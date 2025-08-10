Jota Pe Hernández arremetió contra Petro por respaldar a militares venezolanos: “¿Qué tendrá por esconder que le teme tanto al coletazo?"

El senador cuestionó el respaldo expresado por el presidente Petro - crédito Ovidio Gonzalez/Presidencia - @SenadoGovCo/X

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, arremetió contra el presidente Gustavo Petro por respaldar las declaraciones del mayor general Javier José Marcano Tabata, en representación del Ejército Bolivariano de Venezuela, quien criticó duramente a Estados Unidos por la recompensa millonaria ofrecida a cambio de información que conduzca a la captura del dictador Nicolás Maduro.

Las polémicas afirmaciones de las fuerzas armadas venezolanas se conocieron el 10 de agosto de 2025, cuando, a través de un video, rechazaron las acciones del Gobierno de Donald Trump en relación con el régimen venezolano. En la grabación, el alto oficial calificó a la administración estadounidense como un “gobierno supremacista” y aseguró que los señalamientos contra Maduro constituyen una violación del derecho internacional humanitario.

Adicionalmente, el militar del vecino país aseguró que las sanciones impuestas por Estados Unidos forman parte de un supuesto plan estructurado desde el Pentágono para afectar el desarrollo de la sociedad venezolana y, a su vez, deteriorar la calidad de vida de sus habitantes.

Frente al mensaje difundido por el Ejército venezolano, el presidente Gustavo Petro expresó su respaldo y afirmó que dicha institución es heredera de los valores promovidos por Simón Bolívar, por lo que tendría la legitimidad para enarbolar “el estandarte de la vida”.

“El ejército que quede en lo que fue la Gran Colombia será aquel que pueda levantar con orgullo el estandarte de la vida, de los valores fundamentales de la humanidad, herederos de la libertad jurada por Bolívar”, escribió el mandatario.

Las reacciones del mundo político al polémico pronunciamiento del jefe de Estado colombiano no se hicieron esperar, y rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes de rechazo al respaldo ofrecido a las fuerzas militares que sostienen la dictadura en Venezuela.

El senador escribió a través de su cuenta oficial de la red social X - crédito @JotaPeHernandez/x

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la del senador Jota Pe Hernández, quien, pese a pertenecer a una colectividad con miembros afines a las ideas de izquierda, se ha posicionado como un ferviente opositor a las políticas impulsadas desde la Casa de Nariño. En su mensaje, el congresista se dirigió directamente al jefe de Estado y llegó a insinuar que el respaldo al régimen militar venezolano obedece a una supuesta complicidad entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

Hernández sugirió que, tras el anuncio de la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Washington por información que conduzca a la captura de Maduro, el presidente Petro habría reaccionado con nerviosismo, lo cual —según él— podría deberse a que estaría ocultando información sensible que lo comprometería.

“¿Muchos nervios, Petro? ¿Qué tendrá por esconder que le teme tanto al coletazo?”, escribió el senador a través de su cuenta oficial en la red social X.

Este fue el mensaje del régimen que respaldó el presidente Petro - crédito Gobierno de Venezuela

Si bien el mensaje del senador se limitó a insinuaciones sobre que el presidente podría estar ocultando algo más que una simple afinidad con el líder del régimen venezolano, también declaró que, de comprobarse una relación directa entre Gustavo Petro y las actividades de la dictadura, el mandatario colombiano debería enfrentar sanciones y consecuencias similares a las que recaerían sobre Maduro por parte de los Estados Unidos.

“Si algo debe, si tiene alguna complicidad, ¡pues ojalá también pague!”, concluyó.

Este mensaje se suma a la línea de actuación que ha caracterizado a Jota Pe Hernández en el Congreso de la República, donde ha mantenido una postura crítica frente al jefe de Estado y ha lanzado constantes señalamientos contra legisladores afines a las ideas del Gobierno nacional.

El senador ha sido ferviente opositor a Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A su vez, ha cazado peleas con algunos de sus compañeros del Senado por cuenta del tono de confrontación que emplea en varias de sus intervenciones, en las que cuestiona, tanto los escándalos de corrupción que se han develado a lo largo del Gobierno Petro, como los millonarios privilegios con los que cuentan los miembros de la administración gubernamental y del Congreso de la República, institución de la que es miembro.