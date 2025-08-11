Tras la muerte de Miguel Uribe, Alfredo Saade lanzó polémica declaración sobre la seguridad de los precandidatos: “Manejar bicicleta tiene un riesgo”

Alfredo Saade ya había causado polémica antes tras difundir una noticia falsa sobre su estado de salud - crédito @MiguelUribeT - @alfredosaadev/X

En medio del luto que vive el país por el magnicidio del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, el jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, vuelve a ser centro de polémica.

Durante una declaración pública entregada en la mañana del lunes 11 de agosto, el funcionario se refirió al fallecimiento de Uribe Turbay asegurando que su actividad política conllevaba un riesgo.

Según el jefe de Despacho de Gustavo Petro, toda actividad realizada por el pueblo colombiano conlleva una posible consecuencia adversa e, incluso, comparó el magnicidio del senador con montar en bicicleta.

“La actividad política siempre tiene un riesgo, toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo, y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado”, comentó Saade.

Noticia en desarrollo...