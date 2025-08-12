Colombia

Marbelle publicó emotivo video junto a Miguel Uribe Turbay: “Seguiremos cantando”

La artista se había pronunciado en sus redes sociales cuando fue confirmada la muerte del congresista, y continúa recordándolo en sus redes

La dedicatoria de Marbelle tras la muerte de Miguel Uribe - crédito @marbelle.official/IG

Marbelle se ha caracterizado por ser una de las artistas colombianas que defiende a capa y espada lo que ocurre con los políticos del Centro Democrático, pero también por los ataques que propina en sus redes sociales en contra de la izquierda y el Gobierno de Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, la llamada “reina de la tecnocarrilera” había dejado un mensaje de condolencias para la familia del fallecido congresista, en el que decía que le habría gustado verlo trabajando más por el país.

Tengo un dolor inmenso en mi corazón. Aún no puedo entender nada de lo que pasó y ya no importa... Quiero recordarte siempre a color! Gracias por tantos momentos imborrables, tu amor por Colombia nos unió y me llevó a conocer el hombre tan maravilloso que llevaba su hogar como bandera de amor!”, inició la cantante.

El conmovedor mensaje de Marbelle
El conmovedor mensaje de Marbelle con Miguel Uribe cantando - crédito @marbelle.official/IG

En medio del duelo que acompaña a la intérprete de Collar de perlas, a través de su cuenta de Instagram compartió un conmovedor video en el que mostró la cercanía que tuvo con el entonces precandidato presidencial.

A blanco y negro, con micrófono en mano, los dos interpretaron el tema del bogotano Andrés Cepeda llamado Desvanecer.

Lo que se puede ver en la grabación es que el senador, además, de tener voz para las diferentes intervenciones que realizaba desde su curul en el Congreso, también se destacaba por su talento para el canto.

Incluso, se puede ver cómo con sus pies intenta llevar el compás del ritmo para no perderse al lado de la artista nacida en Buenaventura.

El pronunciamiento de la famosa
El pronunciamiento de la famosa era uno de los más esperados en las plataformas digitales - crédito Marbelle / Instagram

Adicionalmente, Marbelle acompañó la publicación con un emotivo mensaje que decía: “Y seguiremos cantando 🖤🖤🖤POR SIEMPRE MIGUEL!”, generando cientos de reacciones de famosos como de sus seguidores, que en los comentarios dejaron algunos emojis de corazones rotos y caras con lágrimas en sus ojos por la muerte de Uribe Turbay.

Los comentarios por el mensaje de Marbelle no tardaron en aparecer y sus seguidores dejaron en la publicación algunos mensajes como: “Que belleza de recuerdo y que tristeza de situación. ♥️🙏”; “Que tristeza tan grande 😢💔 vuela muy alto MIGUEL lejos de tanta maldad humana . 🙏🏻😇💔🕊️”; “Qué dolor tan grande querida amiga”, escribió también la comediante Alejandra Azcárate.

Qué más dijo Marbelle sobre el vacío que deja Miguel Uribe

En su homenaje, Marbelle no solo habló la relación personal que la unía al senador, sino que aprovechó para resaltar el compromiso que el político tuvo con el país. Aunque llamó la atención que la artista agradeció la amistad que le ofreció Uribe Turbay:

Gracias porque siempre estuviste presente cuando te necesité… Gracias porque reímos, hablamos, cantamos, celebramos, nos desahogamos y hasta marchamos y soñamos juntos por Colombia!”, reiteró, demostrando la cercanía que tenían y la influencia que el político tenía en su círculo social.

El sentido mensaje se convirtió
El sentido mensaje se convirtió en tendencia en Instagram - crédito Marbelle / Instagram

Asimismo, dejó un mensaje para la viuda del senador, en el que la instó a ser una mujer guerrera y valiente con lo que se viene para su familia con la muerte de Miguel Uribe: “A ti mujer valiosa, todo mi amor! Gracias por la fuerza del amor y del perdón que nos has enseñado! Te quiero y estaré siempre para ti!”.

La reacción de Marbelle se sumó a una ola de mensajes de solidaridad y duelo que recorrieron el país tras la noticia, debido a que no solo sus amigos cercanos reaccionaron, sino artistas y políticos. Entre esos destacaron mensajes como los de Juanes, Carlos Vives, J Balvin y Adriana Lucía e incluso, de creadores de contenido como fue el caso de Luisa Fernanda W.

