Vicky Dávila responsabiliza a Gustavo Petro por la muerte de Miguel Uribe: “Usted sí ha perseguido a la oposición”

La precandidata presidencial Vicky Dávila respondió al mensaje del presidente Gustavo Petro en X, donde lamentó la muerte de Miguel Uribe, que estuvo dos meses y cuatro días internado en la Fundación Santa Fe tras ser víctima de un atentado el sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

La periodista aseguró que el jefe de Estado sí tiene responsabilidad en el magnicidio contra Miguel Uribe, que era senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.

Dávila compartió una imagen de una publicación del presidente Gustavo Petro, donde recordaba al abuelo de Miguel Uribe, el expresidente Julio César Turbay.

“Gustavo Petro, usted sí es el responsable político del magnicidio contra Miguel Uribe. Usted sí ha perseguido a la oposición. ¿Recuerda este trino contra Miguel, por ejemplo? A todos nos ha llamado nazis, corruptos, muñeca de la mafia", expresó Vicky Dávila.

La precandidata presidencial afirmó que el mandatario colombiano “cargará” con el asesinato de un candidato de oposición.

Asimismo, aseguró que el presidente Gustavo Petro es el responsable de los candidatos y precandidatos de las elecciones para 2026.

“Usted siempre cargará con que en su Gobierno asesinaron a un candidato de la oposición y que su Gobierno no lo cuidó. Es responsable de todo lo que nos pase a los demás”, afirmó Dávila.

Vicky Dávila puntualizó en su publicación que los colombianos quieren saber “toda la verdad sobre quién dio la orden de asesinar” a Miguel Uribe.

“Ahora los colombianos queremos saber toda la verdad sobre quién dio la orden de asesinar a Miguel. Y no descansaremos hasta saberlo y que paguen todos los culpables”, aseveró la precandidata presidencial.

Qué dijo Gustavo Petro

El lunes 11 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió públicamente al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Expresó condolencias a la familia del senador y resaltó la importancia de no recurrir a la violencia para resolver diferencias políticas.

“Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida”, afirmó.

El presidente luego amplió su mensaje y consideró el asesinato como una tragedia nacional que afecta a toda la población, más allá de posiciones políticas. Sostuvo que su gobierno busca priorizar como eje fundamental la protección y promoción de la vida, especialmente en un país que, según remarcó, posee una gran diversidad, pero también una historia prolongada de violencia.

“He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida, como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción. Lo hicimos precisamente en un país que vive una paradoja inmensa: ser el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta y al mismo tiempo, ser uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido”, escribió Petro.

El presidente repasó momentos de la historia colombiana como las confrontaciones entre liberales y conservadores, que causaron la muerte de cientos de miles, el exterminio de sectores de izquierda y la violencia que surge por actividades ilegales, concentradas en zonas fronterizas y portuarias. Aunque reconoció que estas violencias han disminuido, advirtió que los hechos mortales siguen produciéndose de forma inesperada.

“Después de un genocidio político desatado entre liberales y conservadores, que dejó 300.000 campesinos muertos, después de otro genocidio político, cometido contra la izquierda del país, hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos. Pero la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún. En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición”, puntualizó.

Petro señaló que, aunque el crimen ocurrió bajo un gobierno progresista, las causas del asesinato todavía se investigan. Añadió que las pesquisas sugieren escenarios diferentes a los planteados inicialmente y que el esclarecimiento de los hechos corresponde a las autoridades, con ayuda de expertos internacionales.

Por último, el presidente recalcó que su gobierno no persigue a la oposición y subrayó que tanto él como personas cercanas han sido víctimas de violencia política. Destacó que la protección de la vida y la seguridad, sin distinción ideológica, sigue siendo una prioridad para el Ejecutivo.