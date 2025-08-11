“Que el amor los guíe y fortalezca”: Sofía Petro lamenta la muerte de Miguel Uribe Turbay

La familia de Uribe Turbay anunció que se realizarán tres días de velación en Bogotá - crédito @sofiapetroa/Instagram

En la madrugada del lunes 11 de agosto falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, tras más de dos meses de permanecer en la unidad de cuidados intensivos. Uribe había sido víctima de un atentado a mano armada el 7 de junio en la localidad de Fontibón, mientras participaba en un acto de campaña.

La noticia generó una ola de reacciones desde diferentes sectores políticos. Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, publicó un sentido mensaje en su cuenta de X: “Envío mis condolencias y un fuerte abrazo a María Claudia, a sus hijas y a su hijo, Alejandro. Que el amor los guíe y los fortalezca en este momento tan doloroso. En paz descanse Miguel”.

La primera dama, Verónica Alcocer, también se pronunció: “Con profunda tristeza, lamento el fallecimiento del senador y precandidato, Miguel Uribe Turbay. Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto”.

Nicolás Petro, hijo del mandatario, sumó su voz de duelo y expresó, “lamento mucho el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. El asesinato no solo apagó una vida, sino que deja una profunda herida a una familia y a un país entero. Es momento de una profunda reflexión, dejar a un lado el odio político y entrar en una era de paz política”.

La familia de Uribe Turbay anunció que se realizarán tres días de velación en Bogotá, en medio de homenajes y actos públicos para despedir al dirigente político.

Así fue el adiós de María Claudia Tarazona

El anuncio del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay estuvo marcado por las palabras de su esposa, María Claudia Tarazona, que confirmó la noticia a través de redes sociales el 11 de agosto. En su mensaje, expresó agradecimiento por los años compartidos y destacó su papel como padre: “Siempre serás el amor de mi vida… yo cuidaré a nuestros hijos”. También señaló que su prioridad ahora será cumplir con la promesa de cuidar y acompañar a la familia que construyeron juntos.

Uribe Turbay murió en la Clínica Santa Fe de Bogotá, donde permaneció dos meses en cuidados intensivos después del atentado ocurrido en el barrio Modelia. Durante su hospitalización, fue sometido a al menos siete cirugías por las lesiones causadas por dos impactos de bala en la cabeza. Aunque en julio hubo reportes médicos alentadores, su estado se agravó nuevamente en las últimas 48 horas debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

El Centro Democrático, partido al que pertenecía, lamentó su muerte y condenó la violencia que acabó con su vida, resaltando su trayectoria y compromiso político. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación y han identificado a seis personas por su presunta relación con el ataque.

El mensaje de María Claudia Tarazona pone en primer plano el impacto humano de un hecho que también es de relevancia nacional, la pérdida de un senador y precandidato presidencial en un acto de violencia. Su testimonio recuerda que detrás de la figura pública había un esposo y padre cuya ausencia deja un vacío profundo en su entorno más cercano.

Miguel Uribe Turbay, nacido en Bogotá el 28 de enero de 1986, creció en una familia marcada por la política y por una tragedia que marcó su vida. Nieto del expresidente Julio César Turbay y del exdirector del Partido Liberal Rodrigo Uribe Echavarría, perdió a su madre, la periodista Diana Turbay, a los cinco años, cuando murió en una operación fallida de rescate tras su secuestro por orden de Pablo Escobar.

Formado en el colegio Los Nogales, estudió Derecho y una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de los Andes. Inició su carrera política como concejal de Bogotá en 2012, fue Secretario de Gobierno en la administración de Enrique Peñalosa y en 2018 aspiró a la Alcaldía. En 2022 llegó al Senado como el más votado del país con 223.167 votos por el Centro Democrático. Se casó en 2016 con María Claudia Tarazona y fue padre de Alejandro.