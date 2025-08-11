Alfredo Saade desató duras críticas tras comparar los riesgos de la política con montar bicicleta, tras muerte de Miguel Uribe: “¡Qué cinismo!”

Alfredo Saade desató la controversia por sus comparaciones tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe - @alfredosaadev/X

Las declaraciones de Alfredo Saade, jefe de Despacho del presidente de la República, Gustavo Petro, generaron controversia. Y todo por su referencia al magnicidio que sufrió el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, que murió en madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, luego de luchar durante dos meses y cuatro días por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El polémico funcionario, que llegó al Ejecutivo desde junio pasado para liderar el gabinete del jefe de Estado, se atrevió a comparar los riesgos de la actividad política con montar bicicleta; un paralelismo que no tardó en ocasionar fuertes reacciones en las redes sociales, pues según sus críticos trataría de minimizar el impacto de este deceso, luego del cruento ataque sufrido por el joven político el 7 de junio en la capital.

Según Saade, la actividad política siempre tiene un riesgo. “No creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelló un vehículo. Y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado”, afirmó el funcionario del Ejecutivo, que goza de pleno respaldo de Petro.

El precandidato presidencial fue asesinado a los 39 años, tras el atentado sufrido en el barrio Modelia de Bogotá - crédito archivo Infobae Colombia

Y desde la Casa de Nariño, destacó el contexto histórico de violencia en el país. “Está convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino”, agregó en sus declaraciones e informó de la realización de un Consejo de Seguridad nacional, en el que el primer mandatario entregaría directrices para salvaguardar “la vida, los bienes y la honra de todos los ciudadanos”.

Antes, a través de sus redes sociales, el jefe de Despacho arremetió contra un medio por sus cuestionamientos. “Flaco favor le hace @BluRadioCo al país con sus comentarios que hacen creer que el presidente odiaba al senador y peor aún entrevistando a políticos para que hablen mal del presidente. Nada más alejado de la realidad, él no tiene espacio para odiar; por el contrario, cree en el amor fraternal”, publicó.

Las duras reacciones frente a las polémicas afirmaciones de Alfredo Saade

Frente a estas afirmaciones, diversas figuras públicas reaccionaron con dureza a las palabras de Saade. Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, expresó su indignación frente a la posición del jefe de Despacho: que desde su llegada a la Casa de Nariño se ha visto envuelto en una serie de polémicas, como cuando pidió la reelección de Petro al término de la instalación del Congreso, el 20 de julio.

“¡No puedo creer que ni hoy tengan un poco de respeto y altura! ¡Qué asco y que cinismo!”, indicó la congresista. A su turno, Alejandro Gaviria, exministro de Educación y excandidato presidencial, afirmó que lo que llamó un “asesinato atroz” no fue un accidente casual al que tenga que resignarse el país, sino “un crimen planeado y ejecutado por grupos violentos que sienten que pueden matar impunemente”.

Con este duro mensaje, la representante Katherine Miranda hizo pública su respuesta al jefe de Despacho del Gobierno, Alfredo Saade - crédito @KatheMirandaP/X

El exministro Alejandro Gaviria cuestionó con este mensaje las declaraciones del jefe de Despacho de la presidencia, Alfredo Saade - crédito @AGaviriaU/X

Por su parte, el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, fue más allá. “La falta de humanidad del señor Saade es indignante. Comparar el magnicidio de Miguel Uribe con una caída en bicicleta muestra la ausencia total de respeto por la vida, por la verdad y por la memoria de las víctimas por parte de este Gobierno. Minimizar un asesinato es, en sí mismo, una forma de violencia", denunció el congresista.

Con este mensaje, el representante Julio César Triana le respondió ak jefe de Despacho de la presidencia, Alfredo Saade - crédito @TrianaCongreso/X

Del mismo modo, el concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, también se unió a las críticas. “Este comentario del ‘pastor’ Saade solo busca normalizar la violencia política en el país. No. Montar en bicicleta no se puede comparar con ejercer la oposición en un país en el que el presidente saca una espada y una bandera de guerra a muerte contra sus contradictores”, indicó el cabildante distrital.

El concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos expresó su indignación por palabras del jefe de Despacho, Alfredo Saade - crédito @SoyVahos/X