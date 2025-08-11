Colombia

Esto pensaba Miguel Uribe Turbay de la muerte, su mayor temor: “A mí me atropelló la muerte muy chiquito”

El precandidato presidencial falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto, tras permanecer más de dos meses internado en la Fundación Santa Fe

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Así hablaba el senador de
Así hablaba el senador de la muerte, su mayor temor - crédito Colprensa

Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto en la clínica Santa Fe de Bogotá, luego de permanecer dos meses internado a causa de un atentado que sufrió durante un mitín político.

El senador y precandidato presidencial, de 39 años, no logró recuperarse de tres disparos, uno de ellos en la cabeza y otro en la pierna, recibidos en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, el sábado 7 de junio de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia de su muerte conmocionó al ámbito político y social, pues el propio congresista del Centro Democrático había compartido en vida profundos temores y reflexiones sobre la muerte.

De acuerdo con una entrevista con Pacho Alerta, director de Alerta Bogotá, “Mi mayor miedo, sin duda, es la muerte”.

Miguel Uribe explicó en ese momento que este temor había marcado su vida desde la infancia, especialmente por la pérdida prematura de su madre, Diana Turbay.

“A mí me atropelló la muerte muy chiquito”, recordó el congresista, detallando que “tenía apenas 4 años y medio cuando asistí al funeral”.

Temas Relacionados

Muerte Miguel UribeMagnicidio Miguel UribeAtentado Miguel UribeMiguel Uribe TurbayMuerte su mayor temorTemor Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Siga el minuto a minuto del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, hoy 11 de agosto: será velado en cámara ardiente en el Congreso

La Fundación Santa Fe confirmó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado con arma de fuego el sábado 7 de junio de 2025

EN VIVO: Siga el minuto

El influencer Beto Coral recordó cuando el jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, replicó información falsa sobre Miguel Uribe: “Usted es un hijueputa”

El fallecimiento del senador provocó mensajes de condolencia y controversia, incluyendo críticas del ‘influencer’ Beto Coral al jefe de Despacho de la Presidencia

El influencer Beto Coral recordó

Valentina Taguado recordó su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

La locutora le dedicó un plato en ‘Masterchef Celebrity’ a Javier Acosta, el joven que decidió poner fin a su vida de manera asistida tras grave enfermedad y al que le cumplió un deseo antes de morir: “Él me hizo más feliz a mí”

Valentina Taguado recordó su vínculo

Cómo hacer giros internacionales desde una cuenta de DaviPlata

La billetera digital de Davivienda permite recibir giros del extranjero las 24 horas, retirarlos sin costo en cajeros y aporta mayor inclusión financiera vía aplicaciones móviles y alianzas globales para usuarios en Colombia

Cómo hacer giros internacionales desde

Tras la muerte de Miguel Uribe las Altas Cortes pidieron rodear las instituciones y evitar la polarización: “La violencia es inadmisible”

A través de un comunicado conjunto, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior de la judicatura, Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Jurisdicción Especial para la Paz lamentaron la muerte del senador Miguel Uribe

Tras la muerte de Miguel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado recordó su vínculo

Valentina Taguado recordó su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

Alejandro Estrada confesó que no le ha sido fácil superar su relación con Dominica Duque: “Se extraña”

La película con esta actriz de origen colombiano que debes ver en Netflix hoy

Las 10 películas en Prime Video Colombia que necesitas ver en este inicio de semana

Juanes, Claudia Bahamón, Mariana Pajón y otros famosos colombianos reaccionaron a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Duele… y mucho”

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta