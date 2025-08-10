Asesinan a vigilante en Soledad durante presunto caso de extorsión a empresa constructora

Testigos indicaron que tres hombres en dos motocicletas interceptaron a Cárdenas Vasco y le dispararon en varias ocasiones. - crédito Colprensa

Un nuevo hecho de violencia se presentó en el municipio de Soledad, Atlántico, en la noche del pasado viernes 8 de agosto, donde Brayan Eduardo Cárdenas Vasco, un vigilante de 33 años, fue asesinado en el barrio Terranova durante un aparente caso de extorsión dirigido a una empresa constructora. Las autoridades investigan el crimen.

El homicidio se registró después de las 10:20 p.m., en la intersección de la carrera 9 con calle 63. Testigos indicaron que tres hombres en dos motocicletas interceptaron a Cárdenas Vasco y le dispararon en varias ocasiones. Los habitantes del sector informaron que escucharon al menos nueve detonaciones. La víctima, gravemente herida, fue trasladada por sus familiares al hospital Juan Domínguez Romero, donde ingresó sin signos vitales. Sufrió una herida en el cuello, tres impactos en la espalda y dos en la pierna izquierda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Amenazas previas y extorsión

Información preliminar apunta a que el homicidio estaría relacionado con una extorsión contra una empresa contratista contratada para trabajar en un escenario deportivo de la zona. Brayan Cárdenas cumplía funciones de vigilancia en la obra desde hacía dos años.

El homicidio se registró después de las 10:20 p.m., en la intersección de la carrera 9 con calle 63. - crédito Freepik

Allegados de la víctima revelaron que Cárdenas había recibido amenazas por parte de presuntos miembros de la banda criminal ‘Los Costeños’. Según sus familiares, los delincuentes lo presionaron durante al menos dos semanas para que renunciara a su trabajo. Cárdenas, padre de varios hijos, optó por continuar laborando pese al temor y a las advertencias, afirmando que “necesitaba el empleo” para mantener a su familia.

Sospechas sobre ‘Los Costeños’

La Policía del Atlántico investiga la presunta responsabilidad de integrantes de ‘Los Costeños’ en el ataque, una estructura criminal que opera en la región y ha sido señalada previamente por su participación en extorsiones y amenazas a negocios y empleados en Barranquilla y su área metropolitana. Esta modalidad de intimidación y ataques resulta cada vez más frecuente en el entorno laboral del departamento, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comercios.

Referencia de un grupo de capturados de grupo 'Los Costeños', en Barranquilla. - crédito Policía Barranquilla

Precedente similar en Barranquilla

Este homicidio sucede a menos de un mes del asesinato de Ada Luz Pérez Santana, una mujer de 30 años que trabajaba en un restaurante en el barrio La Paz de Barranquilla. El pasado 10 de julio, durante pleno horario laboral, la joven fue atacada a tiros por un sicario. La investigación dirigida por el Grupo Gaula permitió la captura de Jean Pierre Santiago Suárez, un joven de 18 años señalado como el autor material del crimen. Las autoridades establecieron que Suárez también actuó bajo órdenes de ‘Los Costeños’, confirmando el patrón de violencia y extorsión que se vive en la zona.

El auge de la violencia asociada a la extorsión ha generado alarma entre comerciantes, empresarios y trabajadores del Atlántico. Desde pequeños establecimientos hasta obras en construcción, diversos sectores económicos reportan cobros ilegales y amenazas de grupos armados.

En reiteradas ocasiones, la administración distrital de Barranquilla y de los municipios aledaños han pedido al Gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad un refuerzo en las operaciones contra estas organizaciones delictivas.

Panorámica de Barranquilla. Crédito: Alcaldía de Barranquilla

En respuesta a los recientes homicidios, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, exigió mayores esfuerzos de las autoridades “para dar con los responsables y frenar la ola de extorsiones”. La ciudadanía reclama acciones concretas ante el temor y la zozobra que generan estos ataques, que afectan tanto a los trabajadores como a la economía local.

Investigaciones en curso

Luego del asesinato de Brayan Cárdenas Vasco, la Policía Metropolitana de Barranquilla anunció la apertura de una investigación para esclarecer la autoría y los móviles exactos del crimen. El coronel Oscar Daza, comandante de la institución, indicó que se analizan cámaras de seguridad de la zona y se toman declaraciones a testigos para identificar a los responsables.

Por ahora, las autoridades no descartan que este homicidio se relacione con otros casos recientes de extorsión cometidos contra empresas que ejecutan obras públicas en Soledad y Barranquilla.