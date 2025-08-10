Colombia

Jota Pe Hernández arremetió contra Petro por respaldar a militares venezolanos: “¿Qué tendrá por esconder que le teme tanto al coletazo?"

El senador lanzó fuertes insinuaciones de que el presidente de Colombia estaría ocultando información que podría vincularlo con el dictador venezolano

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El senador cuestionó el respaldo
El senador cuestionó el respaldo expresado por el presidente Petro - crédito Ovidio Gonzalez/Presidencia - @SenadoGovCo/X

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, arremetió contra el presidente Gustavo Petro por respaldar las declaraciones del mayor general Javier José Marcano Tabata, en representación del Ejército Bolivariano de Venezuela, quien criticó duramente a Estados Unidos por la recompensa millonaria ofrecida a cambio de información que conduzca a la captura del dictador Nicolás Maduro.

Las polémicas afirmaciones de las fuerzas armadas venezolanas se conocieron el 10 de agosto de 2025, cuando, a través de un video, rechazaron las acciones del Gobierno de Donald Trump en relación con el régimen venezolano. En la grabación, el alto oficial calificó a la administración estadounidense como un “gobierno supremacista” y aseguró que los señalamientos contra Maduro constituyen una violación del derecho internacional humanitario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Adicionalmente, el militar del vecino país aseguró que las sanciones impuestas por Estados Unidos forman parte de un supuesto plan estructurado desde el Pentágono para afectar el desarrollo de la sociedad venezolana y, a su vez, deteriorar la calidad de vida de sus habitantes.

Frente al mensaje difundido por el Ejército venezolano, el presidente Gustavo Petro expresó su respaldo y afirmó que dicha institución es heredera de los valores promovidos por Simón Bolívar, por lo que tendría la legitimidad para enarbolar “el estandarte de la vida”.

“El ejército que quede en lo que fue la Gran Colombia será aquel que pueda levantar con orgullo el estandarte de la vida, de los valores fundamentales de la humanidad, herederos de la libertad jurada por Bolívar”, escribió el mandatario.

Las reacciones del mundo político al polémico pronunciamiento del jefe de Estado colombiano no se hicieron esperar, y rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes de rechazo al respaldo ofrecido a las fuerzas militares que sostienen la dictadura en Venezuela.

El senador escribió a través
El senador escribió a través de su cuenta oficial de la red social X - crédito @JotaPeHernandez/x

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la del senador Jota Pe Hernández, quien, pese a pertenecer a una colectividad con miembros afines a las ideas de izquierda, se ha posicionado como un ferviente opositor a las políticas impulsadas desde la Casa de Nariño. En su mensaje, el congresista se dirigió directamente al jefe de Estado y llegó a insinuar que el respaldo al régimen militar venezolano obedece a una supuesta complicidad entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

Hernández sugirió que, tras el anuncio de la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Washington por información que conduzca a la captura de Maduro, el presidente Petro habría reaccionado con nerviosismo, lo cual —según él— podría deberse a que estaría ocultando información sensible que lo comprometería.

“¿Muchos nervios, Petro? ¿Qué tendrá por esconder que le teme tanto al coletazo?”, escribió el senador a través de su cuenta oficial en la red social X.

Este fue el mensaje del régimen que respaldó el presidente Petro - crédito Gobierno de Venezuela

Si bien el mensaje del senador se limitó a insinuaciones sobre que el presidente podría estar ocultando algo más que una simple afinidad con el líder del régimen venezolano, también declaró que, de comprobarse una relación directa entre Gustavo Petro y las actividades de la dictadura, el mandatario colombiano debería enfrentar sanciones y consecuencias similares a las que recaerían sobre Maduro por parte de los Estados Unidos.

“Si algo debe, si tiene alguna complicidad, ¡pues ojalá también pague!”, concluyó.

Este mensaje se suma a la línea de actuación que ha caracterizado a Jota Pe Hernández en el Congreso de la República, donde ha mantenido una postura crítica frente al jefe de Estado y ha lanzado constantes señalamientos contra legisladores afines a las ideas del Gobierno nacional.

El senador ha sido ferviente
El senador ha sido ferviente opositor a Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A su vez, ha cazado peleas con algunos de sus compañeros del Senado por cuenta del tono de confrontación que emplea en varias de sus intervenciones, en las que cuestiona, tanto los escándalos de corrupción que se han develado a lo largo del Gobierno Petro, como los millonarios privilegios con los que cuentan los miembros de la administración gubernamental y del Congreso de la República, institución de la que es miembro.

Temas Relacionados

Jota Pe HernadezGustavo PetroRegimen venezolanoNicolas MaduroDictaduraColombia-Noticias

Más Noticias

Katherine Miranda arremetió contra Petro, tras polémica instrucción: “¿Ahora nuestra fuerza pública al servicio del dictador de Maduro?”

La representante a la Cámara de la Alianza Verde no ocultó su enojo frente al más reciente mensaje del presidente de la República, en la que pidió a los miembros de la fuerza pública defender al régimen en caso de un ataque del Gobierno de los Estados Unidos, que arreció en su ofensiva por el Cartel de los Soles

Katherine Miranda arremetió contra Petro,

Arturo Reyes finalizaría su travesía en el fútbol peruano: no continuaría como técnico del Sport Boys

El entrenador colombiano habría sido despedido por el equipo inca tras una serie de malos resultados, apenas cinco meses después de haber asumido el cargo

Arturo Reyes finalizaría su travesía

Obras de TransMilenio en Soacha generan desvíos y congestión: autoridades piden rutas alternas

La ampliación del sistema incluye infraestructura moderna, desvíos temporales y estrategias para mitigar congestión, con el objetivo de entregar una experiencia renovada a más de un millón de usuarios en 2026

Obras de TransMilenio en Soacha

Cámara de Representantes está bajo escrutinio luego de trabajar solo dos días en la semana del 7 de agosto: tiene más de 600 proyectos acumulados

El Congreso de la República cuenta con plazo hasta el 20 de junio de 2026 para dar trámite a los proyectos de ley vigentes, en un escenario en el que no dispone de tiempo para dilaciones y que, además, estará marcado por las campañas electorales del año entrante

Cámara de Representantes está bajo

Beéle despidió a su padre dedicándole un emotivo verso, pero las críticas no se hicieron esperar: “No se le entiende”

El famoso artista barranquillero sorprendió al interpretar una canción para su papá, que recién falleció, aunque el foco estuvo en su talento

Beéle despidió a su padre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque armado contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: esto se sabe

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Beéle despidió a su padre

Beéle despidió a su padre dedicándole un emotivo verso, pero las críticas no se hicieron esperar: “No se le entiende”

Juan Duque habló de la cicatriz que tiene en su abdomen y que le recuerda que su vida estuvo en riesgo: “No había quirófanos”

De OnlyFans a pastor: exparticipante del ‘Desafío’ cerró su perfil en la página azul para dedicarse a predicar

Hernán Orjuela se despachó contra los que cometieron desmanes en el Movistar Arena de Bogotá

Sofía Vergara reveló su ingrediente secreto para mantener una piel hidratada y brillante: “Me envuelvo en plástico y a dormir”

Deportes

Arturo Reyes finalizaría su travesía

Arturo Reyes finalizaría su travesía en el fútbol peruano: no continuaría como técnico del Sport Boys

Con Natalia Garzón, Colombia conquistó su primer oro en los Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción

Daniel Muñoz protagonizó choque con árbitro de la final de la Community Shield contra Liverpool, ya sin Luis Díaz

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de la Community Shield con el Crystal Palace: vencieron al Liverpool por penales

Nairo Quintana dejó ver la herida que sufrió tras su fuerte caída en la Vuelta a Burgos, que lo dejó por fuera de la competencia