Colombia

Petro le respondió a Trump tras afirmar que Bogotá es uno de los “peores lugares en la tierra”

El presidente colombiano utilizó redes sociales para rechazar las declaraciones del mandatario estadounidense, que comparó la tasa de homicidios de Washington con la de la capital colombiana

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Las afirmaciones del expresidente estadounidense
Las afirmaciones del expresidente estadounidense sobre la seguridad en Bogotá y Ciudad de México generaron reacciones inmediatas, incluyendo la defensa de Gustavo Petro sobre las condiciones sociales en la capital colombiana - crédito Carlos Ortega / EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió al mandatario estadounidense Donald Trump tras sus declaraciones sobre la seguridad en distintas ciudades del continente.

Petro utilizó sus redes sociales para cuestionar la visión del dirigente estadounidense.

Si no conoce Bogotá, no puede saberlo. El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten, que Bogotá es uno de los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la tierra”.

De forma contextual y detras de la publicación del presidente Petro, durante la orden para el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, Trump afirmó que “la tasa de asesinato en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México. Algunos lugares que escuchas como los peores lugares de la tierra son mucho más altos”.

La comparación impulsada por el presidente de Estados Unidos provocó reacciones inmediatas por señalar a la capital colombiana dentro de los ejemplos negativos.

Desde Bogotá, se destacó que, según Petro, no existe mortalidad infantil por desnutrición, lo que representa un motivo de orgullo y una muestra de las condiciones sociales de la ciudad.

Las afirmaciones del expresidente estadounidense
Las afirmaciones del expresidente estadounidense sobre la seguridad en Bogotá y Ciudad de México generaron reacciones inmediatas, incluyendo la defensa de Gustavo Petro sobre las condiciones sociales en la capital colombiana - crédito captura de pantalla / X

Estos cruces evidencian la sensibilidad en torno a temas de seguridad y calidad de vida, dos asuntos recurrentes en las agendas públicas y diplomáticas.

Las palabras de Trump y la respuesta de Petro han generado un debate sobre la percepción y la realidad de las ciudades latinoamericanas frente a urbes estadounidenses.

La intervención federal en Washington D. C.: “Bogotá, uno de los peores lugares del mundo”

Donald Trump buscó subrayar la gravedad de la situación de Washington D. C., al comparar la capital estadounidense con Bogotá y otras ciudades latinoamericanas que, según sus palabras, figuran entre “los peores lugares del mundo”.

El mandatario eligió este argumento para justificar una intervención policial sin precedentes en la ciudad, en respuesta al aumento de la criminalidad.

Donald Trump prepara arremetida contra
Donald Trump prepara arremetida contra el crimen en Washington - crédito Kevin Lamarque / Reuters

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump anunció que la operación, denominada Día de la Liberación, implicará la puesta de la policía local bajo control federal y la presencia activa de la Guardia Nacional en las calles, con el objetivo de “salvaguardar la integridad del pueblo estadounidense”.

Según el presidente, la tasa de homicidios en Washington ha superado la de Bogotá, Ciudad de México y otras urbes que suelen asociarse con altos niveles de violencia.

La decisión de Trump se apoya en informes oficiales que presentó ante la prensa, donde destacó que Washington registra 27.54 homicidios por cada cien mil habitantes, una cifra que, según sus datos, supera ampliamente la de Bogotá, que alcanza 15.1 homicidios por cada cien mil habitantes.

El mandatario subrayó que la capital estadounidense se encuentra por encima de otras grandes ciudades latinoamericanas como Ciudad de México, Lima o La Habana en este indicador.

Para Trump, este panorama justifica la intervención federal y la adopción de medidas excepcionales para “liberar y embellecer” Washington, en lo que describió como el inicio de una “megaoperación” destinada a recuperar el control de las calles, especialmente en aquellos estados donde los republicanos no ostentan el poder.

Donald Trump aseguró que Washington
Donald Trump aseguró que Washington tiene la tasa de criminalidad más alta seguida por Bogotá y Ciudad de México - crédito X

Durante su intervención, el presidente insistió en que la violencia callejera ha alcanzado niveles inaceptables en la capital, una situación que, según él, se refleja en la percepción de inseguridad de los ciudadanos y en la imagen internacional de la ciudad. Trump afirmó: “No vamos a permitir que eso suceda. No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Estamos empezando con fuerza en D.C. y vamos a limpiarla muy rápido, muy rápido, pero esto irá más allá”.

