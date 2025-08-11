Colombia

Alfredo Saade desató duras críticas tras comparar los riesgos de la política con montar bicicleta, tras muerte de Miguel Uribe: “¡Qué cinismo!”

El jefe de Despacho del presidente de la República, Gustavo Petro, causó fuertes reacciones por sus más recientes declaraciones, en las que además salió en defensa del Gobierno tras las acusaciones sobre su presunta responsabilidad en el magnicidio del joven congresista y aspirante al primer cargo de la nación

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Alfredo Saade desató la controversia
Alfredo Saade desató la controversia por sus comparaciones tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe - @alfredosaadev/X

Las declaraciones de Alfredo Saade, jefe de Despacho del presidente de la República, Gustavo Petro, generaron controversia. Y todo por su referencia al magnicidio que sufrió el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, que murió en madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, luego de luchar durante dos meses y cuatro días por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El polémico funcionario, que llegó al Ejecutivo desde junio pasado para liderar el gabinete del jefe de Estado, se atrevió a comparar los riesgos de la actividad política con montar bicicleta; un paralelismo que no tardó en ocasionar fuertes reacciones en las redes sociales, pues según sus críticos trataría de minimizar el impacto de este deceso, luego del cruento ataque sufrido por el joven político el 7 de junio en la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según Saade, la actividad política siempre tiene un riesgo. “No creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelló un vehículo. Y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado”, afirmó el funcionario del Ejecutivo, que goza de pleno respaldo de Petro.

El precandidato presidencial fue asesinado
El precandidato presidencial fue asesinado a los 39 años, tras el atentado sufrido en el barrio Modelia de Bogotá - crédito archivo Infobae Colombia

Y desde la Casa de Nariño, destacó el contexto histórico de violencia en el país. “Está convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino”, agregó en sus declaraciones e informó de la realización de un Consejo de Seguridad nacional, en el que el primer mandatario entregaría directrices para salvaguardar “la vida, los bienes y la honra de todos los ciudadanos”.

Antes, a través de sus redes sociales, el jefe de Despacho arremetió contra un medio por sus cuestionamientos. “Flaco favor le hace @BluRadioCo al país con sus comentarios que hacen creer que el presidente odiaba al senador y peor aún entrevistando a políticos para que hablen mal del presidente. Nada más alejado de la realidad, él no tiene espacio para odiar; por el contrario, cree en el amor fraternal”, publicó.

Las duras reacciones frente a las polémicas afirmaciones de Alfredo Saade

Frente a estas afirmaciones, diversas figuras públicas reaccionaron con dureza a las palabras de Saade. Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, expresó su indignación frente a la posición del jefe de Despacho: que desde su llegada a la Casa de Nariño se ha visto envuelto en una serie de polémicas, como cuando pidió la reelección de Petro al término de la instalación del Congreso, el 20 de julio.

“¡No puedo creer que ni hoy tengan un poco de respeto y altura! ¡Qué asco y que cinismo!”, indicó la congresista. A su turno, Alejandro Gaviria, exministro de Educación y excandidato presidencial, afirmó que lo que llamó un “asesinato atroz” no fue un accidente casual al que tenga que resignarse el país, sino “un crimen planeado y ejecutado por grupos violentos que sienten que pueden matar impunemente”.

Con este duro mensaje, la
Con este duro mensaje, la representante Katherine Miranda hizo pública su respuesta al jefe de Despacho del Gobierno, Alfredo Saade - crédito @KatheMirandaP/X
El exministro Alejandro Gaviria cuestionó
El exministro Alejandro Gaviria cuestionó con este mensaje las declaraciones del jefe de Despacho de la presidencia, Alfredo Saade - crédito @AGaviriaU/X

Por su parte, el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, fue más allá. “La falta de humanidad del señor Saade es indignante. Comparar el magnicidio de Miguel Uribe con una caída en bicicleta muestra la ausencia total de respeto por la vida, por la verdad y por la memoria de las víctimas por parte de este Gobierno. Minimizar un asesinato es, en sí mismo, una forma de violencia", denunció el congresista.

Con este mensaje, el representante
Con este mensaje, el representante Julio César Triana le respondió ak jefe de Despacho de la presidencia, Alfredo Saade - crédito @TrianaCongreso/X

Del mismo modo, el concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, también se unió a las críticas. “Este comentario del ‘pastor’ Saade solo busca normalizar la violencia política en el país. No. Montar en bicicleta no se puede comparar con ejercer la oposición en un país en el que el presidente saca una espada y una bandera de guerra a muerte contra sus contradictores”, indicó el cabildante distrital.

El concejal de Bogotá Óscar
El concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos expresó su indignación por palabras del jefe de Despacho, Alfredo Saade - crédito @SoyVahos/X

Temas Relacionados

Miguel UribeMuerte Miguel UribeMuerte de Miguel UribeAsesinato Miguel UribeMagnicidio Miguel UribeCentro DemocráticoAlfredo SaadeGobierno PetroGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Murió Miguel Uribe: el senador será despedido con actos solemnes en Bogotá

El legislativo confirmó que el cuerpo del senador será velado en cámara ardiente desde el 11 de agosto, con acceso público el 12 y ceremonia fúnebre el 13 en la Catedral Primada de Colombia

EN VIVO | Murió Miguel

Se desmovilizaron dos miembros del Clan del Golfo y ELN en Risaralda

Añadió que el objetivo principal de este so metimiento es recolectar información clave sobre los movimientos clandestinos de los grupos armados organizados

Se desmovilizaron dos miembros del

Muerte de Miguel Uribe: así se llevará a cabo la cámara ardiente en honor al precandidato presidencial y senador en el Congreso

Las autoridades del Legislativo enviaron mensajes de condolencia a la familia, amigos y copartidarios del joven político, que perdió la batalla tras una lucha de dos meses y cuatro días por sobrevivir

Muerte de Miguel Uribe: así

Colombiano que juega en Corea reveló que ha recibido 12 multas desde que llegó al país: “Esto es lo malo de ser latino”

Pablo Sabbag, futbolista de paso por clubes como La Equidad y Deportivo Cali, reveló detalles de lo que ha sido su experiencia viviendo en el país asiático

Colombiano que juega en Corea

La economía acelera y supera pronósticos: el PIB subiría 3,2%, según Corficolombiana

Nuevos hábitos de gasto transforman el panorama económico. El sector servicios lidera el crecimiento, mientras la construcción y la minería frenan el avance

La economía acelera y supera
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian que el Clan del

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Él es el padre de Miguel Uribe Turbay: el asesinado senador no tenía ningún parentesco con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Pichingo sacó lágrimas en ‘Masterchef Celebrity’ tras contar que creció en medio de la violencia: “No podíamos salir de casa”

Valentina Taguado recordó en “MasterChef Celebrity” su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

Alejandro Estrada confesó que no le ha sido fácil superar su relación con Dominica Duque: “Se extraña”

Deportes

Colombiano que juega en Corea

Colombiano que juega en Corea reveló que ha recibido 12 multas desde que llegó al país: “Esto es lo malo de ser latino”

Besiktas daría salida a jugador colombiano que fichó meses atrás: habría interés desde Polonia y Portugal

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”