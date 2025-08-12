Colombia

Corrupción Ungrd: audiencia de Sneyder Pinilla será privada, pese a solicitud del procesado

El ex subdirector de Manejo de Desastres pidió que la diligencia se llevara a cabo de manera pública, al ser su única garantía de protección

Carol Salazar

Por Carol Salazar

La audiencia del ex subdirector
La audiencia del ex subdirector Sneyder Pinilla se llevará a cabo de manera reservada para proteger información - crédito Colprensa

Por medio de una carta, el ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd Sneyder Pinilla solicitó que la audiencia del martes 12 de agosto, en la que la Fiscalía General de la Nación presentará el principio de oportunidad, sea pública. Esto, bajo el argumento de que, de estar manera, se puede garantizar su protección.

La difusión de esta audiencia no es un capricho. Es mi única garantía real de protección frente a quienes se benefician de mi silencio, frente a quienes han intentado intimidarme, sobornarme, desprestigiarme y frenar mi colaboración”, indicó el procesado en la misiva enviada al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.

Esta fue la carta del
Esta fue la carta del exsbudirector de la Ungrd Sneyder Pinilla sobre el principio de oportunidad que estableció con la Fiscalía y que será revisado por un juez de la República - crédito suministrada a Infobae Colombia

Luis Gustavo Moreno, defensa del exfuncionario, aseguró que una audiencia secreta resultaría beneficiosa para algunos involucrados en el entramado de corrupción, sobre todo, si el principio de oportunidad solicitado por Pinilla a la Fiscalía llega a ser rechazado. En ese sentido, según el profesional en Derecho, se debería permitir a la ciudadanía conocer a los demás responsables del millonario desfalco de la Ungrd, como congresistas, ministros y contratistas.

Sin embargo, el ente acusador se opuso a dicha petición y la jueza a cargo del caso respaldó la postura de la entidad. En consecuencia, la diligencia se llevará a cabo de manera reservada, sin que la ciudadanía y los medios de comunicación puedan estar presentes.

La decisión responde a la necesidad de proteger información que se dará a conocer durante la audiencia, que podría afectar el desarrollo de otras investigaciones que se están llevando a cabo, según expuso la revista Semana.

La responsabilidad de Sneyder Pinilla en el entramado

Sneyder Pinilla recibió dádivas a
Sneyder Pinilla recibió dádivas a cambio de direccionar contratos que se requerían para atender emergencias en varios municipios del país - crédito Procuraduría

La Fiscalía General de la Nación está investigando al ex subdirector de Manejo de Desastres por los delitos de indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir agravado, falsedad en documento y falsedad ideológica en documento público. Ninguno de estos fue aceptado por el procesado, debido a su negociación de un principio de oportunidad con el ente acusador, por medio del cual espera obtener beneficios en su proceso judicial, a cambio de continuar revelando la verdad sobre el entramado de corrupción.

No obstante, Pinilla admitió públicamente y ante la justicia que fue responsable del desvío de recursos públicos asignados a la Ungrd y del direccionamiento de contratos para favorecer a terceros.

Desde aquí pido perdón a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a las comunidades wayú y al pueblo colombiano. Estoy profundamente arrepentido y desde los primeros momentos le solicité a la Fiscalía General de la Nación me pudiera escuchar en el marco de una oferta de preacuerdo con principio de oportunidad (…). Respecto a su pregunta, no me allano. Muchas gracias”, indicó el exfuncionario en una audiencia de imputación de cargos.

Sneyder Pinilla fue responsable del
Sneyder Pinilla fue responsable del direccionamiento de contratos y del desvío de recursos públicos - crédito Fiscalía General de la Nación/Colprensa

Según el ente acusador, Sneyder Pinilla fue responsable de orientar varias órdenes de proveeduría y contratos, a cambio de dádivas. Su accionar delictivo generó afectaciones a la población de La Guajira, donde los ciudadanos en situación de vulnerabilidad esperaban contar con agua potable suministrada a través de 40 carrotanques.

“La investigación liderada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que el entonces subdirector se reunió y concertó con otros funcionarios y particulares para orientar varios contratos u órdenes de proveeduría de la UNGRD destinados a la atención de emergencias en varios departamentos del país, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024″, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Además, el exempleado de la Unidad también habría estado involucrado en el direccionamiento de contratos de obras y de horas de maquinaria amarilla con los que se debía hacer frente a emergencias climáticas en los municipios de Cotorra (Sucre), Saravena (Arauca), Riohacha (La Guajira) y Carmen de Bolívar (Bolívar).

