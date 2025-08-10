Resultados de la Lotería del Cauca: números ganadores del sábado 9 de agosto de 2025

Lotería del Cauca, una de las principales loterías colombianas que entrega miles de millones de pesos en premios, anunció los ganadores de su más reciente sorteo.
Fecha: sábado 9 de agosto de 2025.
Premio mayor:
- 2019 Serie 287
Seco de 300 millones:
- 5857 Serie 163
Seco de 200 millones:
- 4286 Serie 047
Seco de 100 millones:
- 4488 Serie 012
- 3329 Serie 300
Seco de 50 millones:
- 5751 Serie 097
- 7142 Serie 142
- 7658 Serie 099
Seco de 10 millones:
- 5825 Serie 246
- 6040 Serie 305
- 4025 Serie 250
- 7028 Serie 161
- 7948 Serie 009
- 5499 Serie 009
- 3841 Serie 155
- 4188 Serie 192
- 4335 Serie 095
- 1185 Serie 144
- 1450 Serie 157
- 2671 Serie 219
- 0962 Serie 198
- 9288 Serie 222
- 0924 Serie 004
- 3579 Serie 039
- 8114 Serie 213
- 5077 Serie 105
- 2027 Serie 309
- 3103 Serie 029
- 3073 Serie 143
- 5783 Serie 191
- 8907 Serie 201
- 5629 Serie 128
- 7439 Serie 242
- 2097 Serie 192
- 1321 Serie 072
A qué hora se juega la Lotería del Cauca
La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:
- Todos los sábados.
- A las 23:00 horas.
¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Cauca?
Los premios de la Lotería del Cauca están sujetos principalmente a los siguientes impuestos y retenciones:
- Se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor total del premio. Este impuesto recae sobre la ganancia ocasional que representa el premio y se descuenta antes de que el ganador reciba el dinero. Esta retención aplica tanto para el premio mayor como para premios secundarios o aproximaciones superiores a $2.036.000 pesos.
- Además, el ganador debe considerar que podría enfrentar otros cargos administrativos o notariales relacionados con el cobro del premio.
- En el caso de tener deudas fiscales con el Gobierno, estas pueden ser descontadas del monto del premio antes de la entrega.
Es importante reiterar que el impuesto principal que se aplica al premio de la Lotería del Cauca es una retención del 20% sobre la ganancia ocasional, que reduce el monto neto que recibe el ganador. Este descuento es obligatorio y gestionado por la entidad que paga el premio para cumplir con las normativas fiscales colombianas.
Cuál es el plan de premios
La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:
- Un premio mayor de 8 mil millones de pesos.
- Un premio de 300 millones de pesos.
- Un premio de 200 millones de pesos.
- Dos premios de 100 millones de pesos.
- Tres premios de 50 millones de pesos.
- 27 premios de 10 millones de pesos.
A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.
¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?
Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.
Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.
Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.
Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.
Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.
Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.