“Me pregunto si hay alguien en la zurdería que realmente apoye la presencia de Saade”: Margarita Rosa de Francisco

Para la actriz vallecaucana, los verdaderos izquierdistas no deberían avalar el nombramiento ni las declaraciones de Saade en el Gobierno

Juan Romero

Por Juan Romero

De Francisco se mostró inconforme
De Francisco se mostró inconforme con rol de Saade en el Gobierno - crédito Colprensa

Son cada vez más los cuestionamientos que en la opinión pública le han llovido al pastor Alfredo Saade, jefe de gabinete de Gustavo Petro.

Saade, entre otras cosas, dijo en declaraciones a medios de comunicación, que la muerte de Uribe Turbay fue por el riesgo que su profesión implica, como corre el riesgo de caerse quien monta bicicleta.

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, acérrima defensora del Gobierno Petro, cuestionó la presencia de Saade en el Ejecutivo y se preguntó si los militantes de izquierda en Colombia están realmente de acuerdo con el nombramiento del religioso evangélico.

“Yo me pregunto si hay alguien en la zurdería que realmente apoye la presencia de Saade en el gobierno”, escribió en su cuenta de X la vallecaucana.

De Francisco criticó presencia de
De Francisco criticó presencia de Saade en el Gobierno - crédito X

