Ingrid Betancourt se despachó en contra de Gustavo Petro por su mensaje sobre la muerte de Miguel Uribe: “Como si no recordáramos cuando dijo que habían abatido a un árabe”

Ingrid Betancourt utilizó su cuenta en X para reprochar el mensaje de Gustavo Petro tras la muerte de Miguel Uribe - crédito REUTERS - Presidencia

Durante la jornada del lunes 11 de agosto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, expresó su pesar por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

El mandatario manifestó sus condolencias a los familiares de Uribe Turbay y señaló que los desacuerdos en el ámbito político no deben conducir a actos de violencia.

Aunque Gustavo Petro expresó sus condolencias, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt criticó su mensaje.

Betancourt en una publicación de su cuenta de la red social X escribió: “Como si no recordáramos cuando dijo que habían abatido a un árabe”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida”, señaló el primer mandatario del país.