Vicky Dávila se despachó contra Petro y lo culpó de “hostigar” a la oposición: “Es el responsable político de lo que le pasó a Miguel Uribe”

La candidata presidencial y periodista Vicky Dávila lanzó fuertes acusaciones en contra del presidente Gustavo Petro, por el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

"Usted es el responsable político de lo que le pasó a Miguel Uribe. Usted que lo hostigaba como a toda la oposición. Con todo su poder, nos ha llamado nazis, corruptos, muñeca de la mafia. Lo que nos pase a los demás, también es su responsabilidad", señaló la periodista.

Dávila le recordó a Gustavo Petro las palabras con las que este atacaba al abuelo de Miguel Uribe Turbay, y le pidió respeto por el dolor de la familia del senador.

“Usted que atacaba a miguel diciéndoles barbaridades de su abuelo. Usted que ha exaltado la bandera rojo y negro de la muerte o la guerra. NO LO USE USTED, en su discurso del mal. Respete el dolor de la familia y del país. Además de todo, desalmado”, señaló.

El pronunciamiento de Vicky Dávila se dio por una publicación en X que hizo el presidente Gustavo Petro, en el cual abordó el tema de Miguel Uribe afirmando que: “El senador Miguel Uribe Turbay es hoy, antes que nada, un ser humano vivo; en su estado, no debe ser manipulado por nadie. Se trata de lo fundamental: la dignidad humana".

El anterior mensaje de Petro hizo que Dávila saliera en defensa de Miguel Uribe y atacara al presidente de la República.

Último parte médico de Miguel Uribe y pronunciamiento de su esposa María Claudia Tarazona: “Él nos necesita”

El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá desde el 7 de junio, cuando resultó gravemente herido en un atentado ocurrido durante un mitin político en la capital.

Tras más de dos meses en recuperación, el político presentó un retroceso en su estado de salud luego de sufrir una hemorragia en el sistema nervioso central.

El parte médico emitido el 9 de agosto por la Fundación Santa Fe confirmó que Uribe Turbay regresó a una condición crítica y requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de emergencia para estabilizarlo.

Ante el delicado panorama clínico, la esposa del senador, María Claudia Tarazona, hizo un llamado a la ciudadanía para unirse en una jornada de oración por la recuperación de Uribe.

El evento se llevará a cabo el lunes 11 de agosto de 2025 a las 7:00 p. m. y será transmitido en vivo mediante el perfil de Tarazona en redes sociales. La iniciativa incluye rezar el santo rosario no solo por la salud de Uribe, sino también por la paz en Colombia.

“Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia. Para Miguel su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación. Este lunes 11 a las 7:30 pm, unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación”, afirmó Tarazona.

Las muestras de apoyo no tardaron en llegar desde diferentes sectores. Políticos de diversas corrientes manifestaron su solidaridad e instaron a la comunidad a sumarse al acto de oración.

Alfredo Saade, jefe de Despacho, expresó: “Mi más profunda solidaridad con la familia del senador Miguel Uribe. Son tiempos de oración y fe creyendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Oremos la oración del justo tiene poder”.

Por su parte, Katherine Miranda, representante a la Cámara, se sumó a la convocatoria en redes sociales: “¡Fuerza Miguel! ¡El país está contigo! ¡Entremos todos en oración, elevemos una oración por su salud, Dios lo puede todo!”.

La Fiscalía continúa investigando el atentado ocurrido el 7 de junio, que mantiene en estado delicado al senador Miguel Uribe, y ha dado cuenta de varias capturas, incluido el presunto coordinador del ataque y un menor implicado en los hechos.