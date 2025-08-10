Colombia

“Hay una tremenda amenaza de exterminio de la oposición”: Paloma Valencia por condena a Álvaro Uribe y atentado contra Miguel Uribe

Valencia atribuye la ofensiva contra el expresidente a sectores de izquierda representados por el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro

Juan Romero

Paloma Valencia habló de caso
Paloma Valencia habló de caso Uribe en nueva columna - crédito Colprensa

La senadora Paloma Valencia expuso en su más reciente columna de opinión publicada en X una serie de reflexiones sobre el proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sobre las manifestaciones ciudadanas que lo han respaldado en diferentes ciudades del país.

Según la congresista, las movilizaciones evidencian el aprecio y la indignación que buena parte de la ciudadanía siente por la situación del exmandatario. Considera que la verdadera finalidad del proceso en su contra sería vincularlo con el paramilitarismo, fenómeno que, en su opinión, él combatió y desmontó durante su gobierno.

En su análisis, sostiene que para configurar el delito de soborno de testigos es necesario que las declaraciones involucradas sean verdaderas, y afirma que en este caso se trataría de testimonios de oídas, provenientes de personas que no conocen directamente a Uribe. A su juicio, la condena implicaría convertir esas versiones en hechos asumidos como ciertos.

“Ver a tantos colombianos respaldar al presidente Uribe en las calles de Colombia es una muestra de lo mucho que la ciudadanía lo quiere, le duele y le indigna lo que está pasando. Y no es para menos. Ha pasado desapercibida que la verdadera intención del proceso es vincular a Uribe con el paramilitarismo. Ese que él desmontó. Lo primero para configurar un soborno de testigos es determinar si lo que decían los testigos era cierto”, señaló.

Paloma Valencia publicó columna sobre
Paloma Valencia publicó columna sobre caso Uribe Vélez - crédito X

Valencia atribuye la ofensiva contra el expresidente a sectores de izquierda representados por el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro. También relaciona la designación de un exfiscal general como ministro de Justicia con una presunta presión sobre el proceso. Considera que la estrategia busca apartar a Uribe de la contienda política y que, posteriormente, se le ofrecería un acuerdo de impunidad a cambio de beneficios similares para otros actores.

“Es un ataque sólido de la izquierda representada en el senador Cepeda y Petro, quien nombró a Montelagre -la víctima- de ministro de justicia para presionar la sentencia. Con esto, finalmente, como han querido, sacan a Uribe de la contienda política. Luego, en un acto magnánimo, le ofrecerán impunidad a Uribe a cambio de la impunidad de los camaradas criminales”, añadió.

Valencia celebró las marchas en
Valencia celebró las marchas en apoyo al expresidente Uribe - crédito Reuteres

En la misma columna de opinión, la senadora menciona el atentado contra Miguel Uribe Turbay y plantea que existe una amenaza de “exterminio de la oposición” en un contexto preelectoral, lo que, según ella, no sería casual, sino parte de una estrategia.

“Aunado al atentado contra Miguel, el escenario es grave. Hay una tremenda amenaza de exterminio de la oposición. Al inicio del periodo electoral no es una coincidencia, es una estrategia”, apuntó.

Valencia habló del atentado contra
Valencia habló del atentado contra su colega Miguel Uribe - crédito Colprensa

Más allá del ámbito judicial, Valencia introduce el concepto de una “nueva resiliencia” en la sociedad colombiana. Señala que, a diferencia de épocas anteriores en las que la violencia y las crisis impulsaban la migración de ciudadanos, empresarios y académicos, en la actualidad percibe una mayoría que quiere permanecer en el país y construir su futuro en él. Vincula este cambio con la experiencia de desplazamientos y éxodos vividos en el pasado, que habrían reforzado el valor de permanecer en Colombia.

Recuerda que en el pasado, la resiliencia se manifestaba en una resistencia pasiva ante la violencia, hasta que, en su opinión, el liderazgo de Uribe movilizó a la ciudadanía para asumir un papel activo en la construcción del futuro. Afirma que la sociedad actual no se limita a soportar las dificultades, sino que se manifiesta, toma decisiones y propone soluciones, especialmente entre los jóvenes.

Para Valencia, esta actitud colectiva se refleja en las movilizaciones recientes, que interpreta como expresión de unidad, determinación y compromiso. Asegura que la enseñanza de Uribe ha sido no dejar el futuro del país sin vigilancia y que la defensa de sus causas se canalizará tanto en las calles como en las urnas, con el objetivo de garantizar seguridad, desarrollo y una democracia libre.

“En el pasado aguantamos, resistimos, pero dejábamos que la inercia siguiera. Pasábamos de una circunstancia mala a otra, y nuestro esfuerzo era resistirlo. Se normalizó la violencia, aprendimos a vivir en la dificultad, casi que aceptamos que esa vida en medio de la violencia, en el horror, era nuestro destino irremediable. Hasta que llegó Uribe. Un líder que logró movernos para demostrarnos que unidos éramos capaces de escribir nuestro futuro: no los violentos, no los corruptos; los ciudadanos”, apuntó.

