Hollman Morris propuso a presidente de la Dimayor transmitir fútbol colombiano por televisión pública: “Interesado”

El gerente de Rtvc reaccionó en sus redes sociales a una publicación en la que se menciona que Carlos Mario Zuluaga estaría buscando un nuevo dueño de los derechos de televisión del balompié nacional

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Hollman Morris reafrimó su posición
Hollman Morris reafrimó su posición como "gerente del sistema nacional de medios públicos del Estado colombiano"- crédito @HOLLMANMORRIS/X

Los derechos de televisión representan uno de los temas más complejos en el fútbol colombiano. Y es que desde que el balompié nacional comenzó a trasmitirse netamente por un canal privado, han sido múltiples los dirigentes que se han mostrado en contra, buscando que dicha programación vuelva a emitirse en forma pública.

Con respecto a tal panorama, el gerente de Rtvc, Hollman Morris, generó debate en la mañana del domingo 10 de agosto de 2025. El dirigente reaccionó a una publicación que se viralizó en redes sociales en la que se menciona que el actual presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, estaría buscando un nuevo dueño de los derechos de televisión del fútbol colombiano.

Puntualmente, la publicación decía lo siguiente: “BOMBAZO EN COLOMBIA. El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, ya se está moviendo para buscar nuevo dueño de los derechos de TV del fútbol colombiano. El contrato con Win Sports termina en diciembre de 2026 y desde 2027 el FPC podría cambiar de pantalla".

Frente a ello, Morris no dudó en aprovechar la ocasión para enviar un mensaje directo a Carlos Mario Zuluaga, reafirmando además su papel dentro de Rtvc. El dirigente comentó: “Doctor @CarlosZu14, presidente de la @Dimayor, es un clamor del pueblo colombiano que la liga profesional de fútbol se transmita por la televisión pública".

Acto seguido, Hollman Morris sentenció: “Si es cierta esta noticia, como gerente del sistema nacional de medios públicos del Estado colombiano, estoy interesado en hablar con usted”.

Esta fue la publicación a
Esta fue la publicación a la que reaccionó Hollman Morris- crédito @HOLLMANMORRIS/X

Rtvc ya había llegado a acuerdo con la Dimayor para transmitir el fútbol colombiano por radio

Desde mayo de 2024, la Dimayor llegó a un acuerdo estratégico con Rtvc, cediendo los derechos de transmisión radial de la Liga BetPlay y los cuadrangulares a Radio Nacional de Colombia. Esta alianza marcó un hito al permitir que los partidos lleguen completamente en señal abierta a todo el país, sin costo para los aficionados.

Radio Nacional cuenta con una cobertura nacional robusta, operando en 68 frecuencias de AM y FM que incluso incluyen las Emisoras de Paz, lo que garantiza que las transmisiones alcancen zonas apartadas y comunidades.

Para ofrecer estas transmisiones, RTVC conformó un equipo deportivo especializado encabezado por el narrador Luis Alfredo Hernández, la comentarista Laura Ruiz y el periodista Carlos Orduz.

Hollman Morris manifestó estar interesado
Hollman Morris manifestó estar interesado en hablar con Carlos Mario Zuluaga- crédito @HOLLMANMORRIS/X

Win Sports cuenta con los derechos de transmisión del fútbol colombiano hasta finales de 2026

Win Sports es el canal con los derechos exclusivos de transmisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), en un acuerdo vigente hasta finales de 2026. Según estimaciones de expertos, la industria recauda alrededor de 55 millones de dólares anuales, cifra que, al ser distribuida entre los 36 equipos de la Dimayor, resultaría en apenas 1.5 millones de dólares por club cada año.

El modelo de repartición de los ingresos es igualitario, lo que genera tensión. Clubes con mayor audiencia e inversión —como América, Nacional, Millonarios, Junior— reclaman una distribución proporcional a su popularidad y rendimiento.

Está en vilo el futuro
Está en vilo el futuro de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano - crédito Dimayor / Colprensa

Aunque algunos modelos propuestos contemplan reparto según rating, desempeño deportivo o asistencia, los cambios estatutarios requerirían votos mayoritarios de los clubes, situación complicada debido a que predominan los equipos más pequeños.

La Dimayor está preparando la renegociación del contrato para después de 2026. Se busca una valoración más objetiva del producto fútbol colombiano y asegurar una distribución más equitativa de los ingresos.

Además, se discuten nuevos formatos comerciales, como fortalecer streaming, productos digitales, incluso un torneo de reservas, todo orientado a aumentar el valor de los derechos vendidos.

Por su parte, Win Sports ha resaltado su rol como garante financiero del fútbol colombiano. Su presidenta, Andrea Guerrero, afirmó en marzo de 2025 que más del 60% de los ingresos del canal se destinan directamente a los clubes, y que nunca han tenido retrasos en los pagos.

