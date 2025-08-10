Baloto: resultados ganadores del sorteo del sábado 9 de agosto

Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto (Infobae/Jovani Pérez)

Con apenas 6 mil pesos puede hacerse ganador de miles de millones en pesos con el Baloto. Aquí están los resultados ganadores de su más reciente sorteo.

Fecha del sorteo: sábado 9 de agosto de 2025.

Combinación ganadora: 2 8 27 29 37 16.

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.

Si el premio es igual o menor a 48 UTV, es decir, 1.824.192 pesos, se puede cobrar en cualquier punto de venta. Sin embargo, si el premio es mayor a dicha cantidad se tiene que presentar en alguna de las cinco la fiduciarias autorizadas para reclamarlo.

Recuerde que tienes hasta 365 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar el premio, de lo contrario ya no será entregado y será destinado al sector salud.

Baloto realiza dos sorteos a la semana, cada miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

La lotería de Baloto se juega cada miércoles y sábado (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la "súper balota" entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.