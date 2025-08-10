Colombia

Motociclista falleció tras ser arrollado por un camión en Bogotá

El siniestro vial se habría producido cuando la motocicleta perdió el control e impactó de manera violenta contra el vehículo de mayor tamaño

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

El CTI de la Fiscalía
El CTI de la Fiscalía se encargó del levantamiento del cadáver - crédito @CTI/Sitio web

Un accidente de tráfico registrado en Ciudad Bolívar, Bogotá, dejó como saldo la muerte de un motociclista que habría sido arrollado por un camión.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:45 p. m. del viernes 8 de agosto en la intersección de la avenida Boyacá, una vía considerada de alta circulación y, según habitantes de la zona, frecuente escenario de accidentes.

De acuerdo con el reporte presentado por QHubo, el siniestro se habría producido cuando la motocicleta perdió el control e impactó de manera violenta contra un camión, posiblemente afectada por las intensas lluvias que se registraban en la ciudad al momento del choque. El motociclista falleció en el lugar, pese a la alerta que generó el accidente entre los habitantes y conductores.

El siniestro vial ocurrió en
El siniestro vial ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar - crédito Captura de pantalla de redes sociales

Un equipo de criminalística realizó el levantamiento del cuerpo y emprendió la recolección de pruebas para intentar esclarecer las condiciones del siniestro.

A raíz de la tragedia, surgieron denuncias de posibles fallas en la atención de la emergencia.

Un testigo del medio citado, a través de ‘Solo Emergencias Moteros – SEM’, acusó presunta negligencia del personal de la ambulancia que llegó al sitio.

Según el relato, el motociclista “estaba vivo” al momento de la llegada de la ambulancia, pero “la médico auxiliar y el técnico vial estaban afuera de la ambulancia” y “no hacen absolutamente nada”, esperando hasta el fallecimiento del accidentado.

El centro médico Meissen, uno de los hospitales cercanos, se encuentra a escasos minutos del punto del accidente.

La indignación de familiares y testigos se sumó a los cuestionamientos acerca de la respuesta de los servicios de emergencia, ya que el motociclista podría haber recibido atención más rápida, según las versiones recogidas por el medio.

Pronunciamiento de la Secretaría de
Pronunciamiento de la Secretaría de Tránsito de Bogotá sobre el accidente - crédito @BogotaTransito

Accidente vial dejó un muerto y ocho heridos en la vía Bogotá-Tunja

Un choque múltiple ocurrido la mañana del 4 de agosto de 2025 en la vía Bogotá-Tunja dejó como saldo la muerte del conductor de un bus intermunicipal y ocho personas heridas.

El accidente ocurrió en el tramo que comunica a los municipios de Chocontá y Villapinzón, cuando una caravana del Ejército Nacional se encontraba detenida debido a un bloqueo vial.

La emergencia se generó luego de que una buseta de servicio público de la empresa Los Delfines colisionara por detrás contra un camión tipo FTR del Ejército.

Este choque desencadenó una colisión en cadena que involucró a otros vehículos militares presentes en la caravana, según el reporte.

El impacto fue especialmente grave para el conductor del bus, quien perdió la vida en el lugar, confirmó el Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo del Ejército.

Las autoridades señalaron que seis civiles y dos militares resultaron heridos en el siniestro, siendo trasladados al Hospital San Martín de Porres, ubicado en Chocontá. Hasta el momento, los heridos continúan recibiendo atención médica.

Choque múltiple en la vía Bogotá-Tunja dejó al conductor de un bus muerto y ocho heridos: una caravana militar estuvo implicada - crédito SumeRed/Facebook

El Ejército Nacional expresó su pesar tras la muerte del conductor y manifestó su solidaridad con los familiares de la víctima.

“Lamentamos profundamente la muerte del conductor del vehículo de servicio público y manifestamos nuestras condolencias a los allegados”, comunicó la institución y reiteró su colaboración con las autoridades encargadas de la investigación.

Accidente vial dejó un muerto y un herido entre Bogotá y Tunja

Un motociclista falleció la tarde del 4 de agosto de 2025 en un accidente registrado en la carretera que conecta Tunja y Bogotá, en el sector conocido como La Lajita, cerca del Puente de Boyacá.

El accidente involucró una ambulancia que trasladaba a un paciente hacia Bogotá y una motocicleta que transitaba en sentido contrario.

Accidente de tránsito en Bogotá
Accidente de tránsito en Bogotá y Tunja - crédito Captura de pantalla de Redes sociales

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja, “encontramos una colisión frontal entre una ambulancia que se encontraba realizando el traslado de un paciente a la ciudad de Bogotá y una motocicleta que veía en sentido contrario”, declaró el capitán Darío Alberto Pedreros.

El impacto del choque fue tan fuerte que el motociclista salió disparado, impactó contra el pavimento y perdió la vida en el lugar. El copiloto que lo acompañaba resultó gravemente herido y fue remitido a un hospital local.

Las primeras investigaciones apuntan a que los bloqueos derivados del paro obligaron a la ambulancia a circular en contravía por el único carril disponible.

