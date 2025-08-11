Enrique Gómez señaló que el asesinato de Miguel Uribe es un crimen de Estado: “Fue con motivación política y de amplísimas repercusiones sociales y electorales”

Enrique Gómez se pronunció por la muerte de Miguel Uribe - crédito Colprensa/Montaje Infobae

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha causado gran consternación en toda Colombia.

El senador falleció esta madrugada del 11 de agosto de 2025 tras un atentado que sufrió el 7 de junio que lo tuvo durante más de dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Tras su muerte, el abogado y político Enrique Gómez hizo fuertes acusaciones por medio de su cuenta en X afirmando que lo ocurrido fue un crimen de Estado con motivación política y repercusiones sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Treinta años de impunidad del asesinato de Álvaro Gómez, en el contexto de otro narco gobierno como el actual, no solo afirman la convicción de que el asesinato de Miguel Uribe es un crimen de estado, con motivación política y de amplísimas repercusiones sociales y electorales”, dijo Gómez.