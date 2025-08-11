Una menor fue rescatada de una red de trata de personas en la que era explotada sexualmente en Bogotá

La menor sería víctima de trata de personas y explotación sexual - crédito Montaje Infobae (PolicíaNacional/iStock)

La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó sobre el rescate de una menor de edad que estaría siendo explotada sexualmente en establecimientos de comercio nocturno de al sur la ciudad.

El hecho se dio luego de un operativo coordinado entre la Policía Nacional, Migración Colombia y la administración distrital en contra de la trata de personas en las localidades de Kennedy y Bosa.

De acuerdo con la información oficial, la menor fue encontraba durante operativos de verificación del cumplimiento de la normativa de funcionamiento por parte de los establecimientos nocturnos. No obstante, las acciones de las autoridades también tenían como fin prevenir posibles delitos, entre ellos la explotación sexual, que pudieran afectar a población vulnerable como los menores de edad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

A través de un comunicado divulgado por los canales digitales de la entidad distrital, la joven habría sido encontrada al interior de uno de los comercios que estaba siendo verificado, en condiciones que alertaron a las autoridades de que, posiblemente, estaría siendo víctima de explotación sexual con fines comerciales. Luego del hallazgo, las entidades participantes del operativo activaron los protocolos pertinentes para el restablecimiento de sus derechos.

“El hallazgo de la menor se dio en medio de una intervención liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Metropolitana y Migración Colombia, que tenía como propósito verificar el funcionamiento de establecimientos nocturnos y prevenir delitos como la explotación sexual, especialmente de población vulnerable”, dictó el documento divulgado.

El operativo fue coordinado entre la Secretaria de Seguridad, la Policía y Migración Colombia - crédito @SeguridadBOG/x

El protocolo explicado por la Secretaría de Seguridad incluyó el traslado de la menor al Centro de Atención de la Fiscalía (CAF) ubicado en el sector de Paloquemao, localidad de Los Mártires, donde, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se inició con el restablecimiento de sus derechos y, asimismo, con las rutas de atención dispuestas para la protección de su integridad física y emocional.

A su vez, el secretario de Seguridad, Cesar Restrepo, se pronunció frente al caso, asegurando que por medio del rescate de menores de las redes de trata de personas y explotación sexual, también se recupera la dignidad y los derechos de esta población vulnerable. Adicionalmente, explicó que desde la administración distrital seguirán adelantando acciones que permitan hacerle frente a las redes de explotación que vulneran los derechos de los más pequeños de la ciudad.

“Cada menor rescatada es una vida que recupera su dignidad. No vamos a permitir que la explotación sexual siga vulnerando a nuestros niños y niñas en Bogotá, y vamos a seguir cerrando espacios donde se cometen estos delitos”, declaró el funcionario distrital a través de la comunicación oficial de la entidad que lidera.

En las acciones de las autoridades se iniciaron sanciones administrativas en contra de los negocios que no superaron los controles - crédito @SeguridadBOG/x

El operativo interinstitucional también produjo la caracterización de 25 ciudadanos extranjeros que estaría laborando en cuatro de los establecimientos intervenidos sin cumplir los requisitos legales para este fin, por lo que las autoridades emprendieron procesos administrativos que permitan establecer sanciones a los establecimientos.

Estas acciones de las autoridades también dejaron como resultado la recolección de pruebas que permitirá avanzar en las investigaciones por parte de las autoridades judiciales en contra de los propietarios y administradores de los establecimientos que no superaron la intervención de las entidades que efectuaron el operativo. De acuerdo con la comunicación oficial, dichas investigaciones tendrían como fin determinar si en estos negocios nocturnos se facilitaba la trata de personas con fines sexuales, así como la comisión de demás actividades ilícitas.

Cerca de 25 ciudadanos extranjeros fueron encontrados laborando sin cumplir la normativa vigente - crédito @SeguridadBOG/x

“Las autoridades también recolectaron información clave para avanzar en las investigaciones judiciales contra propietarios y administradores de los establecimientos intervenidos, quienes podrían enfrentar cargos relacionados con la trata de personas y la facilitación de actividades ilícitas en sus negocios“, explicó la entidad distrital.

Finalmente, las entidades participantes del operativo reiteraron su compromiso por la defensa de los derechos humanos y la protección de los menores frente a delitos que vulneren su integridad física y emocional.