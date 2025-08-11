Francia Márquez defiende su gestión y denuncia que ‘este gobierno también expresa acciones racistas’

Francia Márquez destacó la gestión de 2,4 billones de pesos invertidos en el Pacífico colombiano - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, habló en entrevista con Noticias RCN las principales polémicas sobre su rol en el Gobierno, el distanciamiento con el presidente Gustavo Petro y las críticas en torno a la institucionalidad del Ministerio de la Igualdad.

Márquez aseguró que su gestión ha contribuido a la reducción de las brechas de inequidad en el Pacífico colombiano y denunció que existen acciones racistas en la actual administración.

Francia Márquez, al cumplirse tres años del gobierno de Gustavo Petro, destacó la gestión de 2,4 billones de pesos invertidos en el Pacífico colombiano a través de la coordinación de diferentes sectores como salud, agricultura, vivienda, agua potable y saneamiento. “Estos recursos son de proyectos que ya se han contratado y que ya se han hecho”, subrayó la vicepresidenta.

Entre los proyectos mencionados figura la sede de la Universidad del Valle en Suárez, la plazoleta de la paz en Miranda y el parque Chicao en Santander de Quilichao. Márquez afirmó que cerrar las brechas de inequidad en territorios históricamente marginados es una manera de cumplirle a Colombia, y que su propósito ha sido coordinar todos los sectores del Gobierno para que el Pacífico tenga acceso a condiciones dignas.

Creación del Ministerio de la Igualdad y logros institucionales

Sobre el Ministerio de la Igualdad y Equidad, Márquez señaló como uno de sus principales logros la creación de esta nueva institución y la asignación de recursos específicos para 14 poblaciones que requieren especial protección constitucional. “Mi tarea principal hasta ahora fue crear la institución, hasta ahí pude llegar. Ahora los que lleguen tienen que ejecutar”, explicó.

Márquez dice que uno de sus principales logros fue la asignación de recursos específicos para 14 poblaciones que requieren especial protección constitucional. - crédito redes sociales

Márquez enfatizó que el enfoque de “vivir sabroso” corresponde a sembrar dignidad y paz, en un país donde la equidad sigue siendo un reto estructural. Dijo sentirse satisfecha al crear una entidad dirigida a garantizar derechos a las poblaciones más vulnerables y expresó su deseo de dejar “la región transformada” a través de una política pública de desarrollo integral para el Pacífico.

Distancias y tensiones con el presidente Petro

Consultada sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, Márquez reconoció que han existido diferencias y momentos difíciles. Cuando surgió la polémica por el nombramiento de Juan Carlos Florián como viceministro, la vicepresidenta explicó que su negativa inicial obedeció a la necesidad de protegerse ante posibles violencias y agresiones adicionales por ser “una mujer negra” en altos cargos. “El presidente me dijo: tenemos que nombrar a Juan Florián, yo no lo conocía, yo asumí el mandato del presidente”, relató.

Sobre las declaraciones del presidente Petro —“a mí ningún negro me va a venir a decir que excluya a un actor porno”— Márquez respondió que estas expresiones le dolieron y revelan que incluso dentro del propio gobierno existen actitudes racistas. Hizo un llamado directo a erradicar cualquier vestigio de racismo, sin distinción de ideologías.

Márquez y Petro volvieron a compartir escenario el 7 de agosto - crédito Presidencia

Responde a acusaciones y alude a señalamientos internos

Francia Márquez fue cuestionada sobre los señalamientos de haber gestado un supuesto golpe de Estado, y sobre su supuesta participación en intrigas junto al canciller Álvaro Leyva. “No sé por qué él me terminó mencionando en esas grabaciones, pero eso tendrá que responderlo él”, declaró la vicepresidenta. Añadió que le dolió haber sido acusada de traidora sin evidencias sólidas.

Frente a quienes afirman que su protagonismo dentro del Ejecutivo obedece a intereses personales o de cuotas burocráticas, Márquez respondió: “Llegué aquí y no le debo a nadie más que al pueblo colombiano mi elección. No estoy haciendo cálculos políticos, ni llegué por burocracia, llegué por resultados”.

Francia Márquez fue cuestionada sobre los señalamientos de haber gestado un supuesto golpe de Estado. - crédito Colprensa

Las denuncias de racismo y violencia

La vicepresidenta denunció el racismo y la violencia simbólica que enfrenta cotidianamente. Señaló especialmente a algunos medios de comunicación y la sociedad en general: “El racismo y la violencia que he vivido ha sido sobre todo sembrada por medios de comunicación. Desde niña he visto a mi mamá trabajando para sacarnos adelante y he visto a la sociedad acusadora diciendo: usted no sirve”.

Sobre su permanencia en el cargo, Márquez fue enfática. “Nunca he pensado en renunciar, soy una mujer que honra la palabra y el pueblo colombiano me eligió para estar aquí todo el periodo”.

Gestión y legado en comunidades vulnerables

La vicepresidenta destacó que, con los recursos administrados desde la Vicepresidencia, 63.000 mujeres de territorios vulnerables han sido beneficiadas con iniciativas productivas. Frente a la decepción de algunos sectores respecto a su gestión, Márquez manifestó que sigue comprometida con su propósito de buscar respuestas para quienes más lo necesitan.