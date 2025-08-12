Dos jóvenes se subieron al techo de un articulado y arriesgaron su vida por varios minutos: “Que nunca falte un TransMitour”

El video recibió gran cantidad de comentarios como apoyo - crédito Julian Cruz / TikTok

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia la “hazaña” de dos jóvenes que se subieron al techo de un bus de TransMilenio para viajar unas cuantas estaciones, sintiendo la adrenalina del viento en la cara por la velocidad, lo que sorprendió a la comunidad de TikTok, en la que se difundió ampliamente la situación y, lejos de llenarse de críticas, la publicación cuenta con un amplio respaldo.

La cuenta desde la que se subió el video pertenece a Julián Cruz, un joven que se dedica a hacer parkour por las calles capitalinas; este es un deporte basado en habilidades físicas para saltar sobre diferentes superficies. Aunque no es la primera vez que sucede, sí sorprendió bastante la reacción de los usuarios de la plataforma digital, que se desataron en elogios y apoyo para la hazaña.

El hecho fue grabado por el joven, que se autodenomina como deportista profesional, y que se mueve por diferentes terrenos sin importar lo alto o peligroso que parezcan. En este video puntual se le ve escalando una de las estaciones del sistema TransMilenio para después subirse a un articulado y recorrer varios kilómetros sobre el bus.

Sin embargo, el joven no lo hizo solo, pues contó con la compañía de uno de sus amigos y mostraron su felicidad por poder realizar el “TransMitour”, como denominaron el hecho que se viralizó en las redes sociales y cuenta con miles de likes y comentarios.

Entre las reacciones más populares se encuentran: “Eso sí es disfrutar la vida”, “Qué tiene de malo ir en el techo de un TransMilenio, no creo que sea delito”, “Amo a la gente que vive su libre albedrío al 100”, “Cuando lo vuelvan a hacer me avisan y yo los acompaño, necesito vivir esta experiencia y necesito hacerlo una vez en la vida”, “Parce, eso se ve muy bacano” y “No entiendo cómo la gente puede hacer eso sin invitarme”.

Sin embargo, también hubo lugar para el sarcasmo con comentarios como: “El jura que es el man más chimba”, “Está mal, pero es más seguro que ir adentro”, “Ya colarse por el torniquete es nivel fácil, este es uno avanzado” y “Él jura que es cool y único”.

Por el contrario, un número más reducido de internautas se preocuparon por los jóvenes que viajaron sobre el techo del bus: “Se sabe que está mal, pero se ve una chimba”, “Está mal lo afirmo, más no incomodaron a nadie y tampoco vandalizaron nada, es parte de su juventud”, “Que peligro, pudo haber arriesgado su vida” y “No es tan seguro hacer eso, pero chimba de vista y más fresco que ir adentro”.

Finalmente, otras personas aseguraron que se aventurarán a realizar la misma “hazaña”, lo que desató la preocupación entre los habitantes de la capital: “Donde ustedes ven un meme, yo veo un tutorial”, “Buen plan, lo voy a hacer con una pola gigante” y “Quiero hacerlo”.

Finalmente, otro de los usuarios de la plataforma compartió su propia experiencia, lo que demuestra que no es la primera vez que un hecho como estos ocurre en el transporte público de la ciudad: “Tuve la dicha de hacer eso y es algo inexplicable, una sensación única, ni la montaña rusa transmite esa adrenalina”.

Cabe mencionar que en 2024 la evasión del pago en el componente Troncal de TransMilenio alcanzó el 13,14%, es decir, que no se validaron 89 millones pasajes, lo que significa que al día Transmilenio dejó de recibir $719 millones, según la concejal Diana Diago.