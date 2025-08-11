Donald Trump comparó la inseguridad de Washington con la de Bogotá: “Los peores lugares del mundo”

Donald Trumpo compartió a Washington con Bogotá, al decir que la capital colombiana es segunda en índice de criminalidad - crédito EFE/ Will Oliver

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que comenzará una intervención policial en Washington D. C., por el aumento de la criminalidad en la ciudad.

La operación llevará por lema Día de la Liberación debido al incremento en la cifra de asesinatos.

Lo que llamó la atención de este anuncio fue la comparación que hizo el primer mandatario estadounidense con las cifras en las que Bogotá ocupa la segunda posición en criminalidad, junto a otras ciudades latinoamericanas, diciendo que era “uno de los peores lugares del mundo”, ya que actualmente en Washington se reportan 27 homicidios por cada cien mil habitantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Donald Trump aseguró que Washington tiene la tasa de criminalidad más alta seguida por Bogotá y Ciudad de México - crédito X

En rueda de prensa en la Casa Blanca, aseguró que pondrá a la Policía bajo el control federal y confirmó que la Guardia Nacional también hará presencia en las calles para salvaguardar la integridad del pueblo estadounidense.

“La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta”.

Donald Trump basó su decisión en una serie de informes los cuales presentó en unos gráficos en el encuentro con la prensa, información que tiene de la cantidad de homicidios ocurridos en 2024 en la que comparó a Washington con un reporte de 27,54 por cada cien mil habitantes, mientras que Bogotá alcanza un índice de 15,1 por cada cien mil habitantes, por encima de Ciudad de México, Lima o La Habana.