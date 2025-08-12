Colombia

Ingrid Betancourt se despachó en contra de Gustavo Petro por su mensaje sobre la muerte de Miguel Uribe: “Como si no recordáramos cuando dijo que habían abatido a un árabe”

La ex candidata presidencial cuestionó la reacción del presidente colombiano ante el fallecimiento de Uribe Turbay, recordando declaraciones pasadas del jefe de Estado

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Ingrid Betancourt utilizó su cuenta en X para reprochar el mensaje de Gustavo Petro tras la muerte de Miguel Uribe - crédito REUTERS - Presidencia

Durante la jornada del lunes 11 de agosto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, expresó su pesar por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

El mandatario manifestó sus condolencias a los familiares de Uribe Turbay y señaló que los desacuerdos en el ámbito político no deben conducir a actos de violencia.

Aunque Gustavo Petro expresó sus condolencias, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt criticó su mensaje.

Betancourt en una publicación de su cuenta de la red social X escribió: “Como si no recordáramos cuando dijo que habían abatido a un árabe”.

“Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida”, señaló el primer mandatario del país.

