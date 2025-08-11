Colombia

Juanes, Claudia Bahamón, Mariana Pajón y otros famosos colombianos reaccionaron a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Duele… y mucho”

Entre las personalidades del entretenimiento nacional se reportaron varios mensajes, entre los que destacan los de Claudia Bahamón, Mariana Pajón, Juanes, entre otros

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Miguel Uribe Turbay, senador y
Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, falleció en la madrugada del 11 de agosto de 2025 - crédito Colprensa

La muerte de Miguel Uribe Turbay en la madrugada del 11 de agosto de 2025 tomó por sorpresa a millones de colombianos que se despertaron la noticia, confirmada por su esposa María Claudia Tarazona en las redes sociales.

De acuerdo con la clínica donde permanecía internado, el senador falleció a la 1:56 a. m. después de dos meses de luchar por su vida.

Como era de esperarse, varias figuras de la farándula nacional reaccionaron a la confirmación de la muerte de Uribe Turbay con conmovedores mensajes, como el posteado por el cantante Juanes, que escribió en su cuenta de X: “Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos”.

Juanes se pronunció en redes
Juanes se pronunció en redes sociales tras conocerse la muerte de Miguel Uribe - crédito @JUANES/X

Del mismo modo, la presentadora y modelo Claudia Bahamón a través de sus historias de Instagram compartió con sus seguidores un mensaje en el que aprovechó la oportunidad para recordar a la madre de Miguel, Diana Turbay, asesinada en la década de los noventa:

“Vuela a los brazos de tu madre. Miguel y Diana. Duele el alma la muerte de Miguel. Manos que siembran miedo y muerte. Violencia y odio arrebataron su vida. Que su partida nos recuerde que ningún ideal vale más que la vida”, escribió Claudia acompañado de una fotografía de Diana Turbay con el senador cuando apenas era un niño.

La presentadora recordó a la
La presentadora recordó a la mamá de Miguel Uribe en su publicación - crédito @claudiabahamon/IG

Otra de las que se pronunció, con un corto mensaje fue la bicicrossista Mariana Pajón, que junto a un corazón con la bandera de Colombia bañada en sangre en el color rojo con el texto: “Duele… Y mucho”, con un emoticón con lágrimas en su rostro.

Mariana Pajón se pronunció en
Mariana Pajón se pronunció en sus redes sobre la muerte de Miguel Uribe - crédito @marianapajon/IG

El samario Carlos Vives también se pronunció a través de su cuenta de X en la que publicó un emotivo mensaje, acompañado de un video del senador junto a su pequeño hijo interpretando el tema La Tierra del Olvido en el piano.

“Miguel fue un ejemplo de capacidad de perdonar, de pasión por servir y de construir un mejor país. Es una pérdida muy dolorosa para Colombia, la violencia jamás será el camino. Gracias a Miguel por querer mi música y compartirla con tu familia. Mucha fortaleza para su esposa Maria Claudia, para su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel y para toda su familia. Descansa en paz”.

Carlos Vives dejó emotiva dedicatoria
Carlos Vives dejó emotiva dedicatoria a Miguel Uribe - crédito @carlosvives/X

En la publicación de María Claudia Tarazona también destacan los mensajes de otras figuras como el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Esteban, que escribió: “Mi más sentido pésame. Abrazo grande”. Lo propio hizo la comediante y actriz Alejandra Azcárate, que dijo: “Como te lo he dicho casi a diario, AQUÍ ESTOY. Qué dolor de país…”.

La actriz Martha Liliana Ruiz, que se encuentra radicada en los Estados Unidos también lamentó lo ocurrido con la muerte del senador del Centro Democrático: “Un fuerte abrazo en el alma. Todos los colombianos estamos de luto”.

La modelo y presentadora Laura Tobón también replicó un mensaje de condolencias: “Te acompañamos de corazón. Eres ejemplo de amor y fortaleza para tu familia. Miguel para siempre será el ángel de Colombia”.

Los famosos reaccionaron a la
Los famosos reaccionaron a la muerte de Miguel Uribe - crédito redes sociales María Claudia Tarazona

La joven cantante Juliana Velásquez también se pronunció en sus redes sociales en el que pidió que Dios acompañe en estos momentos a la esposa del senador asesinado: “Tu fortaleza y amor estará siempre presente en mi y Miguel siempre en los corazones de todos”.

Se suman a esta ola de mensajes el de la exreina y presentadora Valerie Domínguez, que dijo a la viuda del congresista que: “Lo siento tanto. Eres un ejemplo de amor y resiliencia. Mucha fortaleza para ti y para tu familia. Un abrazo”. La creadora de contenido y emprendedora Silvy Araujo expresó sus condolencias con un mensaje: “Que Dios les dé fuerza y los acompañe en casa paso. Estoy contigo de corazón”, indicó.

Otro de los famosos que se sumó a la ola de mensajes por lo ocurrido con el senador Miguel Uribe Turbay fue el presentador Carlos Calero: “Fortaleza Familia, nuestras oraciones con ustedes. Descansa en paz”.

