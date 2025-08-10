Colombia

Aranceles dispararían el costo de los carros en Colombia: así están las cifras

El informe sectorial de Bancolombia examina los riesgos que enfrenta la industria automotriz. El análisis subraya la influencia de variables globales en la evolución del mercado colombiano

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

El mercado automotor colombiano crece
El mercado automotor colombiano crece más de 20% en el primer semestre de 2025, superando las 100.000 unidades vendidas - crédito Colprensa

El optimismo regresó a las vitrinas de concesionarios y salas de exhibición en todo el país. El mercado automotor colombiano cerró el primer semestre de 2025 con cifras que no se veían desde antes de la pandemia, más de 100.000 vehículos vendidos entre enero y junio, un salto de más del 20% frente al mismo periodo de 2024. Aunque la recuperación se siente, los analistas advierten que aún hay factores externos capaces de frenar el impulso.

El último informe de la dirección de investigaciones económicas, sectoriales y de mercado del Grupo Cibest —matriz de Bancolombia— pone en perspectiva el fenómeno. Entre las razones de este repunte se destacan el envejecimiento del parque automotor, la mayor disponibilidad de crédito y ciertos picos de consumo estacional que suelen animar las compras en este tipo de bienes. Sin embargo, el documento no se limita a celebrar, también mapea riesgos que podrían cambiar el panorama en cuestión de meses.

El envejecimiento del parque automotor
El envejecimiento del parque automotor y la mayor disponibilidad de crédito impulsan la recuperación del sector automotor en Colombia - crédito Colprensa

Un mercado en transformación

Las proyecciones del sector son optimistas para lo que queda del año. El segmento de vehículos de uso personal crecería un 22% en 2025, con las SUV afianzando su dominio, pasaron de ser el 47% del mercado en 2022 al 62% en 2024, y no parece que vayan a ceder terreno. Paralelamente, los modelos eléctricos e híbridos se consolidan como una opción cada vez más atractiva, respaldados por avances en autonomía, menores costos operativos y beneficios tributarios.

En esta tendencia, los fabricantes chinos tienen un papel protagónico. Su agresiva relación calidad-precio y la rápida incorporación de tecnología han permitido que sus modelos eléctricos ganen espacio en Colombia. Expertos prevén que el país podría convertirse en un destino clave para el “desvío de oferta” de estos vehículos, debido a las restricciones comerciales que enfrentan en mercados como Estados Unidos y Europa.

Con este impulso, las proyecciones apuntan a que el mercado cerraría 2025 con cerca de 239.000 unidades vendidas y que 2026 podría alcanzar las 256.000, siempre que la estabilidad macroeconómica, el acceso al crédito y las reglas de juego se mantengan.

Lo que puede frenar el avance

Pese a los avances, el sector sigue 15% por debajo del mejor primer semestre de los últimos años, cuando se comercializaron 123.000 unidades. Y en el frente externo, los nubarrones no se disipan.

Las SUV dominan el mercado
Las SUV dominan el mercado colombiano, representando el 62% de las ventas en 2024, mientras los modelos eléctricos e híbridos ganan terreno - crédito Colprensa

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, avivadas por los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, representan un riesgo real. “Nuevas tasas aduaneras sobre baterías, acero y semiconductores chinos podrían aumentar los costos de producción y generar presiones logísticas que eventualmente impacten al mercado colombiano”, señaló el informe.

A esto se suma un incremento del 20% en los aranceles a los vehículos provenientes de Brasil que entrará en vigor en octubre de 2025. El golpe no sería menor, podría afectar hasta el 25% de la oferta y presionar al alza los precios para los consumidores.

Perspectiva a corto plazo

Fabricantes chinos consolidan su presencia
Fabricantes chinos consolidan su presencia en Colombia gracias a su relación calidad-precio y avances tecnológicos en vehículos eléctricos - crédito Colprensa

La conclusión del reporte es que el entorno de recuperación se apoya en tres pilares, estabilidad macroeconómica, mejores condiciones crediticias y una oferta en constante renovación. El reto será sostener esa fórmula en medio de un escenario global volátil y lleno de incertidumbres, donde factores externos como la inflación internacional, las tensiones geopolíticas o las fluctuaciones cambiarias podrían impactar el comportamiento de la demanda.

El 2025 arrancó con señales claras de que el motor del mercado automotor vuelve a encenderse, respaldado por el interés de los consumidores y una reactivación de la oferta, pero cualquier sacudida en el comercio internacional o en la política arancelaria podría obligar a pisar el freno antes de lo previsto, afectando el ritmo de crecimiento que hoy entusiasma al sector.

