Resultados del Sinuano Día: todos los números ganadores del 12 de agosto

Esta tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Por Rodrigo Gutiérrez González

Resultados del último sorteo del Sinuano Día

Como todos los días, el Sinuano Día publicó los resultados de su más reciente sorteo. Revise aquí mismo si resultó ganador y su apuesta se multiplicó por millones de pesos.

Fecha del sorteo: martes 12 de agosto de 2025.

Tipo de sorteo: Sinuano Día.

Premio mayor: 2 2 3 4.

A qué hora se juega el Sinuano

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día:

  • Sinuano Día se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas.
  • Sinuano Noche se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas. Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Cómo cobrar el premio del Sinuano

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Una vez ganado el premio, tiene que ir a cobrarlo, para ello te hacemos unas cuantas recomendaciones

Para guardar y validar el billete ganador de la lotería del Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.
  • Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.
  • Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.
  • Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

