Miguel Polo Polo le contestó a María José Pizarro, quien le solicitó a la Corte Suprema investigarlo: “¡Descarada! Hay que ser muy cínica”

La senadora María José Pizarro pidió a la Corte Suprema que examine los constantes pronunciamientos del congresista Miguel Polo Polo sobre el presidente Gustavo Petro y los integrantes del Pacto Histórico, grupo parlamentario al que ella pertenece.

Esta solicitud se formalizó poco después del fallecimiento del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permaneció durante dos meses internado en la UCI tras sufrir un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

Miguel Polo Polo respondió a la petición de María José Pizarro ante la Corte Suprema con fuertes palabras. El representante no tardó en replicar. “¡Descarada! Hay que ser muy cínica”, expresó Polo Polo en respuesta a la senadora cercana con el Gobierno nacional.

En la red social X, la senadora y aspirante a la presidencia compartió un mensaje del representante Polo Polo, quien responsabilizó a sectores de izquierda por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

Además, Polo Polo estableció un paralelo entre esta acusación y el asesinato de la periodista Diana Turbay, madre del senador, atribuido a Pablo Escobar.

“Quienes aprovechan este momento de dolor para sembrar odio y violencia, son quienes entran en el juego de los terroristas. Colombia necesita paz, no violentos ni oportunistas. En nombre del @PactoCol, reitero mi solicitud a la @CorteSupremaJ para que investigue el persistente hostigamiento del congresista Miguel Polo Polo que, con acusaciones sin sustento, pone en riesgo nuestra integridad”, escribió la congresista en su mensaje.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo, frente a estas palabras no se quedó callado y respondió de manera contundente al mensaje de María José Pizarro, enfocándose en su historia familiar y cuestionando su autoridad moral para acusarlo.

Polo Polo también criticó la relación de la senadora con el Gobierno actual, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y la calificó de “hipócrita” por sus posicionamientos políticos.

“¡Descarada! Hay que ser muy cínica para que, siendo hija del jefe guerrillero Carlos Pizarro y sobrina del terrorista alias Coroncoro, tener la cara de venir a acusarme de jugar con el terrorismo. Tras de que viene de un linaje criminal manchado de sangre, vota por un guerrillero que lidera un gobierno plagado de corrupción, se las viene a dar ahora de faro moral. ¡Recójase!”, escribió por medio de su cuenta en la red social X, el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Y es que, desde el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, Miguel Polo Polo ha publicado diferentes mensajes en redes sociales en los que arremete contra el presidente Gustavo Petro y lo relaciona con sectores de izquierda.

En estas declaraciones, Polo Polo también ha vinculado la figura de Pablo Escobar con el pasado del M-19 y con el asesinato de Diana Turbay, madre de Miguel Uribe. Según el representante, la izquierda habría tenido responsabilidad tanto en ese crimen como en la muerte reciente del senador.

“El narcotraficante Pablo Escobar, aliado de la izquierda (del M-19 de Petro), asesinó a la mamá de Miguel Uribe. Y hoy, la izquierda narcotraficante que votó por Petro acaba de quitarle la vida a Miguel Uribe, gran opositor de Petro”, dijo en su mensaje Polo Polo.

En otro pronunciamiento, Miguel Polo Polo responsabilizó directamente al gobierno de Gustavo Petro por la muerte de Miguel Uribe Turbay. El representante señaló que Uribe solicitó en repetidas ocasiones mayor protección, pero el Ejecutivo habría desatendido esos pedidos, lo que, según Polo Polo, lo convierte en responsable del hecho.

“Colombia y el mundo no puede olvidar que, si hay un responsable de que la luz de Miguel se apagara, ese es el gobierno actual. Miguel pidió 25 veces que se reforzara su esquema de seguridad, y 25 veces Petro le dijo que NO. @petrogustavo, tienes las manos manchadas de sangre”, aseveró el representante a la Cámara por medio de una publicación en su cuenta de la red social X (antes Twitter).