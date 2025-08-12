Colombia

Gobierno Petro adelantar diálogos con el Clan del Golfo en Asia: Catar sería la sede

En la intervención que realizó en un evento oficial en el departamento de Córdoba, el jefe de Estado no especificó cuál habría sido el país escogido para las conversaciones

Francy Agudelo

Gobierno de Colombia inicia diálogos
Gobierno de Colombia inicia diálogos con el Clan del Golfo - crédito Captura de Pantalla @EgaitanColombia/X/Presidencia

Gustavo Petro anunció el viernes 8 de agosto que se iba a dar inicio a los diálogos de paz con el Clan del Golfo en territorio extranjero.

Sin embargo, en la intervención que realizó en medio de un evento oficial en el departamento de Córdoba no especificó cuál habría sido el país escogido.

El Espectador reveló que Catar, país asiático, fue el lugar escogido para este intento de doblegar las acciones terroristas y de narcotráfico de este grupo criminal.

Tal como lo planteó el medio de comunicación, la elección de este país radicaría en las intervenciones que ha tenido en otros conflictos a nivel internacional como los de Afganistán, Palestina y Sudán.

De igual manera, informaron que Álvaro Jiménez, jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso de paz, ha cumplido con un par de viajes a ese país para inspeccionar el lugar y comenzar con las instalaciones de las mesas de conversación.

Petro confirmó inicios de
Petro confirmó inicios de diálogos con el Clan del Golfo- crédito Joel González / Presidencia

Presidente Petro anuncia diálogo con el Clan del Golfo.

El interés por parte del actual mandatario por negociar con este grupo criminal así fue comunicado: “Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado ejército gaitanista (...) La condición para hacer un trato que tiene que ver con el mundo jurídico, por eso se llama socio jurídico no depende tanto de mí, se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad”.

Gobernador de Córdoba exigió claridad a Petro por diálogos con el Clan del Golfo

Erasmo Zuleta, gobernador del departamento de Córdoba, exigió explicaciones por parte del Gobierno y sus negociadores, relacionadas con los puntos de las negociaciones y qué función cumplirían los mandatarios del país en el.

“No queremos procesos de paz como los anteriores que ha tenido el país, donde simplemente fue la firma de un papel, los deseos del cierre de brecha y generación de oportunidades que nunca llegaron”, declaró en rueda de prensa el también presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Es un fiel creyente de que las negociaciones de desmovilización de todos los hombres que empuñan las armas debe ser un tema a cumplir, sin embargo, aseguró que la inclusión de las cabezas de municipios y departamentos es fundamental para llegar a un acuerdo razonable.

“No creo que haya alguien que se oponga a la paz, pero en el departamento no queremos vivir lo mismo del pasado”, agregó Erasmo Zuleta.

- crédito Colprensa/Presidencia
- crédito Colprensa/Presidencia

Por su parte, Álvaro Jiménez, en entrevista con Colombia+20 reafirmó el interés que ha tenido el gobierno de sentarse a dialogar con este grupo criminal:

“Lo que dice el presidente es lo que es. Para nadie es un secreto que desde el inicio de este Gobierno ha habido una decisión de persistir, de insistir en el diálogo, de tratar de construir, de avanzar en medio de todas las tormentas y dificultades que tiene una sociedad donde se expresan los fenómenos de la violencia y de la criminalidad transnacional, este gobierno ha decidido siempre persistir en construir una solución a esas violencias. Y cuando tengamos resultados de beneficio para las comunidades que mostrar, los vamos a compartir con la sociedad”, comentó.

Álvaro Jiménez sobre diálogos del
Álvaro Jiménez sobre diálogos del Gobierno con el Clan del Golfo - crédito Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Asimismo, explicó que se han realizado varios intentos de conversaciones que se han mantenido protegidos en pro de un resultado próspero: “Desde el inicio de este Gobierno ha habido distintos escenarios y cuando tengamos resultados concretos vamos a compartirle a la sociedad todo lo que se ha venido haciendo. Todo se está construyendo de manera discreta y de manera confidencial en una búsqueda de construir los resultados que se requieren”.

Se espera la confirmación oficial de la que será la sede en al que las partes se reunieran para intentar construir un nuevo acuerdo de paz.

Temas Relacionados

CatarClan del GolfoDiálogos de pazGobiernoGustavo PetroColombia-Noticias

