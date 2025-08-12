Colombia

Luisa Fernanda W se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe: “No permitan que el odio les robe el corazón”

La creadora de contenido se sumó a otras voces, como la de Carolina Sabino, que también se pronunció en redes sobre lo ocurrido con el senador

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La creadora de contenido dejó
La creadora de contenido dejó un mensaje a sus seguidores por la muerte de Miguel Uribe - crédito @luisafernandaw/IG - Infobae Colombia

La muerte de Miguel Uribe sigue generando reacciones entre las celebridades, que a través de mensajes en sus redes sociales se han pronunciado por lo ocurrido con el senador después de dos meses de estar luchando por su vida en la Fundación Santa Fe en Bogotá.

Además de los pronunciamientos de figuras como Juanes y Carlos Vives, se sumó el de la creadora de contenido e influencer Luisa Fernanda W, que con un conmovedor mensaje les recordó a sus seguidores el objetivo con el que vinieron a este mundo, tras el devastador deceso de Uribe Turbay: “Colombia llora la partida de Miguel Uribe”, escribió la también empresaria.

Luisa Fernanda W y su
Luisa Fernanda W y su mensaje para despedir a Miguel Uribe - crédito @luisafernandaw/IG

En otra parte del mensaje, Luisa Fernanda aseguró que duele saber que la violencia sigue llevándose a personas que para unos son valiosas, a pesar de las diferencias que puedan tener en el discurso político y como sociedad.

A esto, agregó: “A los jóvenes cuiden su vida, no permitan que el odio les robe el corazón y busquen de Dios, porque en él hay esperanza y paz verdadera”.

Por último, la empresaria aseguró que de la violencia no queda nada bueno: “Descansa en paz, Miguel”, acompañado de una mano en posición de oración acompañadas de la bandera de Colombia.

Este mensaje provocó algunas reacciones en redes sociales de sus seguidores, que agradecieron las palabras y la seriedad con la que tomó la despedida del senador.

Carolina Sabino también se pronunció sobre la muerte del senador

Carolina Sabino también se pronunció
Carolina Sabino también se pronunció en sus redes sociales sobre la muerte del senador - crédito @sabinocaro/IG

La actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía del congresista fallecido, acompañada de un mensaje en el que expresó el dolor que le producía su muerte dos meses después de ser víctima de un atentado en su contra.

“Miguel: Duele el adiós, pero serás indeleble en el alma, en la historia de nuestro país, y en nuestros corazones. Nos unimos en oración, y así seguirá siendo. Colombia abrazará a tu familia, y tu legado será eterno”, escribió Carolina en su publicación, lo que generó reacciones entre sus seguidores.

Finalmente, expresó sus condolencias a la viuda del senador y envió un mensaje a María Claudia Tarazona y a su hermana María Carolina Hoyos: “Descansa en paz. 🤍🙏🏻 Mi abrazo profundo a @maclaudiat, tus hijos, a @mcarolinahoyost y a todos sus familiares. Esperanza y fe 🕊️“.

El llamado de Luis Fernando Montoya tras muerte del senador

El extécnico colombiano no fue
El extécnico colombiano no fue ajeno a la noticia de la jornada del lunes 11 de agosto de 2025- crédito EFE

El dolor generado por la muerte del congresista Miguel Uribe ha encontrado eco en voces del deporte nacional, entre ellas la de Luis Fernando Montoya, reconocido extécnico de fútbol. Al referirse a la tragedia, Montoya dirigió unas palabras a la opinión pública y a los familiares de la víctima:

“Me desperté con la noticia de la muerte de Miguel Uribe. Sentí una inmensa tristeza por su familia. Colombia pierde un gran líder como Miguel. Cosas como estas no pueden seguir pasando en mi país”, lamentó desde su entorno más cercano.

La noticia del fallecimiento de Uribe Turbay ha provocado preocupación y pesar en distintos sectores del país, que han coincidido en la necesidad de rechazar la violencia. En ese sentido, Montoya hizo un llamado enfático a la sociedad al manifestar:

“Hoy nos duele la patria. Nos duele la pérdida de una vida. Hago un llamado urgente a la tolerancia, al respeto por la diferencia y a la defensa de la vida. Construyamos país, no permitamos que la violencia siga escribiendo nuestra historia”.

Luis Fernando Montoya envió sentido mensaje tras muerte de Miguel Uribe- crédito @profemontoya.oficial/ Instagram

La reacción de Montoya refleja el sentimiento de consternación que ha permeado el ámbito nacional tras el suceso, y suma su mensaje a los de otras figuras públicas que han condenado el clima de intolerancia y han insistido en la necesidad de preservar la vida como un principio fundamental para el país.

En múltiples expresiones en redes sociales y declaraciones públicas, personalidades y ciudadanos han coincidido en resaltar el liderazgo de Uribe Turbay y en exigir acciones decididas para evitar que hechos similares se repitan, reafirmando la importancia de la solidaridad y el respeto en la construcción de Colombia.

