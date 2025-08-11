El Centro Democrático se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe: “Colombia está de luto”

El precandidato presidencial falleció a sus 39 años - crédito prensa Miguel Uribe

El senador Miguel Uribe Turbay, que sufrió un atentado el pasado 7 de junio de 2025 por el que duró dos meses y cuatro días en una Unidad de Cuidados Intensivos UCI en la Fundación Santa Fe de Bogotá, falleció en la madrugada de este 11 de agosto.

Su muerte ha causado gran consternación en todos el país, desde diferentes sectores políticos y personalidades de la farándula han mostrado su más sentido pésame a la familia Uribe Turbay.

El Centro Democrático por medio de una publicación en su cuenta en X afirmó que Colombia está de luto por la muerte de Miguel Uribe y que su legado dejará un vacío imposible de llenar.

“La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros, y su partida nos deja un vacío imposible de llenar”, dijo el movimiento político.

Centro Democrático se pronunció por el fallecimiento de Miguel Uribe - crédito @CeDemocratico

La coalición afirmó que el legado de Miguel Uribe siempre perdurará en el corazón de todas las personas y pidieron oración y solidaridad para la familia del senador.

“Miguel vivirá por siempre en nuestros corazones, y su ejemplo nos seguirá guiando. En estos momentos difíciles, nuestra oración, solidaridad y fortaleza están con su esposa, hijos, su padre y seres queridos. Que su vida y legado sean la luz que ilumine el camino correcto de Colombia. ¡Vuela alto Miguel!“, señaló el Centro Democrático.

Miembros del Centro Democrático también han expresado sus condolencias por la muerte de Miguel Uribe

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció a través de su cuenta en X, enviando un mensaje de fortaleza para la familia Uribe Turbay y pidiendo oración por todos sus seres queridos.

“Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida. Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza”, afirmó Cabal.

Emotivas palabras de María Fernanda Cabal por la muerte de Miguel Uribe - crédito @MariaFdaCabal

La congresista también señaló que Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos, enfrentando sus peores épocas de violencia.

“Colombia pierde hoy a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país. Dios lo reciba en su gloria y, desde donde esté, nos inspire a seguir reconstruyendo esta nación que hoy enfrenta nuevamente sus peores épocas de violencia. Miguel, tu ejemplo será motor para luchar sin descanso por Colombia”, puntualizó Cabal.

Pronunciamiento de Paloma Valencia por la muerte de Miguel Uribe - crédito @PalomaValenciaL

Por su parte, Paloma Valencia que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay es un acto de violencia que genera frustración por lo que Colombia debe estar más unida para que la libertad del país triunfe.

“No es muerte, es violencia. No es ausencia, sino que lo sacaron. No es injusticia, es la decisión de unos. No es el silencio, es la mentira. No es la impunidad, es la complicidad. Es rabia, frustración, tristeza. Y Colombia llora de pie. Jamás vencida. Unida y firme. Colombia puede más. No importa cuánto la ataquen: Colombia no cae. Y vamos a seguir y no vamos a parar hasta que la vida y la libertad triunfen siempre”, dijo la senadora Valencia.

Mensaje de Andrés Forero por el magnicidio de Miguel Uribe - crédito @AForeroM

Por su parte, el representante del Centro Democrático Andrés Forero señaló que la sorda violencia ha silenciado la voz de un gran político como lo fue Miguel Uribe Turbay.

“La sorda violencia nos ha arrebatado al mejor de nosotros. Han silenciado la voz de un político excepcional, pero sobre todo nos quitaron a un ser humano extraordinario. ¡Qué falta nos vas a hacer, Miguel, y qué vacío el que nos dejas!“, dijo Forero.

Publicación de Paola Holguín sobre la muerte de Miguel Uribe - crédito @PaolaHolguin

“Todas las oraciones para que Dios sea fuente de fortaleza y consuelo en un momento tan doloroso. Que Miguel desde el cielo guíe a Colombia y que su lucha sea ejemplo para las nuevas generaciones. A su Padre, su Esposa, su Hermana, sus Hijitos, y toda la familia un abrazo”, fueron las palabras de Paola Holguín.