Deuda externa de Colombia bajó levemente en mayo y se mantuvo en el 49,2% del PIB, estas son las cifras del Banco de la República

El Banco de la República informó que, al cierre de mayo de 2025, el saldo de la deuda externa de Colombia se situó en USD207.657 millones, equivalente al 49,2% del Producto Interno Bruto (PIB), según el cálculo preliminar. Esta cifra representa una ligera disminución frente a abril, cuando el saldo alcanzó USD207.829 millones.

Del total registrado en mayo, USD116.774 millones correspondieron a deuda pública externa, mientras que USD90.882 millones fueron obligaciones del sector privado. Ambos segmentos mostraron variaciones a la baja en comparación con el mes previo, cuando la deuda pública ascendía a USD116.911 millones y la privada a USD90.917 millones.

El boletín técnico del banco detalla que el descenso del saldo no necesariamente responde al flujo neto de endeudamiento, ya que el cálculo incorpora el efecto del tipo de cambio. En términos de composición, la deuda externa pública mantiene su mayor proporción en obligaciones de largo plazo, mientras que en el sector privado persiste una estructura diversificada entre préstamos, emisiones de bonos y créditos comerciales.

En mayo, el endeudamiento neto total presentó un saldo negativo de USD244 millones, resultado de desembolsos y amortizaciones que, en el agregado, implicaron un pago neto al exterior. Este comportamiento se explica principalmente por la reducción en los flujos de largo plazo y el pago de capital en vencimientos programados.

El servicio de la deuda externa de largo plazo durante el mes alcanzó los USD3.575 millones, de los cuales USD1.784 millones correspondieron al sector público y USD1.792 millones al sector privado. Estos pagos incluyen tanto amortizaciones como intereses, y reflejan la dinámica de cumplimiento de las obligaciones externas del país.

En perspectiva histórica, el saldo de la deuda externa como proporción del PIB ha mostrado variaciones relevantes en los últimos años. Pasó de representar el 53,2% en 2023 a un 48,1% en promedio provisional de 2024, y se mantiene por debajo del 50% en lo corrido de 2025, de acuerdo con las cifras del Banco de la República.

La autoridad monetaria precisó que las cifras como porcentaje del PIB están sujetas a revisión, ya que se calculan con base en los últimos cuatro trimestres del PIB en dólares corrientes, tomando como referencia la información del Dane.

Con este leve retroceso, el panorama de la deuda externa de Colombia en mayo refleja estabilidad relativa en medio de un contexto internacional marcado por la volatilidad de tasas de interés y condiciones cambiarias. No obstante, los analistas advierten que la tendencia dependerá de las decisiones de financiamiento externo del Gobierno y del sector privado en lo que resta del año.

Así se ve en la economía

El leve descenso de la deuda externa de Colombia en mayo de 2025 representa un ajuste marginal pero con implicaciones económicas relevantes. Aunque la reducción es de apenas USD172 millones, se produce en un contexto internacional de alta volatilidad de tasas de interés y presiones cambiarias, lo que convierte cualquier alivio en el saldo en un indicador de resiliencia.

El dato de endeudamiento neto negativo por USD244 millones refleja que, en el agregado, el país pagó más de lo que recibió en financiamiento externo. Esto puede interpretarse como una estrategia de desendeudamiento moderado, alineada con la búsqueda de sostenibilidad fiscal, pero también podría implicar menor liquidez para inversión si no se compensa con otras fuentes de capital.

La composición de la deuda sigue mostrando un perfil relativamente estable, predominio del largo plazo en el sector público, lo que mitiga riesgos de refinanciamiento, y diversificación de instrumentos en el sector privado, lo que dispersa la exposición a choques de mercado. Sin embargo, el servicio de la deuda externa —USD3.575 millones solo en mayo— evidencia una carga significativa sobre la balanza de pagos, presionando las reservas internacionales y la cuenta corriente.

Históricamente, la relación deuda/PIB por debajo del 50% es un avance respecto al 53,2% de 2023, pero su sostenibilidad dependerá de factores como el crecimiento económico, la estabilidad del peso y la capacidad de acceder a financiamiento en condiciones favorables. En suma, la fotografía de mayo es la de un país que logra contener su endeudamiento, aunque la senda futura estará sujeta a la disciplina fiscal y la coyuntura externa.