2023). Bogotá reafirma su apuesta por el futuro sostenible y la protección de sus recursos naturales.

8. Impulso a la juventud y caída del desempleo joven

El octavo punto abordó la empleabilidad joven. Gracias al programa Jóvenes con Oportunidades, la tasa de desempleo en ese segmento se redujo de 21,9% a 16,2% en el último período, con más de 54.000 jóvenes accediendo a nuevas oportunidades laborales. Más de 10.000 jóvenes se encuentran en rutas de formación y acompañamiento activo, según lo informado.

9. Reducción de delitos y tendencias de mejora en seguridad

El asunto de la seguridad, eje de las críticas de Trump, fue desglosado por el alcalde con datos claros: diez de los doce principales delitos presentan una tendencia descendente. El hurto común bajó de 188.453 casos en 2023 a 157.247 en 2024. Pese a los desafíos, las cifras oficiales refuerzan el mensaje de avance en la materia.

10. Comparación internacional en materia de homicidios

Para responder a las alusiones internacionales, Galán presentó una comparativa de tasas de homicidios entre Bogotá y veinticuatro ciudades estadounidenses. La capital colombiana registró una tasa de 15,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que St. Louis, Missouri, reportó 54,5; Detroit, 32,1; y Washington D.C., 27,3. Las estadísticas indican que Bogotá figura con indicadores de violencia letal inferiores a varias urbes de Estados Unidos que no cuentan con el mismo estigma global.

“El mundo está mirando a Bogotá. Y no precisamente porque sea una mala ciudad. Al contrario. Es momento de visitar Bogotá. Acá estamos construyendo el futuro”, concluyó Carlos Fernando Galán a través de sus redes sociales, en una defensa pública respaldada por cifras oficiales.

La confrontación discursiva evidencia la disputa por la reputación internacional de Bogotá y la importancia de los balances estadísticos como herramienta de comunicación política frente a opiniones externas. Los 10 puntos defendidos por el mandatario bogotano buscan dejar constancia, con datos verificables, de una realidad distinta a la presentada en foros internacionales y medios de comunicación estadounidenses.