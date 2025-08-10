Federico Gutiérrez se despachó contra Petro por diálogos con el Clan del Golfo: “Es feliz con los peores criminales”

Gustavo Petro reconoció que mantiene varias conversaciones cono grupos armados ilegales - crédito Redes sociales/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el viernes 8 de agosto, en Tierralta (Córdoba), el inicio de conversaciones de paz en el extranjero entre su Gobierno y el Clan del Golfo.

Durante su visita a esta región, Petro enmarcó este diálogo en su política de Paz total, eje principal de su estrategia de seguridad y reconciliación nacional.

“Quiero informar a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Éjército Gaitanista. He iniciado varias. Yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo”, afirmó el mandatario.

El alcalde de Medellín arremetió contra el pesidente Petro tras el anuncio de diálogos con el Clan del Golfo - crédito Montaje Infobae (Reuters)

Al conocerse el polémico anuncio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó duramente al jefe de Estado. Ante medios de comunicación, Gutiérrez sostuvo que el presidente “solo habla con los criminales” y cuestionó el enfoque del Gobierno nacional.

“Petro entregado a los peores criminales. Tres años de gobierno donde no ha hecho y no darle garantías a las estructuras criminales, mientras deja tirada la población, mientras hay más violencia, mientras hay más droga, más cultivos, más minería ilegal”, expresó puntualmente.

Señaló que, a tres años de gestión, las garantías del Ejecutivo han estado dirigidas únicamente a los grupos armados ilegales, lo que, según él, ha incrementado la violencia, el narcotráfico y la minería ilegal en el país.

“¿Quiénes son los mejores aliados de él hoy? ELN, Clan del Golfo, disidencias FARC y todas las estructuras criminales. ¿A quiénes son los únicos que les ha ido bien en este Gobierno? A las estructuras criminales. ¿A quién le ha ido bien con el presidente Petro? A las estructuras criminales”, afirmó el mandatario local.

El alcalde de Medellín afirmó que en la era de Gustavo Petro a quien mejor le ha ido es a los grupos criminales - crédito @FicoGutierrez/X

Gutiérrez aseguró que el Gobierno ha fortalecido a los grupos armados, mientras que la fuerza pública se debilita y la ciudadanía queda desprotegida. E insistió en que el presidente mantiene comunicación únicamente con las personas responsables de los delitos más graves del país, y no dialoga con los mandatarios elegidos democráticamente. “Solo habla con quienes ejercen los peores delitos. No habla con quienes somos elegidos democráticamente. Nos desprecia, pero eso sí es feliz con los peores criminales”, añadió.

“Nosotros estamos del lado correcto de la historia, nosotros vamos a seguir combatiendo a las estructuras criminales. Ese tema de quienes cometen los peores delitos y masacres en el país los quieren seguir volviendo actores políticos. ¿Cómo más iba a estar el país en manos de estos personajes? Así está hoy el país", sostuvo Gutiérrez Zuluaga, que relacionó el contexto actual con la presencia de exintegrantes de grupos armados al margen de la ley en la Presidencia y el Congreso.

Finalmente, Gutiérrez enfatizó que ante este panorama, desde las regiones se mantendrá el trabajo para sacar adelante al país.

“Y por eso, con mayor razón, nosotros tenemos que seguir trabajando duro desde las regiones. A Colombia lo sacamos adelante desde las regiones. Eso es lo que estamos haciendo”, finalizó en declaraciones a medios de comunicación.

Otty Patiño aseguró que el Gobierno está llegando a los primeros acuerdos con el Clan del Golfo

En entrevista con El Espectador, el comisionado de Paz, Otty Patiño, confirmó que el Gobierno y el Clan del Golfo están próximos a alcanzar primeros acuerdos en el marco del proceso de Paz total.

“Con ellos empezamos a hablar y estamos llegando a un punto de unos primeros acuerdos que, a su debido tiempo, daremos a conocer cuando esto suceda”, declaró Patiño al medio.

Patiño reconoció que el diálogo ha resultado complejo, debido a la persistencia de la ofensiva militar contra esta organización.

“El Gobierno hizo una gran ofensiva sobre el Clan del Golfo, todavía se mantiene esa gran ofensiva, y hablar con ellos aquí en el territorio nacional compromete la seguridad de quienes hablan, del Gobierno, pero también de ellos. Pensamos que hay que buscar una manera de poder hablar con ellos sin que se suspenda la ofensiva contra ellos, pero al mismo tiempo buscándole una salida”, explicó el comisionado.

Otty Patiño afirmó que pronto entregarán resultados de las conversaciones con el Clan del Golfo - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

Por su parte, Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso con el Clan del Golfo, afirmó en la misma entrevista que los avances en los diálogos serán comunicados conforme se consoliden resultados. “Para nadie es un secreto que desde el inicio de este Gobierno ha habido una decisión de persistir, de insistir, de tratar de construir, de avanzar en medio de todas las tormentas y dificultades”, aseguró Jiménez.

Patiño señaló que el Clan del Golfo se ha consolidado como una de las organizaciones criminales de mayor capacidad en el país, con al menos 6.000 integrantes, y comparó la situación de los territorios bajo su control con la vivida en zonas donde operan las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En cuanto al marco jurídico, el presidente Petro informó que las condiciones para dialogar están sujetas al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia. Esta iniciativa contempla sanciones diferenciadas para los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, con penas alternativas de hasta ocho años para los máximos responsables y de dos a cinco años para los rangos menores.