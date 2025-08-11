Esto pensaba Miguel Uribe Turbay de la muerte, su mayor temor: “A mí me atropelló la muerte muy chiquito”

Así hablaba el senador de la muerte, su mayor temor - crédito Colprensa

Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto en la clínica Santa Fe de Bogotá, luego de permanecer dos meses internado a causa de un atentado que sufrió durante un mitín político.

El senador y precandidato presidencial, de 39 años, no logró recuperarse de tres disparos, uno de ellos en la cabeza y otro en la pierna, recibidos en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, el sábado 7 de junio de 2025.

La noticia de su muerte conmocionó al ámbito político y social, pues el propio congresista del Centro Democrático había compartido en vida profundos temores y reflexiones sobre la muerte.

De acuerdo con una entrevista con Pacho Alerta, director de Alerta Bogotá, “Mi mayor miedo, sin duda, es la muerte”.

Miguel Uribe explicó en ese momento que este temor había marcado su vida desde la infancia, especialmente por la pérdida prematura de su madre, Diana Turbay.

“A mí me atropelló la muerte muy chiquito”, recordó el congresista, detallando que “tenía apenas 4 años y medio cuando asistí al funeral”.