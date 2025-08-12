Colombia

Michelle Rouillard y Valentina Taguado vivieron un tenso momento al cocinar juntas en ‘MasterChef Celebrity’: “No sé si no le caigo bien”

Las dos participantes enfrentaron dificultades al ser emparejadas al azar, pero mostraron su incomodidad y, luego, recibieron críticas porque presentaron crudo su plato

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Las famosas protagonizaron un complicado
Las famosas protagonizaron un complicado momento en la cocina de MasterChef - crédito montaje Cortesía Canal RCN

Durante la emisión de Masterchef Celebrity del 11 de agosto, la formación de parejas al azar generó incomodidad y reacciones inesperadas entre dos participantes en un reto donde el arroz debía ser protagonista en las preparaciones.

Los concursantes debían formar parejas al azar por medio de una dinámica explicada por la presentadora Claudia Bahamón, en la que los grupos debían enfocarse en diferentes preparaciones de arroz, por lo que debían replicar una receta.

Michelle y la locutora Valentina Taguado fueron designadas como dupla y tenían que hacer pareja para trabajar con arroz de sushi, lo que dio lugar a comentarios y gestos que llamaron la atención tanto de los presentes como del público.

Según lo visto, Michelle percibió cierto desagrado en su compañera al verse juntas en la competencia. “No sé si no le caigo bien o dirá, ‘esta es la que menos me importa’ o si en realidad tenga algún raye conmigo”, expresó la actriz.

Al acercarse a Valentina le dijo: “Te tocó conmigo querida”, sin recibir respuesta inmediata. En el confesionario, Valentina optó por bromear al respecto y preguntó si se trataba de una amenaza.

Las famosas tuvieron problemas con
Las famosas tuvieron problemas con la preparación de sushi - crédito @ masterchefcelebrityco/ Instagram

A ambas se les asignó la tarea de preparar sushi. Valentina asumió el liderazgo y Michelle comentó sobre la dinámica: “La primera cocinada con Valentina por alguna razón ella quedó fastidiada conmigo. Yo tenía el delantal negro, entonces ella sintió como que yo la arrastré al lado oscuro, pero no fue mi culpa”.

Valentina también opinó acerca de la colaboración: “Puede que le diga: ‘no pelemos, saquemos esto bien, o que le dé con un sartén en la cara’”, declaró entre risas.

Aunque el inicio del reto estuvo lleno de tensiones, ambas lograron llegar a varios acuerdos estando en la estación.

Sin embargo, tuvieron un problema con la cocción del arroz, pues notaron que les quedó crudo, lo que volvió a generar un roce en los últimos segundos en la cocina.

Al presentar el plato ante los chefs, la pareja no logró impresionar. Los jurados señalaron fallas en la cocción del arroz y ambas recibieron el delantal negro, colocándolas en riesgo de eliminación junto a Raúl Ocampo y Caterin Escobar.

La locutora y la actriz
La locutora y la actriz aceptaron las críticas del jurado y lo tomaron con humor - crédito @valentinataguado/ Instagram

La tensa preparación entre Valentina y Michelle

La encargada de elegir el plato que iban a preparar con el arroz de sushi fue Valentina, pues aseguró que en el pasado ya se había arriesgado a hacer un plato similar.

Sin embargo, al momento de querer sacar el arroz de la olla para empezar a montar los rollos de sushi, ambas notaron que algunos granos estaban aún duros. “Yo abro para empezar a montar y a esa vaina le falta un poquito todavía para cocinarse”, dijo Michell a lo que Valentina aseguró que la preparación estaba dura, por lo que propuso iniciar una nueva preparación del arroz.

Pese a que intentaron preparar una nueva porción de arroz, el segundo les salió aún más duro que el primer intento, por lo que tuvieron que arriesgarse con la primera preparación. Sin embargo, la textura de esta le jugó una mala pasada a Taguado, quien se encargó de hacer el rollo, que terminó por tener un aspecto extraño, según los jurados.

Ya en el atril, el jurado Jorge Rausch cuestionó quién fue la encargada de enrollar el sushi, pues para su gusto este tenía un tamaño menor al sushi tradicional, “A mí me gusta más con salsa de soya, además les falló el enrollado, se enredó ahí, el relleno está rico”, le dijo el jurado como reclamo a Valentina.

“Estoy de con Jorge, al arroz le falta cocción, el tema es que usaron una olla con demasiado diámetro y no alcanza a cocinarse bien en el arroz, la próxima vez solo salsa de soya, menos es más”, fueron las devoluciones del chef Nicolás de Zubiría.

La manera en que Taguado
La manera en que Taguado cerró el rollo de sushi fue cuestionada por los jurados, lo que las dejó con delantal negro - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Tras el reto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Valentina es la típica niña que hace reír en la escuela, pero que le hace bullying a los demás”, “Graciaaaaas por fin veo que se le está cayendo poco a poco la careta a la lambona de Valentina”, “Nada ni nadie me hará odiarte Valentina ❤️🔥 Con toda!!!”, “Nada me hará odiar a Valentía y Valeria. Michel es mucho más fastidiosa y hace rato debió abandonar la competencia”, “Valentina inicio la tensión burlándose cuando supo que era Michelle su compañera”, fueron algunas de las reacciones.

