Colombia

Francia Márquez defiende su gestión y denuncia que ‘este gobierno también expresa acciones racistas’

La vicepresidenta destaca inversiones históricas en el Pacífico colombiano y responde a acusaciones de traición, señalando discriminación y tensiones con Petro durante su mandato.

Por Dahana Ospina

Guardar
Francia Márquez destacó la gestión
Francia Márquez destacó la gestión de 2,4 billones de pesos invertidos en el Pacífico colombiano - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, habló en entrevista con Noticias RCN las principales polémicas sobre su rol en el Gobierno, el distanciamiento con el presidente Gustavo Petro y las críticas en torno a la institucionalidad del Ministerio de la Igualdad.

Márquez aseguró que su gestión ha contribuido a la reducción de las brechas de inequidad en el Pacífico colombiano y denunció que existen acciones racistas en la actual administración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Francia Márquez, al cumplirse tres años del gobierno de Gustavo Petro, destacó la gestión de 2,4 billones de pesos invertidos en el Pacífico colombiano a través de la coordinación de diferentes sectores como salud, agricultura, vivienda, agua potable y saneamiento. “Estos recursos son de proyectos que ya se han contratado y que ya se han hecho”, subrayó la vicepresidenta.

Entre los proyectos mencionados figura la sede de la Universidad del Valle en Suárez, la plazoleta de la paz en Miranda y el parque Chicao en Santander de Quilichao. Márquez afirmó que cerrar las brechas de inequidad en territorios históricamente marginados es una manera de cumplirle a Colombia, y que su propósito ha sido coordinar todos los sectores del Gobierno para que el Pacífico tenga acceso a condiciones dignas.

Creación del Ministerio de la Igualdad y logros institucionales

Sobre el Ministerio de la Igualdad y Equidad, Márquez señaló como uno de sus principales logros la creación de esta nueva institución y la asignación de recursos específicos para 14 poblaciones que requieren especial protección constitucional. “Mi tarea principal hasta ahora fue crear la institución, hasta ahí pude llegar. Ahora los que lleguen tienen que ejecutar”, explicó.

Márquez dice que uno de
Márquez dice que uno de sus principales logros fue la asignación de recursos específicos para 14 poblaciones que requieren especial protección constitucional. - crédito redes sociales

Márquez enfatizó que el enfoque de “vivir sabroso” corresponde a sembrar dignidad y paz, en un país donde la equidad sigue siendo un reto estructural. Dijo sentirse satisfecha al crear una entidad dirigida a garantizar derechos a las poblaciones más vulnerables y expresó su deseo de dejar “la región transformada” a través de una política pública de desarrollo integral para el Pacífico.

Distancias y tensiones con el presidente Petro

Consultada sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, Márquez reconoció que han existido diferencias y momentos difíciles. Cuando surgió la polémica por el nombramiento de Juan Carlos Florián como viceministro, la vicepresidenta explicó que su negativa inicial obedeció a la necesidad de protegerse ante posibles violencias y agresiones adicionales por ser “una mujer negra” en altos cargos. “El presidente me dijo: tenemos que nombrar a Juan Florián, yo no lo conocía, yo asumí el mandato del presidente”, relató.

Sobre las declaraciones del presidente Petro —“a mí ningún negro me va a venir a decir que excluya a un actor porno”— Márquez respondió que estas expresiones le dolieron y revelan que incluso dentro del propio gobierno existen actitudes racistas. Hizo un llamado directo a erradicar cualquier vestigio de racismo, sin distinción de ideologías.

Márquez y Petro volvieron a
Márquez y Petro volvieron a compartir escenario el 7 de agosto - crédito Presidencia

Responde a acusaciones y alude a señalamientos internos

Francia Márquez fue cuestionada sobre los señalamientos de haber gestado un supuesto golpe de Estado, y sobre su supuesta participación en intrigas junto al canciller Álvaro Leyva. “No sé por qué él me terminó mencionando en esas grabaciones, pero eso tendrá que responderlo él”, declaró la vicepresidenta. Añadió que le dolió haber sido acusada de traidora sin evidencias sólidas.

Frente a quienes afirman que su protagonismo dentro del Ejecutivo obedece a intereses personales o de cuotas burocráticas, Márquez respondió: “Llegué aquí y no le debo a nadie más que al pueblo colombiano mi elección. No estoy haciendo cálculos políticos, ni llegué por burocracia, llegué por resultados”.

Francia Márquez fue cuestionada sobre
Francia Márquez fue cuestionada sobre los señalamientos de haber gestado un supuesto golpe de Estado. - crédito Colprensa

Las denuncias de racismo y violencia

La vicepresidenta denunció el racismo y la violencia simbólica que enfrenta cotidianamente. Señaló especialmente a algunos medios de comunicación y la sociedad en general: “El racismo y la violencia que he vivido ha sido sobre todo sembrada por medios de comunicación. Desde niña he visto a mi mamá trabajando para sacarnos adelante y he visto a la sociedad acusadora diciendo: usted no sirve”.

Sobre su permanencia en el cargo, Márquez fue enfática. “Nunca he pensado en renunciar, soy una mujer que honra la palabra y el pueblo colombiano me eligió para estar aquí todo el periodo”.

Gestión y legado en comunidades vulnerables

La vicepresidenta destacó que, con los recursos administrados desde la Vicepresidencia, 63.000 mujeres de territorios vulnerables han sido beneficiadas con iniciativas productivas. Frente a la decepción de algunos sectores respecto a su gestión, Márquez manifestó que sigue comprometida con su propósito de buscar respuestas para quienes más lo necesitan.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasFrancia MárquezRacismoGustavo PetroMinisterio de la IgualdadPacífico colombianoEntrevista a Francia Márquez

Más Noticias

Camila Osorio se retiró del WTA 1000 de Cincinnati por lesión pero confía en jugar el US Open

La tenista explicó que su decisión busca evitar complicaciones y centrarse en su recuperación para estar lista en próximas competencias donde tiene asegurado un lugar en el cuadro principal.

Camila Osorio se retiró del

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este 11 de agosto

<p>El Pico y Placa se modifica constantemente por lo que es necesario mantenerse informado </p>

Pico y Placa: qué automóviles

Raúl Ocampo y el emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en MasterChef: “Gané vivir un amor espectacular”

Durante el programa, compartió cómo el amor y la experiencia de cuidarla durante su enfermedad transformaron su vida, dedicando un plato en su honor y resaltando el legado y las enseñanzas que le dejó su historia juntos.

Raúl Ocampo y el emotivo

Resultados de la Lotería de la Caribeña Noche del 10 de agosto: todos los números ganadores

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de la Lotería de

Los mejores memes y reacciones en redes sociales tras el temblor de este domingo en Colombia

El temblor de 4,9 generó susto, pero también una oleada de humor en internet, donde mensajes como “llegando a X a verificar que sí acabo de temblar” mostraron cómo los colombianos enfrentan estas situaciones con ingenio.

Los mejores memes y reacciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Amparo Grisales se cayó en pleno desfile de la Feria de las Flores, pero nunca perdió el estilo

Juan Luis Guerra sorprendió a Juanes por su cumpleaños 53 en pleno Superconcierto de la Feria de las Flores

Canciones de K-pop en iTunes Colombia para escuchar hoy

Álzate aseguró que no se subía a una tarima sin consumir cocaína: “Todo mi éxito me la gocé drogado”

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta