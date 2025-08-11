Colombia

Tras la muerte de Miguel Uribe, Alfredo Saade lanzó polémica declaración sobre la seguridad de los precandidatos: “Manejar bicicleta tiene un riesgo”

El jefe de despacho de la Presidencia confirmó que desde la tarde del 11 de agosto se presidirá un consejo extraordinario de seguridad para determinar nuevas medidas para los precandidatos

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Alfredo Saade ya había causado
Alfredo Saade ya había causado polémica antes tras difundir una noticia falsa sobre su estado de salud - crédito @MiguelUribeT - @alfredosaadev/X

En medio del luto que vive el país por el magnicidio del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, el jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, vuelve a ser centro de polémica.

Durante una declaración pública entregada en la mañana del lunes 11 de agosto, el funcionario se refirió al fallecimiento de Uribe Turbay asegurando que su actividad política conllevaba un riesgo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el jefe de Despacho de Gustavo Petro, toda actividad realizada por el pueblo colombiano conlleva una posible consecuencia adversa e, incluso, comparó el magnicidio del senador con montar en bicicleta.

“La actividad política siempre tiene un riesgo, toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo, y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado”, comentó Saade.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Alfredo SaadeMiguel Uribe TurbayMurió Miguel UribeGobierno nacionalMagnicidio Miguel UribeColombia-noticias

Más Noticias

Lina Garrido y la superintendente Cielo Rusinque discutieron tras la muerte de Miguel Uribe: “Todo Colombia sabe quién fue el autor intelectual de este magnicidio”

El fallecimiento del senador y aspirante presidencial generó un cruce de declaraciones entre la representante a la Cámara y la superintendente de Industria y Comercio

Lina Garrido y la superintendente

La película con esta actriz de origen colombiano que debes ver en Netflix hoy

Sofia Carson es una de las cartas fuertes de la plataforma, con esta producción se anota un éxito más

La película con esta actriz

EN VIVO: Siga el minuto a minuto del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, hoy 11 de agosto: será velado en cámara ardiente en el Congreso

La Fundación Santa Fe confirmó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado con arma de fuego el sábado 7 de junio de 2025

EN VIVO: Siga el minuto

Las 10 películas en Prime Video Colombia que necesitas ver en este inicio de semana

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente

Las 10 películas en Prime

Director de la Policía lamentó la muerte de Miguel Uribe: aseguró que van a capturar a todos los responsables del magnicidio

El senador Miguel Uribe falleció este lunes 11 de agosto de 2025 tras permanecer internado durante dos meses y cuatro días en la Fundación Santa Fe

Director de la Policía lamentó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas en Prime

Las 10 películas en Prime Video Colombia que necesitas ver en este inicio de semana

Famosos colombianos reaccionaron a la muerte de Miguel Uribe Turbay en redes sociales: “Duele… Y mucho”

Así nació el amor entre Miguel Uribe y su esposa María Claudia Tarazona, a la que conquistó con una canción: “Espérame”

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes quedaron expuestos por los hijos de la actriz: la pareja posó feliz en familia

Exesposa de Luis Alberto Posada denunció que el cantante no le permitió asistir a los 15 años de su hija: “Siento impotencia”

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta