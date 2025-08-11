Colombia

Enrique Gómez señaló que el asesinato de Miguel Uribe es un crimen de Estado: “Fue con motivación política y de amplísimas repercusiones sociales y electorales”

El abogado afirmó que el crimen de Miguel Uribe tiene que ser un llamado para reflexionar “sobre los costos de la deriva ética y moral de la Nación”

Por Yeison Andrés López Romero

Enrique Gómez se pronunció por
Enrique Gómez se pronunció por la muerte de Miguel Uribe - crédito Colprensa/Montaje Infobae

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha causado gran consternación en toda Colombia.

El senador falleció esta madrugada del 11 de agosto de 2025 tras un atentado que sufrió el 7 de junio que lo tuvo durante más de dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Tras su muerte, el abogado y político Enrique Gómez hizo fuertes acusaciones por medio de su cuenta en X afirmando que lo ocurrido fue un crimen de Estado con motivación política y repercusiones sociales.

“Treinta años de impunidad del asesinato de Álvaro Gómez, en el contexto de otro narco gobierno como el actual, no solo afirman la convicción de que el asesinato de Miguel Uribe es un crimen de estado, con motivación política y de amplísimas repercusiones sociales y electorales”, dijo Gómez.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia John McNamara lamentó la muerte de Miguel Uribe: “Estados Unidos rechaza la violencia política en todas sus formas”

La muerte del senador y candidato presidencial generó pronunciamientos globales, incluyendo el mensaje de la Embajada de Estados Unidos, que enfatizó la importancia de combatir la violencia política en el país

Resultados del Super Astro Luna del 10 de agosto 2025: signo y números ganadores, por si te los perdiste

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de la noche

Famosos colombianos reaccionaron a la muerte de Miguel Uribe Turbay en redes sociales: “Duele… Y mucho”

Entre las personalidades del entretenimiento nacional se reportaron varios mensajes, entre los que destacan los de Claudia Bahamón, Mariana Pajón, Juanes, entre otros

Tras denuncias de supuesta ‘traición’, ministro de Defensa tuvo que cambiar de número de teléfono por amenazas y hackeo

En redes sociales fue divulgado el número personal del funcionario, en medio de una denuncia por supuesta traición al proyecto del presidente Gustavo Petro

Miguel Polo Polo responsabilizó al Gobierno actual por la muerte de Miguel Uribe: “Tienes las manos manchadas de sangre”

El congresista expresó su indignación por la muerte del senador y aseguró que el Gobierno desatendió reiteradas peticiones de protección para el precandidato, lo que habría facilitado el trágico desenlace

