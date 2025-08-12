Precandidato presidencial advirtió sobre supuesto plan que tendría el Gobierno Petro de cara a las elecciones 2026: “Ese papayazo”

Desde la oposición consideran que sabotearán las elecciones de 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

A menos de un año de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro, el debate público se ha visto marcado por la sospecha de que el actual Gobierno podría buscar aplazar o impedir los comicios.

El precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga sostuvo que existe un supuesto plan desde el Ejecutivo para poner en riesgo la celebración de las elecciones.

Según sus palabras, “el Gobierno quiere que los comicios estén en riesgo y así tener un argumento para no hacerlos”, dijo en diálogo con Semana. Esta declaración encendió el debate sobre la transparencia y la estabilidad institucional en el país.

Juan Guillermo Zuluaga hizo un llamado explícito a los demás precandidatos y fuerzas políticas para conformar un bloque de unidad capaz de enfrentar al proyecto político del petrismo- crédito Alcaldía de Villavicencio

El precandidato insistió en que la única respuesta posible ante este escenario es la unidad de todos los sectores democráticos. Subrayó que no se debe permitir que prospere ningún intento de alterar el calendario electoral. “Ese papayazo no se lo vamos a dar, vamos a hacer elecciones”, enfatizó, dejando claro que la sociedad civil y la oposición deben mantenerse vigilantes y cohesionadas para garantizar el respeto a la legalidad.

Zuluaga también advirtió sobre las estrategias que, a su juicio, estaría utilizando el Gobierno para desviar la atención de la opinión pública. Mencionó como ejemplo la discusión sobre la zona binacional con Venezuela, que, según él, forma parte de una narrativa destinada a justificar la eventual suspensión de los comicios. “Yo creo que están buscando argumentos para decirnos que no se pueden hacer elecciones. Los demócratas, los que creemos en la Constitución, no podemos dejarnos meter en esa corriente”, afirmó al medio citado.

En su intervención, el exgobernador del Meta hizo un llamado explícito a los demás precandidatos y fuerzas políticas para conformar un bloque de unidad capaz de enfrentar al proyecto político del petrismo. “Ojalá nos juntemos y hagamos una fuerza de unidad para enfrentar al proyecto del petrismo”, propuso, subrayando la necesidad de dejar de lado intereses personales y priorizar el bienestar del país. Para Zuluaga, la clave radica en no caer en la narrativa de que no existen condiciones de seguridad o garantías para la realización de las elecciones, una idea que, en su opinión, algunos sectores del Gobierno buscan instalar.

El precandidato presidencial advirtió sobre supuesto plan que tendría el Gobierno Petro de cara a las elecciones 2026- crédito CNE

A su vez, el exministro de Agricultura destacó el papel fundamental que deben desempeñar las “fuerzas de las regiones” para cambiar el panorama político. Considera que el ejemplo de liderazgo y valentía desde los territorios puede ser decisivo para impulsar una transformación nacional. Además, remarcó la importancia de que los precandidatos dialoguen y logren consensuar una candidatura única que represente una alternativa sólida frente al oficialismo.

Para ello, Zuluaga reiteró su invitación a los distintos sectores políticos a sumarse a un proceso de unidad, dejando de lado egos y vanidades. “Invito a otros sectores a que hagamos un proceso de unidad, nosotros no estamos vanidosos ni con egos. Hoy está el país de por medio, no podemos estar por encima de los intereses de los colombianos”, indicó.

¿Qué ha dicho el Gobierno nacional sobre una posible suspensión de las elecciones 2026?

Desde el Gobierno nacional descartan que las elecciones de 2025 no se realicen - crédito Montaje Infobae (CNE/Colprensa)

Frente a una posible suspensión de las elecciones por parte del Gobierno nacional, Rubén Darío Lizarralde, precandidato presidencial y exministro de Agricultura, solicitó claridad sobre los fundamentos legales que permitirían aplazar las elecciones previstas para marzo, mayo y junio del 2026.

La misiva de Lizarralde planteó una pregunta directa: ¿Existe algún motivo, amparado en la Constitución, la ley o la jurisprudencia electoral, que habilite al presidente Gustavo Petro para suspender el proceso electoral de 2026? El exministro invocó el derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y citó la Ley 1437 de 2011 (CPACA), para exigir una respuesta oficial de las autoridades encargadas de organizar los comicios.

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional del Estado Civil no han dado respuesta a su cuestionamiento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, subrayó que “el respeto por los tiempos electorales no es negociable”, reafirmando que los comicios se realizarán conforme al cronograma establecido por la Constitución y la ley.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, también se pronunció en la misma línea, asegurando que no existe ninguna posibilidad de aplazar las elecciones. Mientras se aguarda la respuesta formal a la consulta de Lizarralde, las declaraciones de los principales actores institucionales descartan de manera rotunda cualquier alteración en el calendario electoral de 2026.