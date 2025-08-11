Embajada de Estados Unidos reaccionó a la muerte de Miguel Uribe: “Que los responsables enfrenten todas las consecuencias”

El encargado de negocios John McNamara manifestó su pesar por la pérdida del senador colombiano, reiterando el compromiso estadounidense con la defensa de la democracia y la condena a la violencia política - crédito @infopresidencia/X

Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial para las elecciones de 2026, murió el lunes 11 de agosto de 2025, tras permanecer poco más de dos meses en condición grave a raíz del ataque sufrido el 7 de junio en Bogotá.

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay provocó reacciones y comentarios que trascendieron las fronteras nacionales.

En ese contexto, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, expresó por medio de un pronunciamiento compartido por la Embajada de Estados Unidos en Colombia que “Estados Unidos rechaza la violencia política en todas sus formas”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia expresó su pesar por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, con énfasis en el impacto que tuvo la noticia dentro y fuera del país. Se refirió al dolor que atraviesa la sociedad colombiana.

“Lamentamos profundamente y nos entristece el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Es un día muy triste para Colombia y para todos los colombianos”, dijo.

Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay - crédito @USEmbassyBogota

También transmitió un mensaje de apoyo dirigido a la familia del senador en el contexto actual. “Desde la Embajada de los Estados Unidos queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia en este momento sumamente difícil”, se lee en el pronunciamiento.

Por último, manifestó el rechazo total a la violencia política y destacó la importancia de que los responsables enfrenten a la justicia. Además, reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la estabilidad y la democracia en Colombia.

“Estados Unidos rechaza la violencia política en todas sus formas. Hacemos un llamado para que los responsables enfrenten todas las consecuencias de acuerdo a la ley y reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad, la seguridad y el futuro democrático de Colombia”, aseveró el funcionario del Gobierno de los Estados Unidos.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia expresó su pesar por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, con énfasis en el impacto que tuvo la noticia dentro y fuera del país. Se refirió al dolor que atraviesa la sociedad colombiana - crédito EFE/ Presidencia de Colombia

Anteriormente, cuando se produjo el atentado contra Miguel Uribe Turbay, el Gobierno de Estados Unidos emitió una reacción oficial en cuanto se conoció la noticia. John McNamara, encargado de negocios de ese país en Colombia, comunicó el posicionamiento de Washington sobre el ataque a través de los canales oficiales de la embajada en Bogotá.

“Estoy profundamente conmocionado y entristecido por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Estoy orando por él y por su familia. Estados Unidos condena todas las formas de violencia”, manifestó el diplomático en aquella oportunidad.

Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó el atentado contra Miguel Uribe cuando ocurrió - crédito @USEmbassyBogota

En cuanto a la muerte del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay resultó herido por arma de fuego después de participar en un evento político en Fontibón. Según los reportes oficiales, recibió tres impactos de bala, incluidos dos en la cabeza, por lo que fue llevado de urgencia a la clínica Medicentro.

Debido a la crítica condición en la que se encontraba, Miguel Uribe Turbay fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Allí se sometió a intervenciones neuroquirúrgicas de alta complejidad y a procedimientos vasculares con el objetivo de preservar su vida.

En la Unidad de Cuidados Intensivos, especialistas en neurología llevaron a cabo una operación inicial que permitió observar algunos signos positivos. Sin embargo, su estado de salud se deterioró progresivamente con el tiempo.

El 16 de junio, durante la mañana, los profesionales de la salud comunicaron que fue necesario regresar a Miguel Uribe Turbay al quirófano de emergencia debido a un nuevo sangrado cerebral. Pese a la rápida intervención quirúrgica, horas después la clínica reportó que el paciente presentaba un estado crítico, marcado por un edema cerebral persistente y hemorragias que resultaban complicadas de manejar, lo que agravó aún más su situación.

Sin embargo, pese a las intervenciones médicas y a los numerosos intentos por estabilizarlo, el lunes 11 de agosto se confirmó su muerte. La confirmación de su fallecimiento puso término a un largo periodo de más de dos meses bajo manejo intensivo en la Fundación Santa Fe, donde se centraron en tratar las graves lesiones causadas por los impactos de bala en la cabeza.