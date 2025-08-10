Colombia

Asesinan a vigilante en Soledad durante presunto caso de extorsión a empresa constructora

La víctima, Brayan Eduardo Cárdenas Vasco, había recibido amenazas de presuntos miembros de ‘Los Costeños’, pero continuó trabajando por necesidad económica.

Por Dahana Ospina

Guardar
Testigos indicaron que tres hombres
Testigos indicaron que tres hombres en dos motocicletas interceptaron a Cárdenas Vasco y le dispararon en varias ocasiones. - crédito Colprensa

Un nuevo hecho de violencia se presentó en el municipio de Soledad, Atlántico, en la noche del pasado viernes 8 de agosto, donde Brayan Eduardo Cárdenas Vasco, un vigilante de 33 años, fue asesinado en el barrio Terranova durante un aparente caso de extorsión dirigido a una empresa constructora. Las autoridades investigan el crimen.

El homicidio se registró después de las 10:20 p.m., en la intersección de la carrera 9 con calle 63. Testigos indicaron que tres hombres en dos motocicletas interceptaron a Cárdenas Vasco y le dispararon en varias ocasiones. Los habitantes del sector informaron que escucharon al menos nueve detonaciones. La víctima, gravemente herida, fue trasladada por sus familiares al hospital Juan Domínguez Romero, donde ingresó sin signos vitales. Sufrió una herida en el cuello, tres impactos en la espalda y dos en la pierna izquierda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Amenazas previas y extorsión

Información preliminar apunta a que el homicidio estaría relacionado con una extorsión contra una empresa contratista contratada para trabajar en un escenario deportivo de la zona. Brayan Cárdenas cumplía funciones de vigilancia en la obra desde hacía dos años.

El homicidio se registró después
El homicidio se registró después de las 10:20 p.m., en la intersección de la carrera 9 con calle 63. - crédito Freepik

Allegados de la víctima revelaron que Cárdenas había recibido amenazas por parte de presuntos miembros de la banda criminal ‘Los Costeños’. Según sus familiares, los delincuentes lo presionaron durante al menos dos semanas para que renunciara a su trabajo. Cárdenas, padre de varios hijos, optó por continuar laborando pese al temor y a las advertencias, afirmando que “necesitaba el empleo” para mantener a su familia.

Sospechas sobre ‘Los Costeños’

La Policía del Atlántico investiga la presunta responsabilidad de integrantes de ‘Los Costeños’ en el ataque, una estructura criminal que opera en la región y ha sido señalada previamente por su participación en extorsiones y amenazas a negocios y empleados en Barranquilla y su área metropolitana. Esta modalidad de intimidación y ataques resulta cada vez más frecuente en el entorno laboral del departamento, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comercios.

Referencia de un grupo de
Referencia de un grupo de capturados de grupo 'Los Costeños', en Barranquilla. - crédito Policía Barranquilla

Precedente similar en Barranquilla

Este homicidio sucede a menos de un mes del asesinato de Ada Luz Pérez Santana, una mujer de 30 años que trabajaba en un restaurante en el barrio La Paz de Barranquilla. El pasado 10 de julio, durante pleno horario laboral, la joven fue atacada a tiros por un sicario. La investigación dirigida por el Grupo Gaula permitió la captura de Jean Pierre Santiago Suárez, un joven de 18 años señalado como el autor material del crimen. Las autoridades establecieron que Suárez también actuó bajo órdenes de ‘Los Costeños’, confirmando el patrón de violencia y extorsión que se vive en la zona.

El auge de la violencia asociada a la extorsión ha generado alarma entre comerciantes, empresarios y trabajadores del Atlántico. Desde pequeños establecimientos hasta obras en construcción, diversos sectores económicos reportan cobros ilegales y amenazas de grupos armados.

En reiteradas ocasiones, la administración distrital de Barranquilla y de los municipios aledaños han pedido al Gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad un refuerzo en las operaciones contra estas organizaciones delictivas.

Panorámica de Barranquilla. Crédito: Alcaldía
Panorámica de Barranquilla. Crédito: Alcaldía de Barranquilla

En respuesta a los recientes homicidios, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, exigió mayores esfuerzos de las autoridades “para dar con los responsables y frenar la ola de extorsiones”. La ciudadanía reclama acciones concretas ante el temor y la zozobra que generan estos ataques, que afectan tanto a los trabajadores como a la economía local.

Investigaciones en curso

Luego del asesinato de Brayan Cárdenas Vasco, la Policía Metropolitana de Barranquilla anunció la apertura de una investigación para esclarecer la autoría y los móviles exactos del crimen. El coronel Oscar Daza, comandante de la institución, indicó que se analizan cámaras de seguridad de la zona y se toman declaraciones a testigos para identificar a los responsables.

Por ahora, las autoridades no descartan que este homicidio se relacione con otros casos recientes de extorsión cometidos contra empresas que ejecutan obras públicas en Soledad y Barranquilla.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasAsesinato vigilante SoledadExtorsión empresa constructoraBrayan Eduardo Cárdenas VascoBarrio Terranova SoledadLos Costeños AtlánticoViolencia extorsiva Barranquilla

Más Noticias

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este 10 de agosto: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades admosféricas de este día

Pronóstico del clima en Cartagena

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Cali este 10 de agosto

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Barranquilla este 10 de agosto

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Previsión meteorológica: las temperaturas que

Clima en Bogotá: temperatura y probabilidad de lluvia para este 10 de agosto

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Bogotá: temperatura y

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Medellín este 10 de agosto

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: temperatura y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Los alucines y otros podcasts

Los alucines y otros podcasts que necesitas escuchar en Spotify Colombia el fin de semana

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Valentina Taguado y su despedida a Mario Alberto Yepes de ‘MasterChef Celebrity’ conmovió las redes sociales

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores de Medellín: hora, recorrido y todo lo que debe saber

Deportes

Video: Andrés Llinás reaparece tras

Video: Andrés Llinás reaparece tras su operación y envía emotivo mensaje a los hinchas de Millonarios

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

Hugo Rodallega apoyó a Andrés Llinás tras su lesión y el defensor de Millonarios respondió: “Que la rivalidad quede en la cancha”

Racing insiste en fichar al colombiano Sebastián Villa, aunque hay problemas por su escogencia: “No tienen cupos”

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, confirmó la dura fractura que sufrió el delantero uruguayo Facundo Batista