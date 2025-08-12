Colombia

El ministro de Minas contestó al director del Centro Democrático por criticar la presencia de Juan Manuel Santos en las honras fúnebres de Miguel Uribe: “El país de luto y ellos en campaña”

La presencia de Juan Manuel Santos en el Capitolio generó malestar en el Centro Democrático, mientras el ministro de Minas criticó las palabras del dirigente político

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Edwin Palma contestó al director
Edwin Palma contestó al director del Centro Democrático, quien cuestionó la participación de Juan Manuel Santos en el homenaje a Miguel Uribe Turbay, subrayando la tensión política en medio del duelo nacional - crédito Ministerio de Minas y Energía

La asistencia del expresidente Juan Manuel Santos al acto fúnebre de Miguel Uribe Turbay, realizado la noche del lunes 11 de agosto en el Capitolio, generó incomodidad entre los integrantes del Centro Democrático.

En contraste, Álvaro Uribe Vélez no estuvo presente debido a que permanece bajo arresto domiciliario tras una sentencia en primera instancia.

Pero el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, criticó la presencia del expresidente en la ceremonia. Ante este señalamiento, el ministro de Minas del actual Gobierno, Edwin Palma, le respondió: “El país de luto y ellos en campaña”.

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, manifestó durante el velorio su inconformidad con la presencia de Juan Manuel Santos.

En declaraciones a periodistas, Vallejo cuestionó su asistencia y aludió a casos judiciales relevantes en el país.

Vallejo sostuvo que no ve apropiado que personas vinculadas a hechos de corrupción asistan a un tributo a quien el uribismo considera un mártir, mientras, según él, existen líderes “condenados inocentes” que permanecen en prisión.

“Yo lo único que le puedo decir es que mientras el determinador del escándalo de Odebrecht, del proceso 8000, están libres, hoy hay un condenado inocente preso. Duele mucho ver que ese determinador de Odebrecht esté visitando la cámara ardiente de Miguel Uribe”, comentó el dirigente político.

