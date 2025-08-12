Colombia

Valentina Taguado respondió qué piensa de Michelle Rouillard luego de su colaboración en ‘Masterchef Celebrity’

Las dos participantes del ‘reality’ de cocina vivieron momentos de tensión en el reto que tuvieron que compartir juntas, generando comentarios en redes sociales

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Valentina Taguado y Michelle Rouillard
Valentina Taguado y Michelle Rouillard son centro de la polémica por sus roces en ‘Masterchef Celebrity 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

Después de que las redes sociales estallaran por la colaboración que tuvieron Valentina Taguado y Michelle Rouillard en Masterchef Celebrity, la locutora radial realizó una ronda de preguntas y respuestas donde despejó dudas de la relación que tiene con la exreina de belleza del Cauca.

En la dinámica que realizó Taguado, le preguntaron por los sentimientos que tiene por la ex Señorita Colombia.

“Uno tiene que ser de mente muy oscura para ver cómo le está cayendo mierd* a alguien y hacer algo pa’ que le caiga más”. Lo que habría significado una indirecta para aquellos que desconocen la dinámica del programa de cocina.

Valentina Taguado respondió lo que
Valentina Taguado respondió lo que piensa de Michelle Rouillard - crédito @valentinataguado/IG

Posteriormente, indicó que lo que realmente siente por Michelle es “mucho cariño” y describió la personalidad de la también actriz como una mujer que tiene muchas capas las cuales poco a poco van quitando de su centro y mostrarse tal cual es.

Y agregó: “Se abre por capitas. En este momento la quiero mucho, la admiro, la respeto, es muy chistosa y tiene demasiada disciplina”.

Destacó, además, que todas esas cualidades que posee la exreina la hacen “admirable” y entre risas, aseguró que cuando la conoció quedaba eclipsada por la belleza “porque qué cara tan perfecta, que rabia jajaja”. Aseguró que en ningún momento la caucana le cayó mal, pues con lo único que tenía conflicto era con sus preparaciones “¿Por qué me caería mal si nunca me hizo nada?”, concluyó Taguado.

Jorge Rausch envió a Valentina
Jorge Rausch envió a Valentina Taguado y Michelle Rouillard al Hall of Fame de los peores platos de la historia de 'Masterchef' - crédito Cortesía Canal RCN

Sobre su comportamiento con la exreina, la también influenciadora respondió si en el momento en el que se rió de una de las actitudes de Michelle no llegó a pensar en que Rouillard se sentiría mal, dándole la razón a su seguidor: “Tienes toda la jeta llena de razón. Le pedí disculpas porque así como reírse es fácil, también es fácil pedir una disculpa si hiciste o dijiste algo que puede herir al otro”.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales por páginas de entretenimiento, destacan: “Pero es que no todo el mundo tiene que llevarse bien, pueden existir celos, ego, lo que sea”; “la gente ya sabe que ese programa lo editan, no entiendo por qué se sorprenden”; “la verdad es que Michelle se ha ganado esos delantales negros por sus platos, tiene razón Valentina”, entre otros.

Cuál fue el momento de tensión que vivieron en la cocina

De acuerdo con lo que vieron los televidentes, Michelle percibió cierto desagrado en su compañera al verse juntas en la competencia, pues el rostro de Taguado no ocultó su incomodidad con la exreina. “No sé si no le caigo bien o dirá, ‘esta es la que menos me importa’ o si en realidad tenga algún raye conmigo”, expresó la también actriz.

La locutora y la actriz
La locutora y la actriz aceptaron las críticas del jurado y lo tomaron con humor - crédito @valentinataguado/ Instagram

Al acercarse a Valentina le dijo: “Te tocó conmigo querida”, sin recibir respuesta inmediata. En el confesionario, Valentina optó por bromear al respecto y preguntó si se trataba de una amenaza.

A ambas se les asignó la tarea de preparar sushi. Valentina asumió el liderazgo y Michelle comentó sobre la dinámica: “La primera cocinada con Valentina por alguna razón ella quedó fastidiada conmigo. Yo tenía el delantal negro, entonces ella sintió como que yo la arrastré al lado oscuro, pero no fue mi culpa”.

Valentina también opinó acerca de la colaboración: “Puede que le diga: ‘no pelemos, saquemos esto bien, o que le dé con un sartén en la cara’”, declaró entre risas.

A pesar de los supuestos roces, los seguidores del programa de cocina del Canal RCN siguen entreteniendo con los retos que enfrentan los participantes para seguir avanzando en la competencia que ha dejado por fuera a figuras como René Higuita, Mario Alberto Yepes, entre otros.

