Colombia

El influencer Beto Coral llamó a la senadora Isabel Zuleta “una pésima y horrible persona” y ella le contestó: “Yo en cambio no sé quién es usted”

El creador de contenido criticó duramente a la senadora del Pacto Histórico luego de su reacción ante el fallecimiento de Miguel Uribe, y su opinión generó un intercambio de respuestas en redes sociales entre ambos personajes

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

La legisladora del Pacto Histórico
La legisladora del Pacto Histórico fue señalada por el influencer tras expresar condolencias por la muerte de Miguel Uribe Turbay, lo que desató un cruce de declaraciones públicas en X - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @Betocoralg

La noticia sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien buscaba la presidencia, divulgada este lunes 11 de agosto, provocó múltiples reacciones de líderes políticos en Colombia.

Una de las reacciones llamativas fue la de la senadora Isabel Zuleta, perteneciente al Pacto Histórico, que expresó su pesar por el fallecimiento del senador a través de un mensaje en su cuenta de X.

Su publicación desencadenó una reacción del creador de contenido Beto Coral, que la describió como “una pésima y horrible persona”. Zuleta le respondió de manera directa y escueta: “Yo en cambio no sé quién es usted”.

La senadora Isabel Zuleta se pronunció en redes sociales tras conocerse la muerte de Miguel Uribe Turbay. En su mensaje, expresó solidaridad con la familia y enfatizó la importancia de valorar la vida en Colombia.

“Mis condolencias para la familia y amigos de Miguel Uribe en estos dolorosos momentos. Paz en su tumba 🙏🕊️Todas las vidas deben ser sagradas en nuestro país, parar estos hechos dolorosos en una tarea de La Paz, ese derecho aún no ejercido en nuestra patria", escribió por medio de su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República.

Isabel Zuleta discutió con Beto
Isabel Zuleta discutió con Beto Coral en rede sociales - crédito @ISAZULETA

El influencer Beto Coral reaccionó al mensaje de Isabel Zuleta con una fuerte crítica personal.

En su respuesta, escribió: “Usted no es una mala política, es una pésima y horrible persona”.

Isabel Zuleta respondió al comentario de Beto Coral, señalando que no lo conocía y que espera que haya alcanzado logros significativos en defensa de los derechos.

“Yo en cambio no sé quién es usted, a penas lo estoy conociendo. Espero que haya logrado en su vida por lo menos la mitad de lo que nosotros por la defensa de los derechos”, contestó la congresista perteneciente a la coalición de Gobierno.

La usuaria @mayji77 reaccionó al intercambio entre Isabel Zuleta y Beto Coral, cuestionando la afirmación de la senadora sobre no conocer al influencer. Además, compartió fotografías donde ambos aparecen juntos en actividades en Miami y Nueva York.

Usuaria de X compartió fotos
Usuaria de X compartió fotos en que Isabel Zuleta y Beto Coral están juntos - crédito @mayji77

“Isabel, con todo el respeto pero cómo te atreves a decir que no conoces a @Betocoralg y que apenas lo estás conociendo? Si estuvieron en Miami y en Nueva York haciendo activismo, caminando juntos y hasta sentados uno al lado del otro en el tren de NY! Así no, señora. ¿Qué credibilidad vamos a tener si se niega algo tan básico y comprobable?“, comentó la internauta como respuesta.

Fotos de Isabel Zuleta y
Fotos de Isabel Zuleta y Beto Coral juntos - crédito @mayji77

Esta no es la primera oportunidad en que el creador de contenido afín con el Gobierno nacional lanza una critica en contra de la congresista.

En, el mes de mayo, la senadora Isabel Zuleta compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con una camiseta verde que lleva la frase “La gente quiere la reelección”. En la publicación, Zuleta escribió:“Hoy amanecimos en modo: reelección”, reafirmando su postura a favor de esta iniciativa. Esta declaración y la imagen fueron el centro de la crítica por parte del influencer Franklin Humberto Coral.

A raíz de este intercambio, Beto Coral indicó a sus seguidores que la senadora Zuleta está al tanto de que una propuesta de reelección presidencial no tiene cabida actualmente ni desde lo político ni desde lo constitucional. También recordó que el presidente Petro ha dejado claro que no pretende buscar la reelección, y planteó dudas sobre las razones que motivan a Zuleta a persistir en el tema, insinuando que su objetivo es “mentir y hacer campaña para reelegirse en su curul del Senado”.

“No se dejen engañar. La señora sabe perfectamente que no es política ni constitucionalmente posible sacar adelante un proyecto reeleccionista. No hay tiempo, y el propio presidente ya dejó claro que no es su intención. ¿Entonces qué busca? Mentir y hacer campaña para reelegirse en su curul del Senado”, escribió por medio de su cuenta de X el creador de contenido.

